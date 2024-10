Les avantages des sources d'énergie renouvelables sont vastes, certains étant plus évidents que d'autres.

Une réserve inépuisable

L'un des principaux atouts des énergies renouvelables telles que le soleil, le vent et l'eau est qu'elles ne s'épuisent jamais. En revanche, les ressources non renouvelables sont limitées et deviennent plus coûteuses à mesure que leur disponibilité diminue, nécessitant des méthodes d'extraction plus extrêmes, avec un impact environnemental accru.

Production d'énergie sans carbone

L'objectif de la transition vers une énergie propre est la décarbonisation. En 2022, les émissions de dioxyde de carbone liées au pétrole ont atteint 11,2 gigatonnes (Gt), alors que la production d'énergie renouvelable émet peu ou pas de carbone pour alimenter les foyers, les véhicules et les entreprises.

Un environnement plus propre et plus sain

La combustion des combustibles fossiles, comme le charbon, libère des polluants atmosphériques tels que les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre, tandis que leur extraction peut polluer l'eau et détruire les habitats naturels. L'utilisation d'énergies renouvelables à la place des combustibles fossiles permet de réduire ces polluants et de diminuer les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Indépendance énergétique

Les énergies renouvelables renforcent la sécurité énergétique en créant de nouvelles opportunités de production domestique, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des sources d'énergie étrangères. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays européens ont cherché à réduire leurs importations de pétrole et de gaz russes. En 2023, la production nationale d'énergies renouvelables en Europe a atteint un niveau record, représentant 44 % du mix énergétique de l'UE, tandis que les importations russes ont diminué, renforçant ainsi la résilience du réseau électrique.

Moins de maintenance

Pour certains types d'énergies renouvelables, les coûts d'entretien et de maintenance des infrastructures sont relativement faibles. Les systèmes photovoltaïques solaires, par exemple, n'ont généralement pas de pièces mobiles et peuvent durer 25 ans ou plus avec peu d'entretien. Les centrales hydroélectriques, elles aussi, ont des coûts d'exploitation réduits et nécessitent peu de maintenance, avec des équipements durables pouvant fonctionner pendant des décennies.

Énergie abordable

Autrefois, les énergies renouvelables étaient comparées de manière défavorable aux combustibles fossiles en termes de coûts. Mais avec l'augmentation des prix des combustibles fossiles, les énergies renouvelables se sont imposées comme une option énergétique abordable. On estime que 96 % des nouveaux projets d'énergie solaire et éolienne à grande échelle ont des coûts de production inférieurs à ceux des nouvelles centrales au charbon et au gaz naturel. Avec l'intégration croissante des ressources énergétiques renouvelables dans les réseaux électriques, les entreprises mettent également en place des programmes de gestion de l'énergie pour optimiser leur consommation et réduire leurs coûts énergétiques globaux.

Création d’emplois

Alors que les secteurs des énergies propres et des combustibles fossiles ont toutes deux enregistré une croissance de l'emploi ces dernières années, celle des énergies propres a connu une progression bien plus rapide. En conséquence, les emplois dans le secteur des énergies propres représentent aujourd'hui plus de la moitié des 67 millions d'emplois dans le secteur mondial de l'énergie. Cette croissance alimente la demande en travailleurs supplémentaires et en programmes de reconversion pour permettre aux employés du secteur des combustibles fossiles de passer à celui des énergies renouvelables.