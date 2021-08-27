Les opérations de données sont le processus d'assemblage de l'infrastructure nécessaire à la génération et au traitement des données, ainsi qu'à leur maintenance. C'est aussi le nom de l'équipe qui fait (ou devrait faire) ce travail - les opérations de données, ou DataOps. Que fait DataOps ? Eh bien, si votre entreprise gère des pipelines de données, lancer une équipe sous ce nom peut apporter un élément d’organisation et de contrôle qui fait défaut autrement.

Les DataOps ne s’adresse pas uniquement aux entreprises qui vendent leurs données. L’expérience récente a prouvé que vous avez besoin d’une équipe chargée des opérations de données, quelle que soit la provenance ou l’utilisation de ces données. Client interne ou client externe, aucune différence. Il vous faut une équipe pour construire (ou soyons réalistes, hériter puis reconstruire) les pipelines. Ce devraient être les mêmes personnes (ou, pour de nombreuses entreprises, la même personne) qui mettent en œuvre des outils d’observabilité et de suivi et qui surveillent la qualité des données à travers ses quatre attributs.

Et bien sûr, les personnes qui ont construit le pipeline devraient être les mêmes que celles qui reçoivent l’alerte redoutée de PagerDuty lorsqu’un tableau de bord est en panne, non pas pour les accabler mais pour qu’elles en tirent des leçons. Lorsqu’ils sont concernés, les gens construisent différemment. C’est une bonne incitation qui permet de mieux résoudre les problèmes et de les régler plus rapidement.

Enfin, cette équipe des opérations de données a besoin d’une mission qui transcende la simple « migration de données » du point A au point B. Et c’est pourquoi le terme « Opérations » est si important.