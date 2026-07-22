AskIT
Meja bantuan mendapatkan layanan mandiri

Dukungan TI IBM® memiliki semua elemen lini bisnis yang membutuhkan transformasi: titik kesulitan mendesak, proses yang tidak dapat diskalakan, dan redundansi. Tingginya volume tiket dukungan dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama menjadi pengalaman yang umum dan membuat frustrasi bagi karyawan.

Grant Thomas, Senior Manager untuk IT Support, menjelaskan bagaimana otomatisasi membawa perubahan signifikan—dengan jumlah panggilan dan chat dukungan turun dari lebih dari satu juta per tahun menjadi kurang dari 100.000 sepanjang 2021 hingga 2025. 

Pada tahun 2023, arahan datang untuk mengubah TI dalam 100 hari.

Langkah pertama adalah menganalisis data, mengidentifikasi faktor utama penyebab panggilan ke layanan TI, lalu mengembangkan MVP AskIT selama 90 hari untuk 12.000 pengguna sebelum memperluas penerapannya secara bertahap. 

Implementasi tersebut membuktikan bahwa meskipun target peluncuran penting, nilai sesungguhnya tercipta melalui penyempurnaan yang dilakukan setelah peluncuran. 
Tangan memberi isyarat di samping laptop, notebook, lanyard, dan dokumen cetak di atas meja
Chatbot sebagai cermin

Proses itu dimulai dengan mendengarkan. AskIT bukan sekadar asisten—tetapi juga menjadi cerminan yang membantu tim mengidentifikasi kapan dan bagaimana teknologi menghambat produktivitas karyawan.  

Mendengarkan dimulai dari data. AskIT dilatih menggunakan 80% dari masalah TI yang paling sering dihadapi karyawan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak pengguna sebenarnya ingin menyelesaikan masalah tersebut sendiri dengan mencari panduan cara melakukannya, bukan meminta perbaikan. Meskipun panduan tersebut sudah tersedia, penggunaannya belum ramah bagi pengguna. Artikel dukungan tersebar dalam bentuk tautan yang terpisah di berbagai sistem. 

Solusinya sederhana: libatkan spesialis konten untuk membuat artikel lebih jelas dan berkualitas, lalu manfaatkan AI untuk menyajikan informasi tersebut melalui pencarian percakapan. 
Dari hambatan menjadi penghubung

Mendengarkan juga memungkinkan tim memberikan proActive support. TI dapat memberi tahu pengguna ketika perangkat mereka perlu di-upgrade atau mengingatkan mereka untuk melakukan reboot, sehingga potensi masalah dapat dicegah sebelum memerlukan tindakan perbaikan. 

Saat perbaikan diperlukan, karyawan tidak perlu lagi mengajukan tiket; mereka cukup berinteraksi dengan AskIT, yang mendengarkan, membantu menyelesaikan masalah, dan menghubungkan mereka dengan petugas bila diperlukan. Tim TI juga melibatkan lebih banyak manajer help desk untuk melatih agen dalam menangani permasalahan yang lebih kompleks. 
Tiga orang duduk di area pertemuan kecil

Ketika akses terhadap panduan penggunaan menjadi lebih mudah, manfaat layanan mandiri semakin terasa. Skor CSAT meningkat menjadi lebih dari 90, naik 11,6 poin dibandingkan saat peluncuran awal.

Saat ini, AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan tanpa intervensi manusia, sementara dukungan dari petugas tetap tersedia untuk kasus yang kompleks. 

Namun, transformasi ini bukan sekadar tentang metrik. TI bertransformasi dari fungsi perbaikan menjadi mesin layanan‑mandiri yang membantu karyawan mengelola perangkat mereka sendiri sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan teknologi. 
Jelajahi transformasi

Perjalanan IBM® mengadopsi solusi yang didukung AI untuk SDM tidak berlangsung secara linear. Pengalaman menunjukkan satu hal yang jelas: kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Dirancang ulang dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar hype, AskHR mentransformasi fungsi lama menjadi fungsi yang siap diskalakan.

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Ilustrasi abstrak dari dua siluet profil, gelembung ucapan, pena, dan kertas

Dukungan TI sebelumnya dibebani oleh proses yang redundan. AskIT, asisten AI yang terus belajar dan menyelesaikan permasalahan, berhasil mengubah keadaan. Fungsi TI IBM® bertransformasi menjadi pusat layanan mandiri, dengan AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan rutin.

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Ilustrasi abstrak dari dua monitor komputer yang dihubungkan oleh jembatan biru

Tim penjualan IBM® juga menghadapi kompleksitas akibat banyaknya sistem yang digunakan. Penggunaan berbagai alat penjualan yang terpisah menciptakan beban administratif yang tersebar dan tidak efisien. AskSales kemudian hadir, solusi AI yang dikembangkan secara internal untuk memangkas pekerjaan tanpa nilai tambah, mengotomatiskan tugas-tugas dasar, dan menyederhanakan proses yang kompleks sehingga tenaga penjual bekerja lebih cepat dan efektif.

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Lemari arsip terbuka dengan folder gantung di bawah jam bulat

Eksperimen visioner yang berfokus pada masa depan tengah berlangsung di sandbox CIO. Visi jangka panjangnya adalah AskIBM, satu gateway yang didukung AI untuk mengakses segala hal di dalam IBM®. Versi beta ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan menghadirkan keterpaduan di tengah kompleksitas serta terus mendefinisikan ulang masa depan enterprise kami.

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Ilustrasi kapsul turun dengan parasut merah
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Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan berbeda bergantung pada konfigurasi dan kondisi setiap klien sehingga hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat dijamin.

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