DORA menetapkan persyaratan teknis untuk entitas keuangan dan penyedia TIK di empat domain:

Manajemen risiko dan tata kelola TIK

Tanggapan dan pelaporan insiden

Pengujian ketahanan operasional digital

Manajemen Risiko Pihak Ketiga

Domain kelima mencakup berbagi informasi, yang dianjurkan tetapi tidak wajib seperti keempat domain lainnya.

Badan keuangan yang tergolong dalam lingkup DORA diharapkan untuk mengambil peran aktif dalam mengelola risiko pihak ketiga TIK. Ketika mengalihdayakan fungsi-fungsi penting dan kritis, entitas keuangan diharapkan untuk menegosiasikan pengaturan kontrak khusus mengenai strategi exit, audit, dan target kinerja untuk aksesibilitas, integritas, keamanan data, dan sebagainya. Entitas tidak diizinkan untuk melakukan kontrak dengan penyedia TIK yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini. ECB dan pihak berwenang nasional berwenang untuk menangguhkan atau mengakhiri kontrak yang tidak sesuai. Komisi Eropa sedang menjajaki kemungkinan penyusunan klausul kontrak standar yang dapat digunakan oleh entitas dan penyedia TIK untuk membantu memastikan bahwa perjanjian mereka sesuai dengan DORA.

Entitas keuangan juga perlu memetakan ketergantungan TIK pihak ketiga mereka dan diharuskan untuk membantu memastikan fungsi-fungsi penting dan utama mereka tidak terlalu terkonsentrasi pada satu penyedia atau sekelompok kecil penyedia.

Penyedia layanan pihak ketiga TIK yang penting akan tunduk pada pengawasan langsung dari ESA yang relevan. Komisi Eropa masih mengembangkan kriteria untuk menentukan penyedia mana yang penting. Mereka yang memenuhi standar akan memiliki salah satu ESA yang ditugaskan sebagai Kepala Pengawas. Selain memberlakukan persyaratan DORA pada penyedia layanan penting, pengawas utama diberdayakan untuk melarang penyedia layanan melakukan kontrak dengan perusahaan keuangan atau penyedia layanan TIK lainnya yang tidak mematuhi persyaratan DORA.