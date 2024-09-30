Superintelligence de l’IA : mythe ou réalité ?

Si personne ne nie que l'IA se développe rapidement, certains observateurs estiment que nous sommes loin de la superintelligence.

« C'est totalement exagéré », a déclaré Brent Smolinski, vice-président et responsable mondial de la technologie et de la stratégie des données d'IBM. « Je ne pense pas que nous soyons même dans la bonne direction pour atteindre la superintelligence. »

Selon M. Smolinski, malgré des avancées impressionnantes dans certains domaines, l'IA manque encore d'éléments fondamentaux propres à l'intelligence humaine. « Il manque fondamentalement quelque chose qui nous permettra d’accéder à la superintelligence », explique-t-il.

L'un des principaux problèmes est l'écart d'efficacité entre l'apprentissage humain et le machine learning. M. Smolinski compare l'IA aux processus d'apprentissage humains : « Pour que ces grands modèles de langage apprennent à dialoguer, il est nécessaire de leur fournir l'intégralité du corpus Internet afin d'atteindre un niveau où l'interaction devient possible. Les êtres humains n'ont besoin que d'une infime partie. »

L'IA est également loin d'atteindre le niveau de polyvalence dont font preuve les humains lorsqu'ils acquièrent diverses compétences, qu'il s'agisse de langues ou de tâches physiques telles que jouer au golf ou conduire une voiture. Cette polyvalence représente une différence fondamentale entre l’intelligence humaine et les capacités actuelles de l’IA.

M. Smolinski décrit plusieurs éléments caractéristiques d'une véritable superintelligence : capacités de raisonnement inductif et déductif, créativité, représentation des connaissances à travers des modèles mentaux, apprentissage et adaptation en temps réel, et conscience.

Dans le domaine de l'IA, l'informatique quantique pourrait résoudre certaines contraintes informatiques, ce qui pourrait « repousser les limites de ce que l'IA est capable de faire », explique M. Smolinski. Cependant, l'impact de l'informatique quantique sur la réalisation d'une véritable superintelligence reste incertain.

Il a également souligné la nécessité d'une définition claire et concertée de la superintelligence. « Si vous réunissez six informaticiens dans une pièce et que vous leur demandez ce que signifie la superintelligence, vous obtiendrez douze réponses différentes », explique-t-il.