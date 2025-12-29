NAMI telah mengubah operasi Unipol dengan dampak langsung dan jangka panjang. Waktu respons acara turun dari 20 menit menjadi hanya 90 detik, mempercepat resolusi dan mengurangi gangguan. Dalam dua bulan, NAMI menganalisis lebih dari 800 peristiwa sistem, secara mandiri menyelesaikan banyak dan hanya meningkatkan 538. Sebelumnya, ruang kontrol Unipol memantau hanya 26% peristiwa nyaris seketika. Sejak Juni 2025, NAMI telah mengambil alih 100%, membebaskan tim teknis untuk fokus pada inisiatif strategis yang bernilai lebih tinggi.

Efisiensi operasional telah meningkat secara signifikan, dengan waktu untuk proses akuntansi dan klaim berkurang dari 21 menjadi 18 jam, sementara waktu penanganan insiden telah berkurang hingga 90%, memungkinkan tim teknis untuk menganalisis data lebih cepat. Dengan mengintegrasikan lebih dari selusin sistem pemantauan ke dalam data lake, NAMI memupuk pemantauan waktu nyata, analisis prediktif, dan pelaporan otomatis, meningkatkan pengambilan keputusan.

Memandang ke depan, Unipol berencana untuk memperluas NAMI dengan otomatisasi penuh, transformasi berbasis AI, dan dukungan hybrid cloud—berkembang menuju infrastruktur yang ditingkatkan dengan teknologi IBM z17 untuk memungkinkan pengoptimalan berkelanjutan dan evolusi bisnis cerdas.