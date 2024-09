Que sont les benchmarks CIS ?

Les benchmarks CIS s'alignent étroitement sur les cadres réglementaires de sécurité et de confidentialité des données, notamment le cadre de cybersécurité NIST ((National Institute of Standards and Technology), la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) et ISO/EIC 2700. Toute organisation d'un secteur régi par ce type de réglementation peut ainsi faire des progrès significatifs vers la conformité en adhérant aux benchmarks CIS. De plus, CIS Controls et les images renforcées CIS peuvent contribuer à la conformité d'une organisation avec le RGPD (le règlement général sur la protection des données de l'UE).