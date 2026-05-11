Dari optimasi hingga otonomi: Red Hat dan IBM® Turbonomic beraksi

Membuat ukuran yang tepat sering dipahami tetapi jarang diterapkan secara konsisten. Red Hat mengatasi masalah ini dengan membuatnya otomatis.

Dengan Turbonomic, ukuran yang tepat kontainer didorong oleh kebijakan, selalu aktif dan opt-out secara default. Efisiensi tidak lagi bergantung pada tim yang mengambil tindakan. Efisiensi dibangun ke dalam platform dan terus ditegakkan. Perubahan ini mewakili pergeseran dalam model operasi, dari penyetelan beban kerja per beban kerja secara manual menjadi kemampuan platform terpusat yang digerakkan oleh kebijakan yang diterapkan secara konsisten di seluruh klaster. Pergeseran ini menjadi penting dalam skala besar. Pendekatan asli bergantung pada konfigurasi per beban kerja dan adopsi yang tidak konsisten, sementara Turbonomic menyediakan lapisan kontrol berbasis kebijakan tunggal yang menstandardisasi pengoptimalan di seluruh klaster.

Red Hat juga mengeksplorasi cara memanfaatkan kemampuan penskalaan pemalut horizontal Turbonomic untuk mengukur replika secara dinamis yang mendukung beban kerja inferensi AI, membantu mencocokkan jumlah replika dengan permintaan sekaligus mengurangi risiko kelebihan penyediaan.