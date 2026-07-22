Penjualan digital harus cepat, didukung informasi yang memadai, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi harapan itu, IBM membangun rangkaian alat untuk mendukung penjual digital kami—masing-masing dengan login dan logikanya sendiri.
Seiring waktu, alat dan proses ini terakumulasi, tumbuh menjadi lebih dari 20 secara total. Untuk mencari prospek dari satu klien saja, tenaga penjual sering kali harus berpindah-pindah di antara berbagai sistem. Penjualan, konten, dokumentasi produk, dan data klien perlahan menyebar ke labirin kompleksitas teknis. Sebuah sistem yang dibangun untuk mendorong efisiensi mulai bekerja melawan dirinya sendiri.
Jayesh Kadam
Pemimpin Platform CRM, CIO, IBM
Penjual harus menghabiskan banyak waktu untuk mengamati data terstruktur dan tidak terstruktur selama kegiatan prospek. ”
Tantangan terbesar adalah menavigasi berbagai lapisan tata kelola internal untuk menyatukan dan mentransformasi alat-alat yang ada. Keputusan penting sering kali terhambat oleh proses, dan proyek kehilangan momentum. Transformasi teknologi dapat mengonsolidasikan alat, tetapi tidak dapat mengubah budaya. Manusia—cara mereka bekerja, berkolaborasi, dan mengambil keputusan—mendorong perubahan budaya. Alih-alih hanya menunggu, tim T&O pun mulai bergerak.
Mereka membentuk tim kecil yang terdiri atas tenaga penjual dan pengembang produk, kemudian menugaskan mereka untuk mengerjakan proyek kreasi bersama: mengembangkan asisten penjualan berbasis AI generatif yang mampu menjawab pertanyaan, memperoleh insight, dan menyusun pesan penjangkauan yang dipersonalisasi.
Dengan pengembang yang bekerja bersama penjual—pengguna akhir mereka—tim mengurangi hambatan, silo, dan birokrasi yang mungkin menghambat kemajuan.
Jayesh Kadam
Pemimpin Platform CRM, CIO, IBM
Kami terlibat dengan pengguna akhir kami melalui pengembangan. Kami merilis kenaikan kecil untuk diuji oleh penjual dan memberi kami masukan mereka. ”
Kolaborasi lintas fungsi membuat tim lebih tangkas dan kreatif, memungkinkan mereka untuk merancang satu rangkaian AI terintegrasi.
AskSales mengonsolidasikan alat dukungan penjualan IBM menjadi satu pengalaman yang mulus. AskSales juga mengotomatiskan tugas berulang, menghemat waktu penjual untuk riset dan analisis setiap bulan. Mereka menggunakan waktu itu untuk mengajukan lebih dari 250.000 pertanyaan kepada AI dan menghasilkan analisis kompetitif, rekomendasi produk, dan pesan khusus klien secara real time.
Jayesh Kadam
Pimpinan Platform CRM, CIO
IBM
Perjalanan IBM® mengadopsi solusi yang didukung AI untuk SDM tidak berlangsung secara linear. Pengalaman menunjukkan satu hal yang jelas: kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Dirancang ulang dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar hype, AskHR mentransformasi fungsi lama menjadi fungsi yang siap diskalakan.
Dukungan TI sebelumnya dibebani oleh proses yang redundan. AskIT, asisten AI yang terus belajar dan menyelesaikan permasalahan, berhasil mengubah keadaan. Fungsi TI IBM® bertransformasi menjadi pusat layanan mandiri, dengan AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan rutin.
Tim penjualan IBM® juga menghadapi kompleksitas akibat banyaknya sistem yang digunakan. Penggunaan berbagai alat penjualan yang terpisah menciptakan beban administratif yang tersebar dan tidak efisien. AskSales kemudian hadir, solusi AI yang dikembangkan secara internal untuk memangkas pekerjaan tanpa nilai tambah, mengotomatiskan tugas-tugas dasar, dan menyederhanakan proses yang kompleks sehingga tenaga penjual bekerja lebih cepat dan efektif.
Eksperimen visioner yang berfokus pada masa depan tengah berlangsung di sandbox CIO. Visi jangka panjangnya adalah AskIBM, satu gateway yang didukung AI untuk mengakses segala hal di dalam IBM®. Versi beta ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan menghadirkan keterpaduan di tengah kompleksitas serta terus mendefinisikan ulang masa depan enterprise kami.
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Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan berbeda bergantung pada konfigurasi dan kondisi setiap klien sehingga hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat dijamin.
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