Persyaratan Kode Etik Cloud Uni Eropa (EU Cloud CoC) memungkinkan Penyedia Layanan Cloud (CSP) untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR).

EU Cloud CoC mencakup bagian tata kelola yang dirancang untuk mendukung implementasi, manajemen, dan evolusi Kode Etik yang efektif dan transparan. Sebagai hasil dari opini positif yang dikeluarkan oleh European Data Protection Board (EDPB), Kode Etik tersebut secara resmi disetujui oleh Otoritas Perlindungan Data Belgia pada Mei 2021.

EU Cloud CoC telah berperan penting dalam menyelaraskan sektor cloud dengan langkah-langkah teknis dan organisasi yang ketat untuk implementasi GDPR yang efektif. Selain berfungsi sebagai bukti kepatuhan GDPR bagi penyedia layanan cloud, alat unik ini merupakan perlindungan yang signifikan bagi pengguna cloud di seluruh Uni Eropa.



Laporan dan dokumentasi lainnya

Layanan IBM Cloud yang diverifikasi sesuai dengan EU Cloud CoC (Verification-ID 2023LVL02SCOPE5316)