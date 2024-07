IBM Cloud Pak for Data belum ada ketika GCDO membangun CEDP-nya. IBM Data dan AI, unit bisnis yang mengembangkan IBM Cloud Pak for Data, menciptakannya untuk membantu perusahaan memodernisasi cara mereka mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data untuk menanamkan AI. IBM Cloud Pak for Data berfungsi sebagai platform data dan AI hybrid-cloud yang terpadu.

Platform IBM Cloud Pak for Data mencakup serangkaian layanan dan berbagai ekstensi yang dapat diakses sesuai kebutuhan. Hal ini tentunya membuat platform ini lebih murah bagi pelanggan, yang tidak lagi membutuhkan banyak produk mandiri yang mahal. Fitur ini juga membuat platform ini fleksibel bagi pengguna: tidak ada model preskriptif tentang di mana harus memulai.

Bagi GCDO, fleksibilitas untuk merencanakan dan melakukan transisi sangatlah penting. Dengan menjalankan sistem yang ada secara paralel dengan IBM Cloud Pak for Data hingga mereka siap untuk beralih ke platform baru, GCDO dapat melakukan transisi tanpa mengganggu proses yang ada.

GCDO pertama kali mulai menggunakan rangkaian layanan AI dalam IBM Cloud Pak for Data, termasuk IBM Watson® Studio. IBM Watson Studio berjalan on premises dan di cloud, menganalisis data dengan solusi IBM Db2® Big SQL.

IBM Watson Studio memungkinkan para analis dan ilmuwan data GCDO untuk melakukan analisis tanpa harus membuat lingkungan khusus, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Fitur ini menjadikan IBM Watson Studio sebagai salah satu layanan yang paling banyak digunakan oleh GCDO dalam IBM Cloud Pak for Data.

Pemimpin Global untuk Client 360, IBM Global Chief Data Office

Pada November 2020, GCDO memiliki 600 pengguna terdaftar yang mengakses IBM Watson Studio. Pada hari biasa, layanan ini memiliki hingga 300 runtime aktif. GCDO mengantisipasi bahwa basis pengguna ini akan meningkat seiring dengan penyebaran berita.

"IBM Cloud Pak for Data berperan penting dalam memajukan CEDP kami," ujar Inderpal Bhandari, Global Chief Data Officer di IBM. "Sebagai contoh, Watson Studio memungkinkan 600 ilmuwan dan profesional data kami untuk mengembangkan 9.000 model AI setidaknya dua kali lebih cepat."

GCDO juga menggunakan teknologi IBM Watson Studio untuk mengaktifkan bagian-bagian dari IBM Recommendation & Insights System (IRIS). Platform analisis penjualan ini menyarankan penawaran untuk diajukan kepada klien tertentu. Dan menyarankan klien untuk melakukan pendekatan dengan penawaran yang diberikan.GCDO dan IBM Chief Analytics Office (CAO) berkolaborasi secara erat dalam solusi yang berdampak ini.

Rekomendasi dan wawasan berasal dari model pembelajaran mesin yang diberikan oleh sumber data internal dan eksternal. IBM Watson Studio memungkinkan para ilmuwan data untuk mengembangkan dan menguji model-model AI baru dengan cepat. Dengan kecepatan yang lebih tinggi, akan ada lebih banyak eksperimen pemodelan dan peluang untuk memanfaatkan kumpulan data dan kombinasi data baru.

Kecepatan pengembangan model yang meningkat ini secara langsung mengarah pada model yang ditingkatkan secara signifikan untuk produksi. Sejak tahun 2017, IRIS telah meningkatkan peluang pipeline penjualan perusahaan hingga lebih dari USD 5 miliar, sekaligus menawarkan efisiensi yang signifikan bagi para penjual.

GCDO menggunakan perangkat IBM Cloud Pak for Data lainnya dalam solusi Client360-nya. Client360 menyatukan data internal dan eksternal serta melakukan analisis AI tingkat lanjut. Analisis ini memberikan IBM pandangan holistik tentang kliennya, yang memungkinkan penjual mengidentifikasi peluang dan merancang strategi penjualan yang efektif.

Client360 menggunakan hampir setengah dari IBM Cloud Pak untuk kemampuan platform Data. Selain IBM Watson Studio, Client360 menggunakan solusi IBM DataStage®, IBM Db2 Warehouse, IBM watsonx Assistant dan IBM Watson Natural Language Understanding. Alat-alat ini menyediakan berbagai penyerapan, tata kelola, ilmu data, dan layanan antarmuka pengguna bahasa alami.

Solusi ini beroperasi dalam skala besar, melayani 30.000 pengguna pada tahun 2020. Juga cepat, menanggapi lebih dari 550.000 panggilan API dengan waktu respons kurang dari satu detik.

"Dengan menggunakan IBM Cloud Pak for Data, GCDO dengan cepat memigrasikan data ke cloud publik dan melakukan analisis AI," ujar Peter Herr, Pemimpin Global untuk Klien 360 di GCDO. "Kami memberikan hasil dalam setengah waktu yang dibutuhkan tanpa alat ini. Dan kami memuaskan pengguna kami dengan lebih cepat.”