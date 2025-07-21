Mempercepat modernisasi Java dengan otomatisasi dan alat terintegrasi

21 Juli 2025
Kami terus mengembangkan alat kami, untuk membantu klien mempercepat upaya modernisasi beban kerja mereka, dengan kemampuan baru di IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA), dan IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), yang sekarang tersedia secara umum.
Fitur-fitur baru ini memberikan strategi modernisasi dan kemampuan yang ditargetkan untuk mempercepat upaya memodernisasi aplikasi Java perusahaan yang berjalan pada waktu proses seperti WebSphere Application Server (tradisional) untuk berjalan pada waktu proses WebSphere Liberty modern, mengadopsi level Java SE dan Jakarta EE terbaru dan lainnya.
AMA disertakan dengan program SaaS, On Prem, dan Add On berikut masing-masing:
AMA Dev Tools adalah seperangkat plug-in IDE yang tersedia untuk pelanggan EaseJ, EAR, dan MoRE menggunakan Eclipse IDE atau VS Code IDE. Unduh AMA Dev Tools dari pasar digital Anda:
Apa pun tujuan yang Anda pilih, dapatkan alat dan insight yang Anda butuhkan untuk mendorong inovasi—perjalanan modernisasi Anda dimulai di sini. Jelajahi penyempurnaan terbaru untuk AMA dan dampak Alat Pengembang AMA. Berdayakan tim Anda untuk memodernisasi dengan lebih cepat dan lebih efisien.
Mulai uji coba AMA Anda hari ini
Jelajahi rangkaian lengkap di halaman Alat JSphere