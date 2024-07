Havas (tautan berada di luar IBM.com) adalah perusahaan periklanan dan hubungan masyarakat multinasional. Dengan kantor pusat di New York City, Havas New York adalah agensi utama perusahaan di Amerika Utara. Havas New York membantu para CMO membuka pertumbuhan baru dan memberikan pengalaman merek yang lebih baik dan bermakna. Pelajari lebih lanjut di ny.havas.com.