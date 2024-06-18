C’est la question brûlante des DSI d’aujourd’hui : à quoi consacrez-vous votre budget informatique ?
Les coûts liés au cloud représentaient déjà un défi : dans une récente enquête, 24 % des personnes interrogées estimaient avoir gaspillé leurs dépenses en logiciels. L’explosion de l’IA générative rend indispensable pour les entreprises d’envisager des cadres tels que le FinOps et la Technology Business Management (TBM) pour assurer la visibilité et la responsabilité de toutes les dépenses technologiques.
Mais qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Comment les entreprises peuvent-elles adopter une approche plus disciplinée et axée sur la valeur des dépenses informatiques ? Quel est l’impact de l’IA générative dans ce domaine ?
Pour aider à répondre à ces questions, nous avons interrogé Declan Coombs, partenaire du service de conseil en cloud et technologie chez IBM. Declan aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs efforts de transformation technologique et cloud depuis plus de 20 ans.
Les DSI ont toujours à trouver un équilibre entre la gestion et l’évolution de l’entreprise. C’est en effet ce qui permettra de changer la donne en termes de transformation opérationnelle et d’améliorer les résultats.
Au lieu de simplement garder les lumières allumées, ils veulent créer de nouvelles capacités.
Trop d’entreprises exécutent encore leur processus de budgétisation sur une base annuelle. Il s’agit souvent d’un travail de copier-coller de l’année précédente, avec un peu de remplissage.
Mais compte tenu de la rapidité de l’évolution des technologies et des entreprises, le cycle traditionnel de budgétisation n’est pas suffisant. Ce processus ne permet pas aux équipes informatiques d’évaluer de manière critique et dynamique si elles dépensent leur argent au bon endroit.
FinOps est fondamentalement un changement de culture et de modèle opérationnel. Il va au cœur non seulement de votre fonction financière, mais aussi de votre stratégie d’entreprise et de vos fonctions de planification. Vous devez réfléchir à votre personnel, à vos processus et à votre technologie pour vraiment les intégrer à votre entreprise et transférer la propriété des coûts et la responsabilité à la périphérie.
Il s’agit en grande partie de fournir aux gens la visibilité et la compréhension sur ce dans quoi ils dépensent leur argent, afin qu’ils puissent prendre des décisions plus judicieuses.
L’accent a été mis en grande partie sur le cloud public, mais cela s’étend à toutes les dépenses liées au cloud et à la technologie.
Lorsqu’il est associé au TBM, il élargit l’objectif à l’ensemble des piles technologiques (matériel, logiciel, humain), ce qui permet d’avoir une vision plus claire et plus complète de la consommation de technologies et de la manière dont elle est liée aux résultats de l’entreprise. Cela permet de savoir dans quels cas investir et comment déployer la technologie de la meilleure façon possible pour l’entreprise.
Cela joue un rôle important, surtout si l’on considère le nombre croissant de cas d’utilisation de l’IA générative, les quantités massives de GPU nécessaires pour les alimenter et les coûts exorbitants qui en résultent. Les entreprises vont avoir du mal à démontrer la valeur ajoutée. Le FinOps peut aider les équipes à exploiter et à adapter l’IA générative de manière économique, ainsi qu’à suivre et à mesurer le retour sur investissement.
L’IA générative accélérera FinOps. Elle vous aidera à mieux utiliser vos données et à améliorer la découverte de modèles et la contextualisation. Elle peut fournir des informations et des recommandations pour permettre la prise de décision fondée sur les données, rationaliser les processus et automatiser les actions.
Mais ce qui change vraiment la donne, c’est l’utilisation de l’IA générative pour accélérer la modernisation des applications et du code. Elle vous permettra d’atteindre le prochain niveau d’optimisation des coûts, d’améliorer l’efficacité et la valeur commerciale.
L’un des principaux défis consiste à inciter les ingénieurs à mettre en œuvre les recommandations d’optimisation des coûts. Il est très facile, dans ces exercices de réduction des coûts, d’avoir l’impression qu’il ne s’agit que de prendre, prendre, prendre. Il est important de montrer les avantages et de récompenser les personnes qui adoptent les bons comportements.
Si vous menez vos opérations FinOps de la bonne manière, vous aurez les moyens de faire la différence. Vous leur donnez les bons outils, la visibilité et les incitations, et ils voudront faire ce qu’il faut.
