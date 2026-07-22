Nickle LaMoreaux
Senior Vice President dan Chief Human Resources Officer
Transformasi digital seperti ini bukan tanpa tantangan. Ibarat merenovasi rumah sambil tetap menghuninya. ”
Dengan menggunakan pembangun asisten AI IBM®, kami mulai mengembangkan chatbot untuk menjawab pertanyaan dasar terkait program dan tunjangan SDM. Banyak chatbot memberikan hasil yang baik. Tidak lama kemudian, 25 bot telah diimplementasikan.
Namun, muncul satu tantangan.
Semakin banyak bot yang ditambahkan, semakin sulit bagi pengguna untuk memperoleh jawaban yang jelas. Ketika pertanyaan berada di luar cakupan chatbot, pengguna harus mencari informasi melalui kanal lain sehingga pengalaman karyawan menjadi terfragmentasi. Untuk menghadirkan pengalaman yang lebih terpadu, seluruh bot kemudian disatukan dalam satu antarmuka, yaitu AskHR.
Tidak lama setelah AskHR diluncurkan, kami memberi tahu seluruh 21.000 manajer lini pertama di seluruh dunia bahwa dukungan khusus dari mitra bisnis SDM tidak lagi tersedia. Alamat email dan nomor telepon SDM global juga dihentikan. Para manajer hanya dapat mengakses dukungan melalui AskHR.
Langkah tersebut merupakan keputusan yang berani. Kami percaya pada teknologi ini dan berkomitmen untuk menerapkannya secara penuh, dengan memahami bahwa tim memerlukan waktu untuk beradaptasi.
Selama tahun berikutnya, kami memantau masukan karyawan secara cermat. Customer Satisfaction Score (CSAT) internal kami, metrik dengan rentang nilai dari −100 hingga +100, turun menjadi −35.
Nickle LaMoreaux
Senior Vice President dan Chief Human Resources Officer
Perjalanan IBM® mengadopsi solusi yang didukung AI untuk SDM tidak berlangsung secara linear. Pengalaman menunjukkan satu hal yang jelas: kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Dirancang ulang dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar hype, AskHR mentransformasi fungsi lama menjadi fungsi yang siap diskalakan.
Dukungan TI sebelumnya dibebani oleh proses yang redundan. AskIT, asisten AI yang terus belajar dan menyelesaikan permasalahan, berhasil mengubah keadaan. Fungsi TI IBM® bertransformasi menjadi pusat layanan mandiri, dengan AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan rutin.
Tim penjualan IBM® juga menghadapi kompleksitas akibat banyaknya sistem yang digunakan. Penggunaan berbagai alat penjualan yang terpisah menciptakan beban administratif yang tersebar dan tidak efisien. AskSales kemudian hadir, solusi AI yang dikembangkan secara internal untuk memangkas pekerjaan tanpa nilai tambah, mengotomatiskan tugas-tugas dasar, dan menyederhanakan proses yang kompleks sehingga tenaga penjual bekerja lebih cepat dan efektif.
Eksperimen visioner yang berfokus pada masa depan tengah berlangsung di sandbox CIO. Visi jangka panjangnya adalah AskIBM, satu gateway yang didukung AI untuk mengakses segala hal di dalam IBM®. Versi beta ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan menghadirkan keterpaduan di tengah kompleksitas serta terus mendefinisikan ulang masa depan enterprise kami.
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Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan berbeda bergantung pada konfigurasi dan kondisi setiap klien sehingga hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat dijamin.
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