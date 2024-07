Compass for Success adalah kolaborasi dari 35 dewan sekolah dan 22 komunitas First Nation di provinsi Ontario, Kanada. Organisasi ini menyediakan layanan pergudangan dan analitik data terpusat yang membantu sekolah memantau kinerja siswa dan meningkatkan prestasi. Solusi perangkat lunak Compass for Success membawa data yang relevan dan tepat waktu kepada guru dan administrator pendidikan untuk memandu pekerjaan mereka, meningkatkan hasil siswa, dan membantu anak-anak untuk berhasil.