Qu’est-ce que le suivi des bugs ?

Le contrôle qualité est essentiel pour développer des applications robustes. Les outils de gestion du changement et de suivi des bugs pour les tests de logiciels permettent aux équipes de découvrir les défauts, d’en mesurer la portée et l’impact et de les résoudre.

Dans la Harvard Business Review, Nicholas Bowen décrit un processus de gestion des défauts. La première étape consiste à classer et à hiérarchiser les bugs : « En général, les équipes classent par ordre de priorité deux types de bugs : ceux qui font planter un système et ceux qui sont moins graves mais qui pourraient être omniprésents... Ensuite, déterminez votre temps de réponse cible pour chaque niveau de gravité. Si le système de gestion de la qualité est nouveau, l’objectif initial doit être de corriger les bugs les plus graves en quelques heures ou en quelques jours. Au fur et à mesure de l’utilisation de votre système, vous pouvez recueillir des données sur deux indicateurs clés, les taux de bugs entrants et la productivité des personnes chargées de les résoudre, et ajuster vos objectifs en fonction des besoins. » Il affirme que les entreprises doivent également créer un système dans lequel les défauts et le temps nécessaire pour les résoudre peuvent être examinés à tous les niveaux, du PDG au plus bas de l’échelle.7

Un bon système de suivi des bugs peut faciliter ce processus en fournissant un workflow unique pour le suivi des défauts, les rapports et la traçabilité du cycle de vie. Il doit en outre être relié à d’autres systèmes de gestion pour une visibilité et des commentaires partagés à la fois au sein du développement logiciel et de l’entreprise dans son ensemble. IBM Rational ClearQuest, par exemple, fournit une plateforme centralisée pour le suivi et le reporting des erreurs. Il s’intègre à d’autres systèmes de développement et de gestion du changement d’IBM, et contribue à améliorer la communication et la collaboration entre les développeurs, les opérations et les équipes au sens large.

Recherchez également des systèmes de test et de suivi qui utilisent l’IA pour détecter les erreurs dès le début du processus de développement. Il peut optimiser le nombre et les types de tests effectués par les équipes, automatiser le processus de test et utiliser l'IA pour analyser les défauts passés et les éviter à l'avenir.