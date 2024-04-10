L’avenir de la livraison d’applications commence par la modernisation

IDC estime que 750 millions de clouds natifs seront mis en place d’ici 2025. L’endroit et la manière dont ces applications sont déployées auront un impact sur le délai de mise sur le marché et la réalisation de la valeur. En réalité, les environnements applicatifs sont complexes et mettent les entreprises au défi d’entretenir et de moderniser l’infrastructure existante tout en proposant de nouvelles fonctionnalités cloud natives. Trois dirigeants sur quatre ont déclaré que leur entreprise disposait de systèmes disparates et que le manque de compétences, de ressources et de pratiques opérationnelles communes entravait la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Les dirigeants savent qu’ils doivent se moderniser. En fait, 83 % des cadres informatiques estiment que la modernisation est au cœur de la stratégie de leur entreprise, mais seulement 27 % affirment que leur entreprise a modernisé les workflows (y compris les applications, les données et les systèmes sous-jacents). Mais il est évident que les DSI qui donnent la priorité à la modernisation tirent de meilleurs résultats de la transformation opérationnelle.
Les logiciels sont devenus la ligne de vie de tous les domaines. L’effet a augmenté de façon exponentielle avec l’avènement de l’IA, du ML, du cloud hybride et du DevSecOps, et d’autres avancées sont à venir. Les organisations doivent rester à la pointe de la technologie pour pouvoir innover et répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients.
Chaque entreprise essaie d’exceller en adoptant des pratiques logicielles modernes et innovantes, non seulement pour se développer, mais aussi pour survivre. De nombreuses entreprises ont disparu de la carte de la technologie parce qu’elles n’ont pas réussi à s’adapter et à adopter rapidement l’innovation.
Le monde évolue rapidement et la technologie est le principal moteur de ce changement. Les entreprises ont besoin d’une flexibilité totale pour répondre à des questions importantes, notamment :
Si vos réponses aux questions ci-dessus sont négatives, alors vous perdez du terrain face à vos concurrents. Adoptez des outils de développement et des processus agiles pour augmenter votre vitesse et résoudre ces problèmes.
La réduction des coûts de production contribue à améliorer l’agilité en répondant plus rapidement aux nouveaux objectifs commerciaux. Il est impératif de réduire les coûts dans tous les domaines : l’automatisation permettra, entre autres, d’accélérer la mise en service des fonctionnalités, d’obtenir des commentaires plus rapides, de réduire les temps d’attente et de coordination, de mettre en place des cadres de test de haute qualité, des plateformes résilientes, des mises à niveau faciles et rapides, et de garantir l’absence de temps d’arrêt.
Au-delà des méthodes traditionnelles de réduction des coûts, aborder la durabilité est devenu un élément essentiel des approches modernes de réduction des coûts. D’ici 2027, 25 % de DSI auront une compensation liée à leur impact sur la technologie durable.
La modernisation peut contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs de durabilité. Réduire votre dépendance à l’égard du matériel, augmenter votre utilisation de l’infrastructure provisionnée automatiquement et tirer parti de composants et de modules réutilisables sont des moyens concrets d’améliorer votre impact sur l’environnement.
Toutes les versions héritées sont intrinsèquement risquées en raison d’un cycle de publication plus long. Les risques liés à la non-modernisation de vos applications comprennent une augmentation des temps d’arrêt, combinée à un temps de réponse limité et lent face à l’évolution rapide des besoins des clients. Les temps d’arrêt et les lancements lents peuvent avoir un impact considérable sur l’économie d’une entreprise et nuire aux relations client. Vos applications existantes constituent également une part importante de la dette technique de votre entreprise, avec des architectures et des processus de développement monolithiques. Et dans de nombreux cas, il y a un manque de développeurs compétents qui savent comment les mettre à jour et les créer.
Dans une enquête, 41 % des personnes interrogées ont choisi comme priorité la réduction de la dette technologique et la modernisation des systèmes héritage. La dette technique est également très onéreuse et s’accumule avec le temps. Par exemple, le coût de la dette technique aux États-Unis s’élevait à 1,52 trillion de dollars en 2022.
Les fonctionnalités prennent le devant de la scène, tandis que la dette technique est reléguée au bas du classement. Progressivement, la dette technique entrave le développement de nouvelles fonctionnalités, augmentant ainsi le risque et le coût des correctifs.
La modernisation de l’environnement d’exécution est une étape importante pour réduire ces problèmes. Elle nécessite un minimum de configuration. Elle permet de préparer l’avenir en facilitant le passage aux conteneurs et aux microservices.
Un lieu commun se dessine dans le secteur des logiciels : une bonne expérience des développeurs permet d’améliorer l’expérience client.
D'ici 2026, environ 80 % des logiciels Les organisations d'ingénierie mettront en place des équipes de plateforme en tant que fournisseurs internes de services, de composants et d'outils réutilisables pour la livraison d'applications. De nombreuses organisations concentrent leurs efforts sur l'amélioration de l'expérience des développeurs afin de gagner en agilité et en réactivité.
Cela permet également de réduire la charge cognitive et de relier la satisfaction des développeurs à la valeur de l’entreprise. Les quelques domaines qui donnent d’excellents résultats sont la suppression des architectures complexes, l’utilisation accrue d’outils et de processus de développement modernes et la création de plateformes internes avec des composants configurables réutilisables.
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) est une application de plateforme de cloud hybride de bout en bout, offrant la flexibilité ultime pour le déploiement, la création de nouvelles applications cloud natives, la restructuration et la refonte de la plateforme des applications existantes. Il vous aide dans la modernisation de vos applications en offrant les avantages suivants :
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) propose un ensemble complet de produits et de fonctionnalités intégrées qui aident les organisations à moderniser continuellement leurs applications existantes et à innover avec de nouveaux microservices cloud natifs :
Regardons les petits caractères :
Examinons maintenant IBM WebSphere Liberty, l’un des moteurs d’exécution disponibles dans CP4Apps. Il s’agit d’un moteur d’exécution Java léger et rapide. Les principaux avantages de Liberty sont les suivants :
Avantages annuels moyens par Entreprise :
|Catégorie
|Par organisation
|Avantages pour les développeurs
|11 795 139 USD
|Avantages du personnel
|2 435 714 USD
|Avantages de la productivité des entreprises
|630 070 USD
|Économies de coûts informatiques
|630 070 USD
|Économies totales de coûts
|15 573 597 USD
Les clients de Cloud Pak for Applications sont enthousiasmés par les avantages que leur apporte Liberty dans leurs efforts de modernisation :
