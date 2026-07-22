Buka potensi produktivitas senilai lebih dari USD 4,5 miliar
IBM mendorong perubahan nyata dengan AI, hybrid cloud, otomatisasi, dan keahlian konsultasi

Ini adalah kisah nyata transformasi internal. Namun, prosesnya tidak selalu mulus. Bukan cerita sukses yang dipoles. Kemajuan yang diperoleh dari waktu ke waktu melalui tekanan, keraguan, dan kejelasan yang diperoleh dengan susah payah. Terobosan yang mengungkapkan seperti apa transformasi nyata: data dengan empati, metrik dengan suara, dan AI yang dibentuk oleh insight.

Beginilah cara IBM membentuk kembali dirinya—secara operasional, fungsional, teknis dan logistik—untuk beroperasi dengan AI, otomatisasi, dan inovasi pada intinya.
Tiga orang di kantor mendiskusikan catatan tempel di papan tulis di samping meja
Membosankan itu indah 

Saat kami mulai mengubah cara kami bekerja, kami tidak sekadar menambahkan AI ke atas sistem yang sudah ada. Kami memisahkan sistem tersebut—proses demi proses, alat demi alat, asumsi demi asumsi—dan membangunnya kembali dengan strategi yang mengutamakan AI, hybrid dengan desain. Sistem dan domain menjadi lab dan pelajaran.

Sementara beberapa orang di dunia memperdebatkan AI perusahaan, kami men-debugnya—mengerjakan cara kinerjanya dalam alur kerja nyata, di bawah kendala nyata.

Insight yang diperoleh dari inisiatif yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini telah mentransformasi berbagai departemen dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan di seluruh IBM. Aplikasi mungkin terdengar biasa, tetapi hasilnya sama sekali tidak. Contoh penggunaan biasa memberikan hasil yang luar biasa.

Inilah eksperimen yang telah kami jalani. 
Jelajahi transformasi

Perjalanan IBM® mengadopsi solusi yang didukung AI untuk SDM tidak berlangsung secara linear. Pengalaman menunjukkan satu hal yang jelas: kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Dirancang ulang dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, bukan sekadar hype, AskHR mentransformasi fungsi lama menjadi fungsi yang siap diskalakan.

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Ilustrasi abstrak dari dua siluet profil, gelembung ucapan, pena, dan kertas

Dukungan TI sebelumnya dibebani oleh proses yang redundan. AskIT, asisten AI yang terus belajar dan menyelesaikan permasalahan, berhasil mengubah keadaan. Fungsi TI IBM® bertransformasi menjadi pusat layanan mandiri, dengan AskIT mampu menyelesaikan 86% permasalahan rutin.

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Ilustrasi abstrak dari dua monitor komputer yang dihubungkan oleh jembatan biru

Tim penjualan IBM® juga menghadapi kompleksitas akibat banyaknya sistem yang digunakan. Penggunaan berbagai alat penjualan yang terpisah menciptakan beban administratif yang tersebar dan tidak efisien. AskSales kemudian hadir, solusi AI yang dikembangkan secara internal untuk memangkas pekerjaan tanpa nilai tambah, mengotomatiskan tugas-tugas dasar, dan menyederhanakan proses yang kompleks sehingga tenaga penjual bekerja lebih cepat dan efektif.

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Lemari arsip terbuka dengan folder gantung di bawah jam bulat

Eksperimen visioner yang berfokus pada masa depan tengah berlangsung di sandbox CIO. Visi jangka panjangnya adalah AskIBM, satu gateway yang didukung AI untuk mengakses segala hal di dalam IBM®. Versi beta ini telah menunjukkan potensi yang menjanjikan dengan menghadirkan keterpaduan di tengah kompleksitas serta terus mendefinisikan ulang masa depan enterprise kami.

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Ilustrasi kapsul turun dengan parasut merah