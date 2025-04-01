Persyaratan Kode Etik Cloud Uni Eropa (EU Cloud CoC) memungkinkan Penyedia Layanan Cloud (CSP) untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR).
EU Cloud CoC mencakup bagian tata kelola yang dirancang untuk mendukung implementasi, manajemen, dan evolusi Kode Etik yang efektif dan transparan. Sebagai hasil dari opini positif yang dikeluarkan oleh European Data Protection Board (EDPB), Kode Etik tersebut secara resmi disetujui oleh Otoritas Perlindungan Data Belgia pada Mei 2021.
EU Cloud CoC telah berperan penting dalam menyelaraskan sektor cloud dengan langkah-langkah teknis dan organisasi yang ketat untuk implementasi GDPR yang efektif. Selain berfungsi sebagai bukti kepatuhan GDPR bagi penyedia layanan cloud, alat unik ini merupakan perlindungan yang signifikan bagi pengguna cloud di seluruh Uni Eropa.
Layanan IBM Cloud yang diverifikasi sesuai dengan EU Cloud CoC (Verification-ID 2023LVL02SCOPE5316)
IBM menganggap EU Cloud CoC sebagai alat yang dapat diandalkan yang tersedia untuk menunjukkan komitmen kami kepada para pengguna cloud bahwa data mereka aman. Verifikasi EU Cloud CoC menunjukkan bahwa IBM Cloud memenuhi persyaratan Kode Etik. IBM telah memperoleh tingkat kepatuhan kedua dengan EU Cloud CoC. Lihat layanan kami yang mematuhi persyaratan EU Cloud Coc.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan privasi data IBM, kunjungi IBM Trust Center. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kebijakan privasi IBM untuk penawaran eksternal kami, Anda dapat menghubungi IBM Chief Privacy Office Helpdesk.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.