IBM Cloud mendukung klien untuk menginformasikan pengambilan keputusan berbasis risiko mereka. Dokumentasi kami memberikan informasi terperinci untuk setiap layanan cloud sehingga menyoroti langkah-langkah ketahanan layanan bawaan dan membantu pelanggan merancang untuk mengatasi potensi gangguan yang tidak direncanakan. Kami menyertakan dokumentasi kepatuhan terperinci sebagai bukti kemampuan yang kuat. Selain itu, IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection mengotomatiskan pemeriksaan kepatuhan untuk IBM Cloud Framework for Financial Services, DORA, PCI, dan banyak standar praktik terbaik atau industri terkait lainnya - untuk sumber daya IBM Cloud Anda serta sumber daya di lingkungan multi-cloud.