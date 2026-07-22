Proses itu dimulai dengan mendengarkan. AskIT bukan sekadar asisten—tetapi juga menjadi cerminan yang membantu tim mengidentifikasi kapan dan bagaimana teknologi menghambat produktivitas karyawan.

Mendengarkan dimulai dari data. AskIT dilatih menggunakan 80% dari masalah TI yang paling sering dihadapi karyawan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak pengguna sebenarnya ingin menyelesaikan masalah tersebut sendiri dengan mencari panduan cara melakukannya, bukan meminta perbaikan. Meskipun panduan tersebut sudah tersedia, penggunaannya belum ramah bagi pengguna. Artikel dukungan tersebar dalam bentuk tautan yang terpisah di berbagai sistem.

Solusinya sederhana: libatkan spesialis konten untuk membuat artikel lebih jelas dan berkualitas, lalu manfaatkan AI untuk menyajikan informasi tersebut melalui pencarian percakapan.