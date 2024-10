Certains des premiers enseignements sur la préservation de la planète semblent simples : réduire, réutiliser, recycler. Depuis, les gens ont fait des choix et adapté leur mode de vie, comme se rendre au travail à vélo et trier les déchets, afin de donner vie à cette règle et de préserver l'environnement. Aujourd'hui, le changement climatique touche autant les entreprises que les particuliers. Selon le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), les consommateurs et les investisseurs sont rebutés par des entreprises qui ignorent leur impact environnemental. Les pratiques commerciales durables constituent un élément essentiel de l'engagement d'une organisation en matière de responsabilité sociale et environnementale. Le développement durable dans les entreprises permet également aux organisations de créer des chaînes d'approvisionnement plus efficaces qui ont un impact positif sur la planète.

Les activités commerciales qui contribuent aux émissions de carbone et aux combustibles fossiles ont également contraint les organisations et les responsables à tenir les dirigeants responsables de leurs actions en matière d'impact environnemental. De même, les employés et les clients veulent travailler pour une entreprise qui tente activement d'inverser le changement climatique et de prendre part à la protection de l'environnement. Il existe une multitude d’exemples de pratiques commerciales durables que les entreprises peuvent adopter pour améliorer leur modèle économique. Une stratégie de durabilité d'entreprise commune est connue sous le nom de triple bilan.