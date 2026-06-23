Aujourd’hui, les solutions automatisées ne résolvent qu’environ 14 % des requêtes des clients. Les clients s’attendent à poser une question à un chatbot, obtenir une réponse claire, affiner leur question, changer de direction et rester compris. Ils attendent des systèmes qu’ils gardent le contexte, gèrent l’ambiguïté, se souviennent de leurs besoins sur plusieurs sessions et réagissent de manière naturelle, car les chatbots consommateurs comme ChatGPT offrent ces expériences.
Ils se tournent ensuite vers leur banque, leur assureur ou leur fournisseur de télécommunications et vivent une expérience différente auprès de leur équipe du service client. Ils s’interrogent : « Pourquoi ce chatbot ne fonctionne-t-il pas de la même manière que le chatbot que j’utilise ? »
Au lieu de cela, ils sont confrontés à des flux rigides, à des questions répétées et à des impasses qui les poussent à faire appel à un agent humain. Lorsque cela se produit suffisamment souvent, les clients perdent totalement confiance dans les canaux numériques. Ils peuvent se tourner vers des outils d’IA externes comme leur interface de prédilection pour comprendre les produits, les politiques et les services, exposant ainsi les entreprises au risque de perdre le contrôle de la relation client.
Pour les leaders d’assistance client, la conséquence de cette Expérience est immédiate : hausse des coûts de service, baisse du contrôle des incidents et dégradation de l’expérience client. Remplacer les agents humains par des chatbots incapables de résoudre les problèmes frustre les clients et les laisse sans soutien. Lorsqu’un client ne peut pas obtenir d’aide, il ne se contente pas de mettre fin à l’échange : il part.
La majeure partie de l’automatisation du service client a été construite sur un modèle simple : guider le client à travers un parcours prédéfini. Appuyez sur 1 pour ceci, 2 pour cela. Même si les chatbots ont remplacé les arbres téléphoniques, l’architecture sous-jacente est restée en grande partie la même. Ces systèmes utilisaient une logique basée sur des règles avec une IA limitée sous le capot. Ils pouvaient transformer la parole en texte, détecter les intentions, capturer quelques entités et déplacer les utilisateurs à travers des flux scriptés, mais uniquement lorsque la conversation suivait exactement le chemin attendu par le système.
Le hic ? Aujourd’hui, les clients changent de direction, posent des questions complémentaires et combinent les problèmes. Ils s’attendent à ce que le système comprenne et interprète correctement ce qu’ils veulent dire. C’est là que les premières générations d’automatisation avaient tendance à échouer et c’est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises continuent de connaître un faible endiguement malgré des années d’investissement dans l’automatisation du service client.
Pour répondre aux attentes croissantes, une approche différente est nécessaire. Un système qui n’oblige pas les clients à suivre des parcours rigides, mais qui peut comprendre leurs intentions, s’adapter en temps réel et mener à bien la tâche.
Les problèmes d’assistance importants et complexes deviennent plus faciles à gérer lorsqu’ils sont divisés en tâches plus petites et ciblées. Au lieu de demander à un seul système de tout faire, les entreprises peuvent confier certaines parties de l’interaction à des agents IA spécialisés.
Un agent peut lancer la conversation et interpréter ce dont le client a besoin. Simultanément, une autre personne peut récupérer des connaissances pertinentes, tandis qu’une troisième peut exécuter une transaction telle que la mise à jour d’un compte ou la vérification du statut d’une réclamation, etc. Chaque agent IA mène à bien une tâche, et ensemble, ils aident à résoudre l’intégralité d’un problème.
Ce modèle est l’idée centrale qui sous-tend l’orchestration agentique dans l’assistance client. Il déplace l’automatisation de programmes monolithiques si-alors vers un système coordonné d’agents IA conçu autour de la résolution.
Un client subit une urgence médicale et se retrouve à court d’argent pour le mois. Elle doit demander un report sur un prochain paiement de 500 USD pour une voiture. Au lieu d’appeler un centre d’appels, elle se tourne vers l’assistant IA de sa banque.
Voici comment un système agentique gère l’interaction :
Chaque agent accomplit une tâche spécifique et partage les résultats via une couche de contexte partagée. La couche d’orchestration assemble ensuite le résultat et présente les conditions de prêt mises à jour au client pour approbation.
En cas d’acceptation :
Dans les systèmes traditionnels, chaque étape de ce processus aurait nécessité une logique explicitement programmée. Les développeurs devraient définir toutes les règles, toutes les conditions et toutes les voies possibles à l’avance, afin de rendre le système rigide et difficile à adapter.
Avec l’orchestration agentique, le modèle change. Au lieu de scripter chaque résultat, les équipes peuvent définir des objectifs, des contraintes et des politiques. Les agents déterminent dynamiquement comment accomplir la tâche à l’aide de garde-fous contrôlés. Ce processus réduit considérablement le temps de développement, qui passe de plusieurs semaines de programmation à des heures de configuration, et permet de créer des systèmes bien moins fragiles lorsque la complexité du monde réel est inévitable.
Identifiez les 10 à 15 intentions qui génèrent le plus de volume, les plus hauts coûts ou le plus de frustration pour les clients. Dans de nombreuses entreprises, cela inclut des cas d’utilisation tels que des litiges de facturation, des réclamations, des mises à jour de comptes, des questions sur l’état de livraison ou des services, et d’autres interactions qui sont à la fois courantes et difficiles à résoudre efficacement.
Ces parcours sont ceux pour lesquels les économies sont souvent les plus claires. Les interactions automatisées coûtent généralement entre 0,03 et 0,25 USD par appel, tandis que les interactions avec un agent physique varient de 3,00 à 6,50 USD par appel. Lorsque trop de ces interactions s’intensifient, les entreprises restent enfermées dans l’économie des canaux humains. L’opportunité est d’améliorer le pourcentage d’interactions résolues par automatisation, en particulier lors de parcours à fort volume et à forte friction.
L’objectif n’est pas d’éliminer complètement les agents humains du processus, mais de les impliquer au bon moment, lorsque le jugement, l’empathie, la négociation ou la gestion des exceptions sont nécessaires.
Bien réalisée, l’orchestration agentique améliore la qualité des retransmissions humaines en transmettant tout le contexte, en réduisant la répétition et en aidant les agents à capter l’interaction sans forcer le client à recommencer.
Un autre avantage de l’orchestration est qu’elle crée une boucle de commentaires plus solide.
En analysant les résultats d’interaction et la performance des agents, les entreprises peuvent affiner les workflows, améliorer la coordination entre agents, identifier les lacunes dans les connaissances ou l’intégration des systèmes et augmenter progressivement les taux de résolution au fil du temps.
IBM watsonx Orchestrate permet aux équipes d’assistance client de passer d’une automatisation fragmentée à un modèle plus coordonné et orienté vers l’action. Grâce à la solution, les entreprises peuvent concevoir et gouverner des agents IA qui fonctionnent sur des systèmes et des workflows existants, aidant les équipes à améliorer la résolution sans devoir modifier leur environnement de centre de contact.
La solution prend également en charge une approche d’écosystème ouvert, y compris des fonctionnalités vocales et conversationnelles proposées par des partenaires tels que Deepgram et ElevenLabs. Cette approche permet aux entreprises de concevoir des expériences reposant sur les technologies les plus récentes, qui reflètent mieux la manière dont les clients souhaitent interagir.
Plus important encore, elle rassemble l’orchestration, l’action et la gouvernance. Résultat, les entreprises d’assistance client peuvent faire plus que générer de meilleures réponses : elles peuvent relier les conversations aux systèmes métier, préserver le contexte entre les interactions et opérer dans le cadre des contrôles requis par les entreprises. Elles profitent alors d’une base plus solide pour améliorer l’endiguement, réduire la dépendance à l’égard des agents physiques et offrir une assistance client plus cohérente à l’échelle.
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