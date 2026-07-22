Di dalam kantor CIO, tim kecil telah menetapkan untuk menguji batasan praktis model dasar dalam pengaturan perusahaan. Mungkinkah AI menjadi penghubung yang menyatukan perusahaan serumit IBM? Mungkinkah AI melampaui keterbatasan asisten yang hanya berfokus pada domain tertentu untuk menghadirkan satu pengalaman yang terpadu dan konsisten? Bisakah semua itu berkembang—terus meningkat melalui masukan, landasan yang lebih baik, dan integrasi yang lebih dalam di seluruh perusahaan?

Seperti semua pertanyaan tentang kemampuan AI, jawabannya adalah “mungkin”. Kita tidak akan mengetahuinya sampai kita turun tangan, mulai bereksperimen di sandbox, dan benar-benar mengerjakannya. Jadi itulah yang kita lakukan.

Kami sedang menyaring lapisan kompleksitas—bug, titik buta, terobosan—untuk membangun sesuatu yang membumi dan berkembang. Bukan kastel di langit, tetapi struktur yang dibentuk oleh kebutuhan perusahaan nyata. Sandbox adalah taman bermain kami dan tempat uji coba kami.

Buktinya akan ada di AskIBM. Satu bilah pencarian. Satu suara. Satu pengalaman.