La souveraineté numérique, définie comme la capacité à conserver le contrôle et la visibilité sur les données critiques, les infrastructures et les systèmes d’IA, et à en assurer la gouvernance, est rapidement passée du débat politique à l’impératif stratégique. Face à la montée des tensions géopolitiques et à l’accentuation des dépendances numériques, les gouvernements repensent la manière dont les technologies essentielles sont conçues, exploitées et sécurisées.

Les fournisseurs de télécommunications (télécoms) sont au cœur de cette évolution. Longtemps considérés comme des opérateurs de connectivité, les opérateurs de télécommunications deviennent aujourd’hui des architectes de la résilience numérique nationale. Leur responsabilité ne se limite plus à assurer le fonctionnement des réseaux, mais consiste également à garantir que les économies conservent le contrôle des systèmes dont elles dépendent.

De nombreux pays ont formalisé des stratégies de souveraineté et publié des déclarations officielles, dont les 27 États membres de l’UE, afin de réduire leur dépendance envers les fournisseurs externes et de renforcer leur contrôle sur les infrastructures critiques. Mais la souveraineté ne consiste pas simplement à tout conserver localement. En pratique, il faut trouver un équilibre entre contrôle et innovation, et garantir que les workloads sensibles restent protégés tout en permettant l’accès aux écosystèmes mondiaux qui stimulent le progrès technologique.