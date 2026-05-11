Dari optimasi hingga otonomi: Red Hat dan IBM® Turbonomic beraksi

Platform modern tidak kekurangan alat, tetapi mereka sering berjuang untuk beroperasi secara efisien dalam skala besar.
Tim TI di Red Hat menjalankan lingkungan Red Hat OpenShift skala besar di seluruh infrastruktur awan dan on premises, termasuk Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA), mendukung kontainer, virtualisasi, dan beban kerja AI. Seperti banyak tim platform modern, Red Hat beroperasi dengan model GitOps yang ketat di mana pipeline CI/CD menentukan sumber kebenaran.
Tantangan bagi Red Hat bukan hanya visibilitas. Red Hat membutuhkan pengoptimalan berkelanjutan di seluruh sistem di seluruh lingkungan OpenShift-nya tanpa mengganggu model operasi GitOps yang ada. Turbonomic menambahkan lapisan pengoptimalan berkelanjutan ke OpenShift, membantu memastikan beban kerja seimbang secara efisien untuk kinerja dan biaya.
Daripada mengubah model yang ada, Red Hat dan IBM® justru menyelaraskannya.
Red Hat membangun operator pendamping sumber terbuka untuk OpenShift yang memungkinkan tindakan IBM® Turbonomic bekerja dalam alur kerja GitOps. Di sebagian besar lingkungan, perubahan pengoptimalan diganti oleh pipeline CI/CD, secara efektif membatalkan pengoptimalan tersebut. Operator menghilangkan gesekan itu, memungkinkan pengoptimalan bertahan tanpa menciptakan penyimpangan atau melewati tata kelola.
Misalnya, ketika Turbonomic menerapkan pengoptimalan sumber daya, operator dapat memastikan pengaturan sumber daya kontainer yang diperbarui tetap ada, mencegah rekonsiliasi CI/CD atau “sumber kebenaran” berikutnya agar tidak mengembalikannya.
Akibatnya, pengoptimalan bekerja dengan platform, bukan menentangnya.
Membuat ukuran yang tepat sering dipahami tetapi jarang diterapkan secara konsisten. Red Hat mengatasi masalah ini dengan membuatnya otomatis.
Dengan Turbonomic, ukuran yang tepat kontainer didorong oleh kebijakan, selalu aktif dan opt-out secara default. Efisiensi tidak lagi bergantung pada tim yang mengambil tindakan. Efisiensi dibangun ke dalam platform dan terus ditegakkan. Perubahan ini mewakili pergeseran dalam model operasi, dari penyetelan beban kerja per beban kerja secara manual menjadi kemampuan platform terpusat yang digerakkan oleh kebijakan yang diterapkan secara konsisten di seluruh klaster. Pergeseran ini menjadi penting dalam skala besar. Pendekatan asli bergantung pada konfigurasi per beban kerja dan adopsi yang tidak konsisten, sementara Turbonomic menyediakan lapisan kontrol berbasis kebijakan tunggal yang menstandardisasi pengoptimalan di seluruh klaster.
Red Hat juga mengeksplorasi cara memanfaatkan kemampuan penskalaan pemalut horizontal Turbonomic untuk mengukur replika secara dinamis yang mendukung beban kerja inferensi AI, membantu mencocokkan jumlah replika dengan permintaan sekaligus mengurangi risiko kelebihan penyediaan.
Turbonomic juga mengotomatiskan penempatan beban kerja. Dengan terus menyelaraskan permintaan aplikasi dengan infrastruktur yang tersedia, ini mengurangi fragmentasi dan menciptakan ruang kepala di seluruh klaster. Dengan mengemas beban kerja lebih efisien ke node yang lebih sedikit, Red Hat dapat menangguhkan kapasitas yang tidak digunakan, membebaskan sumber daya komputasi, dan membuat kapasitas cloud yang telah dibeli sebelumnya seperti Instance yang Disediakan tersedia untuk beban kerja lainnya. Otomatisasi ini meningkatkan stabilitas dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien tanpa menambahkan infrastruktur.
Ini bukan tentang menambahkan alat lain; ini tentang mengubah bagaimana pengoptimalan terjadi.
Sebelumnya, pengoptimalan bersifat manual, reaktif, dan tidak konsisten di seluruh tim. Perubahan sering kali hilang selama rekonsiliasi CI/CD dan keputusan penskalaan bergantung pada konfigurasi tingkat beban kerja. Sekarang, pengoptimalan otomatis, persisten, dan terstandardisasi. Keputusan berbasis kebijakan diterapkan terus menerus di seluruh lingkungan, mengurangi penyetelan manual, meningkatkan pemanfaatan, dan mempercepat penyelesaian kendala sumber daya.
Turbonomic sekarang tertanam dalam operasi sehari-hari di seluruh lingkungan, standardisasi keputusan dan memastikan kinerja dan pemanfaatan yang konsisten dalam skala besar. Hal ini menyebabkan pemanfaatan klaster yang lebih tinggi, pengurangan kelebihan penyediaan dan resolusi kendala sumber daya yang lebih cepat melalui pengambilan keputusan otomatis.
Seiring pertumbuhan lingkungan Red Hat OpenShift di seluruh penerapan hybrid dan multiklaster, mempertahankan kinerja, efisiensi biaya, dan konsistensi operasional menjadi lebih sulit. Optimasi berkelanjutan mengubah hal itu.
Dengan memperluas Red Hat OpenShift dengan lapisan pengoptimalan yang selalu aktif, Red Hat memastikan aplikasi tetap selaras dengan kapasitas infrastruktur, keputusan dibuat di seluruh sistem, dan operasi tetap konsisten di seluruh kontainer, Red Hat OpenShift Virtualization, ROSA, dan lokal. Solusi ini juga mendukung upaya modernisasi dan inisiatif migrasi VMware. Untuk tim platform, ini berarti kontrol biaya yang lebih kuat, konsistensi yang lebih besar di seluruh klaster, dan kemampuan untuk menskalakan operasi tanpa meningkatkan overhead manual.
Pendekatan Red Hat menunjukkan seperti apa yang terlihat dalam praktik: kinerja dan efisiensi yang konsisten, disampaikan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manual.
Itulah pergeseran dari optimalisasi ke otonomi.
