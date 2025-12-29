Unipol bermitra dengan IBM untuk membentuk kembali operasi TI untuk adopsi AI di seluruh perusahaan
Unipol Assicurazioni S.p.A., penyedia asuransi terkemuka di Italia, mencapai titik penting dalam perjalanan transformasi digital mereka. Untuk memenuhi tuntutan operasional yang terus meningkat dan menghindari stagnasi, Unipol menggunakan otomatisasi cerdas dan mulai membangun fondasi TI yang aman dan dapat diskalakan. Infrastruktur baru ini tidak hanya akan merampingkan operasi yang ada tetapi juga memberdayakan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data dan mendukung kelincahan bisnis jangka panjang.
Untuk memodernisasi operasi TI dan memfasilitasi adopsi AI di seluruh perusahaan, Unipol bermitra dengan IBM untuk mengembangkan asuransi pemantauan otomasi berikutnya (NAMI), platform otomatisasi bertenaga AI yang dibangun di atas ekosistem IBM watsonx®. IBM® watsonx.ai® AI studio, mengaktifkan contoh penggunaan AI generatif yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional Unipol, dengan antarmuka bahasa alami yang terintegrasi dengan alat untuk insight instan dan alur kerja yang efisien.
Mendukung kemampuan ini adalah solusi IBM watsonx Orchestrate® untuk alur kerja AI agen dan interaksi bahasa alami yang intuitif, IBM Cloud Pak® untuk persiapan Data dan IBM Cloud Pak untuk AIOps untuk pemantauan real-time dan analitik prediktif. Awalnya dibangun di IBM Cloud®, solusi ini dimigrasikan ke hybrid cloud menggunakan Red Hat® OpenShift® Platform, memberdayakan skalabilitas dan fleksibilitas deployment. Untuk memenuhi standar tata kelola Unipol, IBM Fusion Hyper-Converged Infrastructure (HCI) menyediakan arsitektur lokal yang diperlukan.
NAMI menggunakan pendekatan multi-model—menggabungkan Llama dari Meta, Pixtral AI dari Mistral dan model dasar IBM Granite®—untuk mencocokkan model dengan tugas yang tepat.
NAMI telah mengubah operasi Unipol dengan dampak langsung dan jangka panjang. Waktu respons acara turun dari 20 menit menjadi hanya 90 detik, mempercepat resolusi dan mengurangi gangguan. Dalam dua bulan, NAMI menganalisis lebih dari 800 peristiwa sistem, secara mandiri menyelesaikan banyak dan hanya meningkatkan 538. Sebelumnya, ruang kontrol Unipol memantau hanya 26% peristiwa nyaris seketika. Sejak Juni 2025, NAMI telah mengambil alih 100%, membebaskan tim teknis untuk fokus pada inisiatif strategis yang bernilai lebih tinggi.
Efisiensi operasional telah meningkat secara signifikan, dengan waktu untuk proses akuntansi dan klaim berkurang dari 21 menjadi 18 jam, sementara waktu penanganan insiden telah berkurang hingga 90%, memungkinkan tim teknis untuk menganalisis data lebih cepat. Dengan mengintegrasikan lebih dari selusin sistem pemantauan ke dalam data lake, NAMI memupuk pemantauan waktu nyata, analisis prediktif, dan pelaporan otomatis, meningkatkan pengambilan keputusan.
Memandang ke depan, Unipol berencana untuk memperluas NAMI dengan otomatisasi penuh, transformasi berbasis AI, dan dukungan hybrid cloud—berkembang menuju infrastruktur yang ditingkatkan dengan teknologi IBM z17 untuk memungkinkan pengoptimalan berkelanjutan dan evolusi bisnis cerdas.
Unipol Assicurazioni S.p.A., didirikan pada tahun 1963 dan berkantor pusat di Bologna, Italia, adalah salah satu grup asuransi terkemuka di negara tersebut. Melayani 16,8 juta pelanggan melalui jaringan agensi terbesar di Italia, Unipol menawarkan rangkaian layanan yang komprehensif—termasuk mobil, rumah, kesehatan, kehidupan, dan manajemen aset. Dengan tenaga kerja lebih dari 12.000 karyawan, perusahaan memberikan solusi inovatif yang disesuaikan untuk individu dan bisnis.
