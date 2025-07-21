Mempercepat modernisasi Java dengan otomatisasi dan alat terintegrasi

Kecerdasan Buatan Komputasi dan server Otomatisasi IT

21 Juli 2025

Penulis

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

Kami terus mengembangkan alat kami, untuk membantu klien mempercepat upaya modernisasi beban kerja mereka, dengan kemampuan baru di IBM Application Modernization Accelerator V4.3 (AMA), dan IBM Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0 (AMA Dev Tools), yang sekarang tersedia secara umum.  

Fitur-fitur baru ini memberikan strategi modernisasi dan kemampuan yang ditargetkan untuk mempercepat upaya memodernisasi aplikasi Java perusahaan yang berjalan pada waktu proses seperti WebSphere Application Server (tradisional) untuk berjalan pada waktu proses WebSphere Liberty modern, mengadopsi level Java SE dan Jakarta EE terbaru dan lainnya.

Kemampuan utama dalam IBM AMA

  • Perencanaan Tujuan SaaS Baru: Dengan diperkenalkannya Enterprise Application Service for Java (EASeJ), Anda sekarang dapat beralih ke SaaS dengan mudah menggunakan rencana migrasi yang disesuaikan
  • Pengelompokan Aplikasi Otomatis Baru: Secara otomatis membuat pengelompokan aplikasi berdasarkan dependensi yang sama, seperti database atau antrean yang terhubung.
  • Target Operasi Baru: Dukungan sekarang disediakan untuk Liberty yang dikelola dari WebSphere (MoRE) versi 1.0.0.1
  • Visualisasi Komprehensif Rangkaian Aplikasi: Pahami cakupan penuh lingkungan aplikasi Anda seperti WebSphere atau server aplikasi non-IBM dengan peta visual yang menyoroti saling ketergantungan di seluruh aplikasi, database, dan antrian pesan.
  • Rekomendasi Penemuan dan Modernisasi Db2: Identifikasi instance IBM Db2 Anda dan dapatkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk modernisasi di IBM Cloud.

Kemampuan utama dalam IBM AMA Developer Tools

  • Secara otomatis memodernisasi kode aplikasi Anda yang ada, sehingga mengurangi upaya manual dan waktu yang diperlukan untuk menjalankan kode di waktu proses baru.
  • Secara otomatis mengupgrade kode Java untuk menggunakan level Java SE terbaru.

Alat AMA adalah bagian integral dari rangkaian JSphere untuk Java

AMA disertakan dengan program SaaS, On Prem, dan Add On berikut masing-masing: 

AMA Dev Tools adalah seperangkat plug-in IDE yang tersedia untuk pelanggan EaseJ, EAR, dan MoRE menggunakan Eclipse IDE atau VS Code IDE. Unduh AMA Dev Tools dari pasar digital Anda:

Percepat proses modernisasi aplikasi Anda

Apa pun tujuan yang Anda pilih, dapatkan alat dan insight yang Anda butuhkan untuk mendorong inovasi—perjalanan modernisasi Anda dimulai di sini. Jelajahi penyempurnaan terbaru untuk AMA dan dampak Alat Pengembang AMA. Berdayakan tim Anda untuk memodernisasi dengan lebih cepat dan lebih efisien.

Mulai uji coba AMA Anda hari ini

Unduh AMA Dev Tools

Jelajahi rangkaian lengkap di halaman Alat JSphere

 

