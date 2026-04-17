Les ordinateurs quantiques se rapprochent à grands pas de la cryptographie : c’est maintenant qu’il faut se préparer.

La bonne nouvelle, c’est que les systèmes de défense progressent plus vite que les risques.

Les progrès se sont accélérés dans l’ensemble du secteur : IBM a co-rédigé trois des quatre algorithmes de cryptographie post-quantique publiés par le NIST en 2024 et travaille avec ses clients sur des transformations quantiques depuis 2019. Au cours des dernières années, IBM a contribué à sensibiliser les conseils d’administration aux risques quantiques, évalué l’exposition des organisations aux risques associés et élaboré des feuilles de route concrètes pour mener des programmes actifs de migration et de résolution. Les contributions d’IBM vont au-delà des entreprises individuelles : elles façonnent de multiples stratégies gouvernementales nationales de cryptographie post-quantique (PQC) et rassemblent des consortiums industriels pour accélérer la transformation PQC à grande échelle.

Cette dynamique se propage déjà dans tous les secteurs. Ainsi, IBM et Vodafone collaborent pour explorer comment appliquer la cryptographie post-quantique à l’ensemble de l’infrastructure réseau et des systèmes de l’opérateur. De plus, IBM s’est récemment associé à des plateformes de messagerie instantanée telles que Signal et Threema pour repenser les protocoles de chiffrement de base en vue d’un monde quantique. Le bureau du DSI d’IBM exploite la technologie quantique d’IBM pour relever les défis liés à la découverte, à la visibilité, à la résolution et à la modernisation dans la gestion de la cryptographie, et pour garder une longueur d’avance sur les risques de type « récolter maintenant, déchiffrer plus tard ».

Des entreprises de premier plan dans tous les secteurs recensent déjà leurs actifs cryptographiques, testent l’utilisation d’algorithmes quantiques et intègrent la crypto-agilité dans leurs environnements. Et si l’adoption précoce s’est concentrée dans des secteurs tels que les télécommunications, la dynamique s’étend désormais aux services financiers, aux administrations publiques, à la santé et aux infrastructures critiques.

Les normes, les outils et l’expertise nécessaires pour aller de l’avant existent désormais.