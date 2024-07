Tentang Call for Code

Inisiatif Call for Code menawarkan kesempatan kepada para pengembang, ilmuwan data, dan pemecah masalah untuk membangun dan berkontribusi pada proyek teknologi sumber terbuka yang berkelanjutan yang menangani masalah sosial dan kemanusiaan. Didirikan oleh IBM dengan Kreator David Clark Cause, Call for Code berusaha membantu menerapkan solusi yang dapat membuat perbedaan nyata di komunitas yang paling membutuhkan.

Tentang The Weather Company

The Weather Company, salah satu IBM Business, memberikan lebih dari 25 miliar prakiraan yang dipersonalisasi dan dapat ditindaklanjuti secara global setiap hari kepada jutaan konsumen dan ribuan pemasar dan bisnis. Hal ini dilakukan melalui API The Weather Company, divisi solusi bisnisnya, dan produk digital dari The Weather ChannelExternalLink (tautan berada di luar ibm.com) dan Weather UndergroundExternalLink (tautan berada di luar ibm.com). Produknya meliputi aplikasi cuaca yang paling banyak diunduh di dunia, jaringan 250.000 stasiun cuaca pribadi, situs web 20 besar di Amerika Serikat, salah satu platform data Internet of Things (IoT) terbesar di dunia, dan solusi bisnis terdepan di industri.