Sejak peluncurannya pada tahun 2018, ACIC for Financial Services telah melayani hampir 30 perusahaan keuangan Fortune 100, mengadakan lebih dari 45 lokakarya penemuan. Para pelanggan telah melihat nilai langsung dari kemampuan untuk menggunakan cetak biru ACIC untuk mempercepat kesiapan operasional mereka dan untuk mendapatkan pengalaman hybrid dan multicloud secara langsung. Ini bukan hanya diagram arsitektur pada slide, yang sudah biasa dilakukan oleh personel TI dari semua perusahaan. Menurut Greber: "Seorang klien berkata kepada saya, 'Sangat bagus Anda membuat semua slide yang menarik ini, tetapi tidak hanya itu, Anda benar-benar bisa membangun dan mengoperasikannya.’ Itu yang membuat perbedaan besar. Itulah mengapa kami memulai hal ini."

Saat ini, ACIC for Financial Services terutama melayani perusahaan-perusahaan Eropa, tetapi dapat diakses secara global melalui semua karyawan Accenture. Ke depannya, Accenture ingin membawa lebih banyak pelanggan dari wilayah lain. Selain itu, perusahaan akan terus menambahkan teknologi cloud dan hybrid terbaik ke dalam portofolio ACIC for Financial Services, termasuk IBM Cloud for Financial Services. Bahkan, perusahaan ini sudah menjajaki cara menggunakan kemampuan lain dari IBM Cloud Pak for Watson AIOps, serta perangkat lunak Turbonomic, untuk membantu mengotomatisasi manajemen operasional.