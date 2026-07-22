Saat kami mulai mengubah cara kami bekerja, kami tidak sekadar menambahkan AI ke atas sistem yang sudah ada. Kami memisahkan sistem tersebut—proses demi proses, alat demi alat, asumsi demi asumsi—dan membangunnya kembali dengan strategi yang mengutamakan AI, hybrid dengan desain. Sistem dan domain menjadi lab dan pelajaran.

Sementara beberapa orang di dunia memperdebatkan AI perusahaan, kami men-debugnya—mengerjakan cara kinerjanya dalam alur kerja nyata, di bawah kendala nyata.

Insight yang diperoleh dari inisiatif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini telah mentransformasi berbagai departemen dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan di seluruh IBM. Aplikasi mungkin terdengar biasa, tetapi hasilnya sama sekali tidak. Contoh penggunaan biasa memberikan hasil yang luar biasa.

Inilah eksperimen yang telah kami jalani.