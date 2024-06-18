C’est la question brûlante des DSI d’aujourd’hui : à quoi consacrez-vous votre budget informatique ?

Les coûts liés au cloud représentaient déjà un défi : dans une récente enquête, 24 % des personnes interrogées estimaient avoir gaspillé leurs dépenses en logiciels. L’explosion de l’IA générative rend indispensable pour les entreprises d’envisager des cadres tels que le FinOps et la Technology Business Management (TBM) pour assurer la visibilité et la responsabilité de toutes les dépenses technologiques.

Mais qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Comment les entreprises peuvent-elles adopter une approche plus disciplinée et axée sur la valeur des dépenses informatiques ? Quel est l’impact de l’IA générative dans ce domaine ?

Pour aider à répondre à ces questions, nous avons interrogé Declan Coombs, partenaire du service de conseil en cloud et technologie chez IBM. Declan aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs efforts de transformation technologique et cloud depuis plus de 20 ans.