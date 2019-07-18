En 1977, lorsque l’Apple II est sorti avec deux lecteurs de disquettes de 5 1/4 pouces, ce fut une percée majeure pour les consommateurs. Les entreprises pouvaient écrire des logiciels et des systèmes d'exploitation et les distribuer facilement par courrier ou dans les magasins. L'ordinateur personnel était de plus en plus accessible et convivial. Les disquettes permettaient de transférer les informations. Les documents pouvaient être enregistrés sur une disquette et ouverts sur un autre ordinateur, et les utilisateurs pouvaient partager ces disquettes entre eux. Les disquettes continuèrent à profiter de la chaleur lumineuse des projecteurs jusqu’au nouveau millénaire.

« La disquette a offert le premier moyen véritablement simple de transférer des fichiers », déclare Roger Kasten, responsable de l'activation technique mondiale du stockage et de la mémoire flash SDI chez IBM Systems. « Dans les années 80 et 90, nous dépendions souvent du "réseau furtif" pour transférer des données entre ordinateurs. » Il vous suffisait de mettre les données sur une disquette, de vous rendre chez un collègue ou un ami, de lui remettre la disquette et de permettre à cette personne de copier les données sur son système. »

Ensuite, en 2011, toute la fabrication de disquettes a cessé.

« Au début des années 2000, la clé USB est apparue », explique M. Kasten. « Au cours des années suivantes, elle a largement supplanté la disquette comme périphérique de transfert de données bon marché et facile. »