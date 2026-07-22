Perjalanan transformasi SDM kami dimulai hampir 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, kami belum menyadari seberapa besar dampaknya terhadap transformasi organisasi. Tidak ada rencana besar—hanya upaya untuk menjawab tantangan yang ada pada saat itu.

Anggaran kami terus berkurang, sementara kompleksitas pekerjaan semakin meningkat. Di saat yang sama, teknologi konsumen di luar IBM® berkembang semakin cepat, lebih intuitif, dan lebih personal—sehingga membentuk ekspektasi baru yang kemudian dibawa karyawan ke tempat kerja.

Pada 2016, dinamika tersebut mencapai titik balik. Kami menyadari bahwa sudah waktunya mengambil langkah yang berani. Sistem dan model operasional SDM tradisional tidak lagi mampu mengimbangi skala maupun kecepatan perubahan yang sedang berlangsung.

Momen tersebut menuntut pendekatan baru untuk mentransformasi cara kami bekerja sekaligus mendefinisikan ulang makna menjadi seorang profesional SDM di IBM®.

Saat itulah chatbot AI percakapan mulai diperkenalkan.