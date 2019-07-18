D’ici 2025, le volume mondial de données devrait atteindre 175 zettaoctets. Traduction : 175 billions de gigaoctets. C’est un chiffre impressionnant à tous points de vue, et probablement inimaginable en 1967, lorsqu’une équipe d’ingénieurs IBM dirigée par David L. Noble a commencé à travailler sur un projet qui allait changer l’informatique pour toujours.
À titre de contexte, 1967 est l'année même où les Beatles ont sorti Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La technologie grand public la plus populaire était une radio portable qui mettait 14 heures à se recharger. Les nuages servaient à la pluie, pas aux données. Et on utilisait encore des cartes perforées en papier pour transmettre des informations aux ordinateurs. Noble et son équipe ont entrepris de créer un outil capable de faire le travail de milliers de cartes perforées.
Les premières disquettes étaient des mastodontes de 20 cm difficiles à manipuler et à stocker, car elles se salissaient facilement. D. L. Noble et son équipe ont résolu ce problème en développant des enveloppes fines et durables contenant un élément qui enlevait la poussière du disque. C’est ainsi que la disquette telle que nous la connaissons est née. Au fil des ans, la disquette a rétréci, passant de 20 à 13 cm, puis à 9 cm.
En 1977, lorsque l’Apple II est sorti avec deux lecteurs de disquettes de 5 1/4 pouces, ce fut une percée majeure pour les consommateurs. Les entreprises pouvaient écrire des logiciels et des systèmes d'exploitation et les distribuer facilement par courrier ou dans les magasins. L'ordinateur personnel était de plus en plus accessible et convivial. Les disquettes permettaient de transférer les informations. Les documents pouvaient être enregistrés sur une disquette et ouverts sur un autre ordinateur, et les utilisateurs pouvaient partager ces disquettes entre eux. Les disquettes continuèrent à profiter de la chaleur lumineuse des projecteurs jusqu’au nouveau millénaire.
« La disquette a offert le premier moyen véritablement simple de transférer des fichiers », déclare Roger Kasten, responsable de l'activation technique mondiale du stockage et de la mémoire flash SDI chez IBM Systems. « Dans les années 80 et 90, nous dépendions souvent du "réseau furtif" pour transférer des données entre ordinateurs. » Il vous suffisait de mettre les données sur une disquette, de vous rendre chez un collègue ou un ami, de lui remettre la disquette et de permettre à cette personne de copier les données sur son système. »
Ensuite, en 2011, toute la fabrication de disquettes a cessé.
« Au début des années 2000, la clé USB est apparue », explique M. Kasten. « Au cours des années suivantes, elle a largement supplanté la disquette comme périphérique de transfert de données bon marché et facile. »
La disquette traditionnelle ne contenait qu’environ un mégaoctet d’informations. C’est minime selon les normes actuelles. Mais n’oubliez pas qu’en 1967, on utilisait encore des cartes perforées en papier pour transmettre des informations aux ordinateurs. La disquette a fait le travail de milliers de ces cartes. Plus important encore, elle a suscité une innovation qui a changé la façon dont nous envisageons aujourd’hui le stockage.
« Avançons jusqu’en 2019, et nous constatons que les services de stockage cloud ont largement remplacé les clés USB comme méthode de transfert de données de choix », explique M. Kasten, « et l’arrivée imminente de la technologie 5G signifie que nous allons voir le cloud jouer un rôle encore plus important dans les transferts de données. »
La technologie ne cesse d’évoluer et le recul d’aujourd’hui peut mener à l’innovation de demain.
