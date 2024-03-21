Les clients IBM peuvent exploiter la puissance d’une plateforme de edge computing avec les solutions d’IA d’IBM et les capacités de cloud hybride de Red Hat. Avec IBM, les clients peuvent apporter leur propre réseau et leur propre infrastructure edge, et nous fournissons le logiciel qui s’exécute par-dessus, ce qui permet de créer une solution unifiée.

Red Hat OpenShift permet la virtualisation et la conteneurisation des logiciels d’automatisation pour offrir une flexibilité avancée dans le déploiement du matériel, optimisé en fonction des besoins des applications. Il fournit également une orchestration efficace du système, permettant une prise de décision en temps réel basée sur les données edge et un traitement ultérieur dans le cloud.

IBM propose une gamme complète de solutions optimisées pour l’IA, des serveurs et stockage aux logiciels et conseils. La dernière génération de serveurs, de stockage et de logiciels IBM peut vous aider à moderniser et à faire évoluer vos activités sur site et dans le cloud grâce à un cloud hybride sécurisé, ainsi qu’une automatisation et des informations d’IA fiables.