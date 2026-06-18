La souveraineté numérique, définie comme la capacité à conserver le contrôle et la visibilité sur les données critiques, les infrastructures et les systèmes d’IA, et à en assurer la gouvernance, est rapidement passée du débat politique à l’impératif stratégique. Face à la montée des tensions géopolitiques et à l’accentuation des dépendances numériques, les gouvernements repensent la manière dont les technologies essentielles sont conçues, exploitées et sécurisées.
Les fournisseurs de télécommunications (télécoms) sont au cœur de cette évolution. Longtemps considérés comme des opérateurs de connectivité, les opérateurs de télécommunications deviennent aujourd’hui des architectes de la résilience numérique nationale. Leur responsabilité ne se limite plus à assurer le fonctionnement des réseaux, mais consiste également à garantir que les économies conservent le contrôle des systèmes dont elles dépendent.
De nombreux pays ont formalisé des stratégies de souveraineté et publié des déclarations officielles, dont les 27 États membres de l’UE, afin de réduire leur dépendance envers les fournisseurs externes et de renforcer leur contrôle sur les infrastructures critiques. Mais la souveraineté ne consiste pas simplement à tout conserver localement. En pratique, il faut trouver un équilibre entre contrôle et innovation, et garantir que les workloads sensibles restent protégés tout en permettant l’accès aux écosystèmes mondiaux qui stimulent le progrès technologique.
C’est là que les dirigeants des télécommunications jouent un rôle plus déterminant et que la souveraineté numérique est devenue une priorité absolue. Les réseaux de télécommunications sont de plus en plus considérés comme des infrastructures nationales critiques, ce qui signifie que la résilience et la sécurité ne sont plus des préoccupations opérationnelles ; ce sont des préoccupations nationales.
Or, un défi commun consiste à adopter une vision trop restrictive de la souveraineté. Certains gouvernements préconisent une infrastructure entièrement locale, une localisation stricte des données et des écosystèmes exclusivement nationaux. Bien que cette stratégie puisse sembler prudente, elle peut introduire des compromis. En pratique, cela ralentit l’innovation, affaiblit la qualité des services et peut aggraver les risques de concentration, créant ainsi des vulnérabilités au lieu de les éliminer.
Les opérateurs télécoms les plus avancés suivent une autre voie. Ils collaborent étroitement avec les gouvernements pour moderniser et sécuriser les infrastructures là où cela compte le plus. Cette approche comprend l’utilisation du cloud hybride pour conserver les données sensibles sur le territoire national tout en préservant la flexibilité opérationnelle. Cela signifie également utiliser l’IA de manière à privilégier le contrôle et la responsabilité, quelle que soit la nationalité du fournisseur.
Ils explorent également comment utiliser l’informatique quantique pour la défense, la cybersécurité, l’optimisation des infrastructures et la compétitivité nationale à long terme. Une chose est claire : les opérateurs télécoms qui commencent à se préparer dès maintenant disposeront d’un avantage significatif.
Alors que les gouvernements mettent de plus en plus l’accent sur la souveraineté numérique, les dirigeants des opérateurs télécoms sont particulièrement bien placés pour établir une base résiliente pour les infrastructures et les services numériques nationaux.
Les opérateurs télécoms gèrent déjà des réseaux fiables dans les économies et les sociétés, et peuvent les utiliser pour accélérer l’adoption de capacités numériques avancées en matière d’infrastructure, de sécurité des données et d’IA.
Mais cette collaboration nécessite un modèle différent. Les dirigeants du secteur des télécommunications doivent désormais collaborer étroitement avec les gouvernements et les entreprises pour définir les priorités, notamment en ce qui concerne le financement et l’exploitation des capacités clés et les domaines où des investissements publics sont nécessaires. En outre, ils doivent déterminer quels services les particuliers et les entreprises seront prêts à financer.
Certes, le succès n’exige pas que les nations possèdent chaque couche de la pile technologique. Il repose plutôt sur la mise en place de bases solides et le maintien du contrôle et de la visibilité sur l’ensemble des systèmes critiques. Le cas échéant, cette approche s’étend aux applications et aux services qui soutiennent les citoyens et les technologies dont les économies dépendent de plus en plus.
Pour les opérateurs télécoms en particulier, l’IA représente une opportunité majeure de croissance. Selon le rapport de l’Institute for Business Value (IBV) d’IBM, Les télécommunications à l’ère de l’IA, 75 % des dirigeants des télécoms estiment que l’IA apportera un avantage concurrentiel clair d’ici trois ans. Les avantages concernent à la fois l’optimisation des coûts et la croissance des revenus. Exemples :
Pour la plupart des opérateurs télécoms, la concrétisation de ces opportunités dépend moins de l’adoption de la technologie que de la préparation de l’organisation. Cela implique de mettre en place le bon modèle opérationnel, de développer un leadership efficace, de doter le personnel des compétences appropriées et d’exploiter pleinement la valeur des données d’entreprise.
D’après notre expérience, les opérateurs de télécommunications qui ont déployé l’IA à grande échelle privilégient les pratiques suivantes :
Fédérer la direction autour de résultats métier audacieux et mesurables et de priorités communes. Les entreprises qui repensent leur direction selon une approche AI-first déploient à l’échelle de l’entreprise 10 % d’initiatives d’IA de plus que leurs pairs, selon l’étude 2026 d’IBM auprès des PDG.
Créez une fonction dédiée pour coordonner la manière dont les équipes développent et déploient l’IA. Fixez des normes pour accélérer l’innovation et gérer les risques au sein de l’entreprise. Centralisez d’abord avec le CoE, puis décentralisez afin de déployer l’innovation à grande échelle.
Créez une plateforme d’IA partagée que tous les membres de l’entreprise pourront utiliser, afin que les équipes n’aient pas à tout reconstruire à partir de zéro à chaque fois. Assurez une prise en charge multimodèle et multimodale tout en centralisant la gouvernance et la sécurité.
Utilisez les architectures de cloud hybride pour favoriser l’agilité, la sécurité et l’optimisation des coûts, et exploitez-les pour valoriser les données de votre entreprise. Cette approche permet aux équipes d’accéder à des données sécurisées et fiables afin qu’elles puissent développer et déployer l’IA à grande échelle plus efficacement, et se différencier de la concurrence grâce aux insights issus de vos données.
Mettez en place une gouvernance et un système de surveillance robustes afin que les équipes puissent gérer l’IA de manière responsable. Cela renforce la confiance et facilite le déploiement de l’IA à grande échelle en toute sécurité, notamment dans les environnements réglementés.
Investissez dans votre personnel en développant en interne des compétences en IA tout en collaborant avec des partenaires de l’écosystème pour tirer parti de ce qu’ils font le mieux, réduisant ainsi le délai de création de valeur et maximisant le retour sur investissement.
La souveraineté numérique et l’IA redéfinissent rapidement les règles de fonctionnement des dirigeants des opérateurs télécoms. Ce qui relevait autrefois de la gestion des réseaux s’apparente désormais davantage à une question de géopolitique, les gouvernements revenant au cœur de l’économie numérique. Pour avancer, les opérateurs télécoms devront travailler à leurs côtés, en façonnant l’infrastructure qui portera les économies au cours de la prochaine décennie.
Mais dans des moments comme celui-ci, la vitesse seule est rarement récompensée. L’avantage ira à ceux qui sauront réunir une infrastructure sécurisée, des opérations intelligentes et la rigueur de leadership permettant aux entreprises de s’adapter et de prospérer.
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