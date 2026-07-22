Penjualan digital harus cepat, didukung informasi yang memadai, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi harapan itu, IBM membangun rangkaian alat untuk mendukung penjual digital kami—masing-masing dengan login dan logikanya sendiri.

Seiring waktu, alat dan proses ini terakumulasi, tumbuh menjadi lebih dari 20 secara total. Untuk mencari prospek dari satu klien saja, tenaga penjual sering kali harus berpindah-pindah di antara berbagai sistem. Penjualan, konten, dokumentasi produk, dan data klien perlahan menyebar ke labirin kompleksitas teknis. Sebuah sistem yang dibangun untuk mendorong efisiensi mulai bekerja melawan dirinya sendiri.