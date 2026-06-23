Aujourd’hui, les solutions automatisées ne résolvent qu’environ 14 % des requêtes des clients. Les clients s’attendent à poser une question à un chatbot, obtenir une réponse claire, affiner leur question, changer de direction et rester compris. Ils attendent des systèmes qu’ils gardent le contexte, gèrent l’ambiguïté, se souviennent de leurs besoins sur plusieurs sessions et réagissent de manière naturelle, car les chatbots consommateurs comme ChatGPT offrent ces expériences.

Ils se tournent ensuite vers leur banque, leur assureur ou leur fournisseur de télécommunications et vivent une expérience différente auprès de leur équipe du service client. Ils s’interrogent : « Pourquoi ce chatbot ne fonctionne-t-il pas de la même manière que le chatbot que j’utilise ? »

Au lieu de cela, ils sont confrontés à des flux rigides, à des questions répétées et à des impasses qui les poussent à faire appel à un agent humain. Lorsque cela se produit suffisamment souvent, les clients perdent totalement confiance dans les canaux numériques. Ils peuvent se tourner vers des outils d’IA externes comme leur interface de prédilection pour comprendre les produits, les politiques et les services, exposant ainsi les entreprises au risque de perdre le contrôle de la relation client.

Pour les leaders d’assistance client, la conséquence de cette Expérience est immédiate : hausse des coûts de service, baisse du contrôle des incidents et dégradation de l’expérience client. Remplacer les agents humains par des chatbots incapables de résoudre les problèmes frustre les clients et les laisse sans soutien. Lorsqu’un client ne peut pas obtenir d’aide, il ne se contente pas de mettre fin à l’échange : il part.