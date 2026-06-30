Sur le papier, la version open source de Kafka semble extrêmement rentable : pas de frais de licence, un contrôle total et une flexibilité maximale. Dans la pratique, la charge financière ne disparaît pas : elle se reporte simplement sur les équipes, le temps de travail et la complexité opérationnelle. Dans certains cas, la création et la maintenance en interne d’une plateforme de streaming peuvent coûter jusqu’à huit fois plus cher à mettre en place et plus de deux fois plus cher à maintenir qu’une solution gérée.

C’est ce compromis caché que de nombreuses équipes appellent la « taxe Kafka ». Adopter Kafka ne consiste pas seulement à adopter une technologie : cela signifie assumer en permanence la responsabilité de l’exploitation d’un système distribué.

À mesure que son utilisation augmente, cette charge se manifeste de manière très concrète :

Mise à l’échelle manuelle : les équipes doivent provisionner et rééquilibrer les clusters lors des pics de trafic, souvent dans l’urgence, par exemple à l’occasion d’un lancement de produit ou d’une période de forte activité.

Maintenance des pipelines : les connecteurs et les intégrations nécessitent une maintenance et des correctifs réguliers, voire des développements personnalisés, afin de garantir la circulation fiable des données.

Gouvernance fragmentée : une simple modification de schéma peut se répercuter sur l’ensemble des systèmes en aval et provoquer la défaillance inattendue de plusieurs services.

Vigilance permanente : la sécurité, la réplication et la conformité nécessitent une surveillance continue, et non une simple configuration initiale.

Prenons l’exemple d’une équipe qui développe une expérience de paiement en temps réel. Elle peut initialement déployer Kafka à moindre coût. Mais à mesure que le volume des transactions augmente, elle doit soudainement rééquilibrer les partitions, analyser les retards de traitement et garantir un traitement « exactement une fois », souvent alors même que le service est en production. Ce qui n’était au départ qu’un outil destiné aux développeurs devient ainsi une responsabilité opérationnelle permanente.

Au fil du temps, ces difficultés s’accumulent. Plus il y a de services, plus il y a de dépendances. Plus le volume de données augmente, plus les partitions se multiplient et plus les problèmes de réplication deviennent complexes. Les équipes finissent par atteindre un plafond opérationnel : leur temps est consacré à la maintenance du système plutôt qu’à son amélioration.