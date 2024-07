Tentang IBM Global Chief Data Office

IBM Global Chief Data Office mengembangkan strategi dan platform data yang mencakup sistem tata kelola dan manajemen, data yang mendalam, dan kemitraan analitik. Strategi ini mengubah data bisnis menjadi nilai bisnis. Platform ini menjadi sumber data utama untuk analisis bisnis di seluruh perusahaan dan untuk mengembangkan serta meningkatkan talenta. Bersama-sama, kemampuan inovatif ini menggunakan wawasan analitik untuk memungkinkan pertumbuhan dan produktivitas.