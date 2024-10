La migration vers le cloud avec IBM Instana Observability vous permet de réussir chaque phase du processus de migration vers le cloud (planification, migration, exécution) et de garantir que vos applications et votre infrastructure fonctionnent de manière fluide et efficace. Qu'il s'agisse de définir les performances de base, de dimensionner correctement l'infrastructure, d'identifier les goulots d'étranglement ou de surveiller l'expérience des utilisateurs finaux, Instana propose plusieurs solutions pour aider les organisations à atteindre une maturité cloud plus avancée.

Cependant, la migration des applications, de l’infrastructure et des services vers le cloud n’est pas suffisante pour réussir la transformation numérique. Les organisations ont besoin d’une stratégie efficace de surveillance du cloud qui utilise des outils robustes pour suivre les indicateurs clés de performance, tels que le temps de réponse, l’utilisation des ressources et les taux d’erreur, afin d’identifier les problèmes potentiels qui pourraient affecter les ressources cloud et la performance des applications.

Instana offre une visibilité complète en temps réel sur l'état global des environnements cloud. La solution permet aux équipes informatiques de surveiller et de gérer de manière proactive les ressources cloud sur plusieurs plateformes, comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

La plateforme IBM Turbonomic optimise de manière proactive l'allocation des ressources de calcul, de stockage et de réseau à travers les différentes couches pour éviter le surdimensionnement et maximiser le retour sur investissement. Que votre organisation adopte une stratégie axée sur le cloud, le cloud hybride ou le multicloud, l’automatisation alimentée par l’IA de la plateforme Turbonomic peut vous aider à limiter les coûts tout en préservant les performances grâce à l’optimisation automatique et continue du cloud.