Mempercepat modernisasi Java dengan otomatisasi dan alat terintegrasi

Kami terus mengembangkan alat kami, untuk membantu klien mempercepat upaya modernisasi beban kerja mereka, dengan kemampuan baru di IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA), dan IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), yang sekarang tersedia secara umum.

Fitur-fitur baru ini memberikan strategi modernisasi dan kemampuan yang ditargetkan untuk mempercepat upaya memodernisasi aplikasi Java perusahaan yang berjalan pada waktu proses seperti WebSphere Application Server (tradisional) untuk berjalan pada waktu proses WebSphere Liberty modern, mengadopsi level Java SE dan Jakarta EE terbaru dan lainnya.