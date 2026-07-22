Niloofar Salahi
Pemilik Produk, AskIbm
Pengguna menginginkan satu titik masuk untuk interaksi mereka. Mereka sudah berkali-kali menyampaikan hal itu secara terbuka. Mereka tidak ingin membuka berbagai aplikasi yang berbeda hanya untuk mendapatkan jawaban yang berbeda. ”
Niloofar Salahi
Pemilik Produk, AskIbm
Data menunjukkan volume pertanyaan SDM dan TI yang tinggi di AskIBM. Pengguna berharap dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu di satu tempat. ”
Meskipun agen AI dan model dasar telah memberikan peningkatan yang signifikan pada tugas serta alur kerja tertentu, ekosistem AI secara keseluruhan baru belakangan ini cukup matang untuk mendukung skala, keandalan, dan orkestrasi yang dibutuhkan AskIBM. Secara paralel, investasi berkelanjutan telah digunakan untuk membangun fondasi teknis AskIBM. Investasi tersebut, dipadukan dengan kemitraan mendalam yang dibentuk melalui transformasi domain IBM, berkontribusi pada platform yang dirancang untuk ketahanan dan kesiapan perusahaan.
Bersama-sama, yayasan dan kemitraan ini memposisikan IBM untuk ambil langkah selanjutnya: mengubah AskIBM menjadi Navigator. Sebuah solusi yang menghadirkan jawaban yang tepercaya, mengorkestrasi alur kerja di berbagai sistem secara mulus, serta menawarkan pengalaman modern yang intuitif.
Proyek ini mencerminkan komitmen IBM untuk bergerak melampaui solusi titik menuju pengalaman terpadu yang didukung AI yang membantu karyawan bekerja dengan kejelasan, kepercayaan diri, dan kecepatan yang lebih besar.
Niloofar Salahi
Pemilik Produk, AskIbm
IBM
Perjalanan IBM® mengadopsi solusi yang didukung AI untuk SDM tidak berlangsung secara linear. Pengalaman menunjukkan satu hal yang jelas: kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Dirancang ulang dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar hype, AskHR mentransformasi fungsi lama menjadi fungsi yang siap diskalakan.
Dukungan TI sebelumnya dibebani oleh proses yang redundan. AskIT, asisten AI yang terus belajar dan menyelesaikan permasalahan, berhasil mengubah keadaan. Fungsi TI IBM® bertransformasi menjadi pusat layanan mandiri, dengan AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan rutin.
Tim penjualan IBM® juga menghadapi kompleksitas akibat banyaknya sistem yang digunakan. Penggunaan berbagai alat penjualan yang terpisah menciptakan beban administratif yang tersebar dan tidak efisien. AskSales kemudian hadir, solusi AI yang dikembangkan secara internal untuk memangkas pekerjaan tanpa nilai tambah, mengotomatiskan tugas-tugas dasar, dan menyederhanakan proses yang kompleks sehingga tenaga penjual bekerja lebih cepat dan efektif.
Eksperimen visioner yang berfokus pada masa depan tengah berlangsung di sandbox CIO. Visi jangka panjangnya adalah AskIBM, satu gateway yang didukung AI untuk mengakses segala hal di dalam IBM®. Versi beta ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan menghadirkan keterpaduan di tengah kompleksitas serta terus mendefinisikan ulang masa depan enterprise kami.
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Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan berbeda bergantung pada konfigurasi dan kondisi setiap klien sehingga hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat dijamin.
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