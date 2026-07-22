AskIBM
Ilustrasi kapsul turun dengan parasut merah
Future Forward

Di dalam kantor CIO, tim kecil telah menetapkan untuk menguji batasan praktis model dasar dalam pengaturan perusahaan. Mungkinkah AI menjadi penghubung yang menyatukan perusahaan serumit IBM? Mungkinkah AI melampaui keterbatasan asisten yang hanya berfokus pada domain tertentu untuk menghadirkan satu pengalaman yang terpadu dan konsisten? Bisakah semua itu berkembang—terus meningkat melalui masukan, landasan yang lebih baik, dan integrasi yang lebih dalam di seluruh perusahaan?

Seperti semua pertanyaan tentang kemampuan AI, jawabannya adalah “mungkin”. Kita tidak akan mengetahuinya sampai kita turun tangan, mulai bereksperimen di sandbox, dan benar-benar mengerjakannya. Jadi itulah yang kita lakukan. 

Kami sedang menyaring lapisan kompleksitas—bug, titik buta, terobosan—untuk membangun sesuatu yang membumi dan berkembang. Bukan kastel di langit, tetapi struktur yang dibentuk oleh kebutuhan perusahaan nyata. Sandbox adalah taman bermain kami dan tempat uji coba kami. 

Buktinya akan ada di AskIBM. Satu bilah pencarian. Satu suara. Satu pengalaman. 
Tangan mengetik di laptop di meja kayu kecil di dalam bilik kantor yang sempit

Dibangun di atas watsonx, AskIBM berfungsi sebagai agen perusahaan tingkat atas. Solusi ini dirancang untuk menyatukan data, analisis, dan agen domain guna mengorkestrasi berbagai alat dan alur kerja melalui satu pengalaman yang terpadu dan konsisten. 

Sebagai bagian dari inisiatif inovasi internal, peluncuran beta menempatkan AskIBM di tangan karyawan dan mitra dan mengungkapkan insight awal seputar bandwidth platform. “Kami mengalami lonjakan permintaan di seluruh platform watsonx karena semua orang menggunakannya secara bersamaan. Itu menyadarkan kami,” kata Niloofar Salahi, Pemilik Produk AskIBM.

Meskipun agen AI dan model dasar telah memberikan peningkatan yang signifikan pada tugas serta alur kerja tertentu, ekosistem AI secara keseluruhan baru belakangan ini cukup matang untuk mendukung skala, keandalan, dan orkestrasi yang dibutuhkan AskIBM. Secara paralel, investasi berkelanjutan telah digunakan untuk membangun fondasi teknis AskIBM. Investasi tersebut, dipadukan dengan kemitraan mendalam yang dibentuk melalui transformasi domain IBM, berkontribusi pada platform yang dirancang untuk ketahanan dan kesiapan perusahaan.

Bersama-sama, yayasan dan kemitraan ini memposisikan IBM untuk ambil langkah selanjutnya: mengubah AskIBM menjadi Navigator. Sebuah solusi yang menghadirkan jawaban yang tepercaya, mengorkestrasi alur kerja di berbagai sistem secara mulus, serta menawarkan pengalaman modern yang intuitif.

Proyek ini mencerminkan komitmen IBM untuk bergerak melampaui solusi titik menuju pengalaman terpadu yang didukung AI yang membantu karyawan bekerja dengan kejelasan, kepercayaan diri, dan kecepatan yang lebih besar. 
Orang yang berbicara dengan orang lain di samping papan tulis berlabel “Perencanaan” di koridor kantor
Menjadi Client Zero berarti kami membangun untuk perusahaan dalam skala besar—menguji dan membentuk teknologi sehingga siap untuk digunakan semua orang. Itulah yang membuat kisah Client Zero kami begitu kuat.

Niloofar Salahi

Pemilik Produk, AskIbm

IBM
Jelajahi transformasi

Perjalanan IBM® mengadopsi solusi yang didukung AI untuk SDM tidak berlangsung secara linear. Pengalaman menunjukkan satu hal yang jelas: kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Dirancang ulang dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar hype, AskHR mentransformasi fungsi lama menjadi fungsi yang siap diskalakan.

Cari tahu lebih lanjut
Ilustrasi abstrak dari dua siluet profil, gelembung ucapan, pena, dan kertas

Dukungan TI sebelumnya dibebani oleh proses yang redundan. AskIT, asisten AI yang terus belajar dan menyelesaikan permasalahan, berhasil mengubah keadaan. Fungsi TI IBM® bertransformasi menjadi pusat layanan mandiri, dengan AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan rutin.

Cari tahu lebih lanjut
Ilustrasi abstrak dari dua monitor komputer yang dihubungkan oleh jembatan biru

Tim penjualan IBM® juga menghadapi kompleksitas akibat banyaknya sistem yang digunakan. Penggunaan berbagai alat penjualan yang terpisah menciptakan beban administratif yang tersebar dan tidak efisien. AskSales kemudian hadir, solusi AI yang dikembangkan secara internal untuk memangkas pekerjaan tanpa nilai tambah, mengotomatiskan tugas-tugas dasar, dan menyederhanakan proses yang kompleks sehingga tenaga penjual bekerja lebih cepat dan efektif.

Cari tahu lebih lanjut
Lemari arsip terbuka dengan folder gantung di bawah jam bulat

Eksperimen visioner yang berfokus pada masa depan tengah berlangsung di sandbox CIO. Visi jangka panjangnya adalah AskIBM, satu gateway yang didukung AI untuk mengakses segala hal di dalam IBM®. Versi beta ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan menghadirkan keterpaduan di tengah kompleksitas serta terus mendefinisikan ulang masa depan enterprise kami.

Temukan lebih banyak
Ilustrasi kapsul turun dengan parasut merah
Catatan kaki

© Hak Cipta IBM® Corporation 2026. IBM®, logo IBM®, dan watsonx adalah merek dagang dari IBM® Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.

Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan berbeda bergantung pada konfigurasi dan kondisi setiap klien sehingga hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat dijamin.

Pernyataan mengenai arah dan rencana IBM® di masa mendatang dapat berubah atau ditarik kembali sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan hanya mencerminkan sasaran serta tujuan IBM®.