L’avenir de la livraison d’applications commence par la modernisation

1. Accès aux nouvelles innovations logicielles :

Les logiciels sont devenus la ligne de vie de tous les domaines. L’effet a augmenté de façon exponentielle avec l’avènement de l’IA, du ML, du cloud hybride et du DevSecOps, et d’autres avancées sont à venir. Les organisations doivent rester à la pointe de la technologie pour pouvoir innover et répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients.

Chaque entreprise essaie d’exceller en adoptant des pratiques logicielles modernes et innovantes, non seulement pour se développer, mais aussi pour survivre. De nombreuses entreprises ont disparu de la carte de la technologie parce qu’elles n’ont pas réussi à s’adapter et à adopter rapidement l’innovation.

2. Vitesse et agilité améliorées :

Le monde évolue rapidement et la technologie est le principal moteur de ce changement. Les entreprises ont besoin d’une flexibilité totale pour répondre à des questions importantes, notamment :

Dans quel délai pouvez-vous tester votre hypothèse (par exemple, combien de zones géographiques ou quel persona d’utilisateur) ? À quelle vitesse les nouvelles fonctionnalités peuvent-elles être introduites sur le marché (du concept à la production) et permettre de devancer la concurrence ? Comment pouvez-vous vous adapter efficacement à l’évolution des conditions du marché ? Comment créer de la valeur à partir de votre innovation plus rapidement ? Comment pouvez-vous continuer à innover de manière cohérente tout en apportant de la valeur ajoutée ? Quelle est l’efficacité de votre processus de publication ?

Si vos réponses aux questions ci-dessus sont négatives, alors vous perdez du terrain face à vos concurrents. Adoptez des outils de développement et des processus agiles pour augmenter votre vitesse et résoudre ces problèmes.

3. Création de valeur et réduction des coûts de l’entreprise

La réduction des coûts de production contribue à améliorer l’agilité en répondant plus rapidement aux nouveaux objectifs commerciaux. Il est impératif de réduire les coûts dans tous les domaines : l’automatisation permettra, entre autres, d’accélérer la mise en service des fonctionnalités, d’obtenir des commentaires plus rapides, de réduire les temps d’attente et de coordination, de mettre en place des cadres de test de haute qualité, des plateformes résilientes, des mises à niveau faciles et rapides, et de garantir l’absence de temps d’arrêt.

Au-delà des méthodes traditionnelles de réduction des coûts, aborder la durabilité est devenu un élément essentiel des approches modernes de réduction des coûts. D’ici 2027, 25 % de DSI auront une compensation liée à leur impact sur la technologie durable.

La modernisation peut contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs de durabilité. Réduire votre dépendance à l’égard du matériel, augmenter votre utilisation de l’infrastructure provisionnée automatiquement et tirer parti de composants et de modules réutilisables sont des moyens concrets d’améliorer votre impact sur l’environnement.

4. Réduction des risques et de la dette technique :

Toutes les versions héritées sont intrinsèquement risquées en raison d’un cycle de publication plus long. Les risques liés à la non-modernisation de vos applications comprennent une augmentation des temps d’arrêt, combinée à un temps de réponse limité et lent face à l’évolution rapide des besoins des clients. Les temps d’arrêt et les lancements lents peuvent avoir un impact considérable sur l’économie d’une entreprise et nuire aux relations client. Vos applications existantes constituent également une part importante de la dette technique de votre entreprise, avec des architectures et des processus de développement monolithiques. Et dans de nombreux cas, il y a un manque de développeurs compétents qui savent comment les mettre à jour et les créer.

Dans une enquête, 41 % des personnes interrogées ont choisi comme priorité la réduction de la dette technologique et la modernisation des systèmes héritage. La dette technique est également très onéreuse et s’accumule avec le temps. Par exemple, le coût de la dette technique aux États-Unis s’élevait à 1,52 trillion de dollars en 2022.

Les fonctionnalités prennent le devant de la scène, tandis que la dette technique est reléguée au bas du classement. Progressivement, la dette technique entrave le développement de nouvelles fonctionnalités, augmentant ainsi le risque et le coût des correctifs.

La modernisation de l’environnement d’exécution est une étape importante pour réduire ces problèmes. Elle nécessite un minimum de configuration. Elle permet de préparer l’avenir en facilitant le passage aux conteneurs et aux microservices.

5. Expérience des développeurs :

Un lieu commun se dessine dans le secteur des logiciels : une bonne expérience des développeurs permet d’améliorer l’expérience client.

D'ici 2026, environ 80 % des logiciels Les organisations d'ingénierie mettront en place des équipes de plateforme en tant que fournisseurs internes de services, de composants et d'outils réutilisables pour la livraison d'applications. De nombreuses organisations concentrent leurs efforts sur l'amélioration de l'expérience des développeurs afin de gagner en agilité et en réactivité.

Cela permet également de réduire la charge cognitive et de relier la satisfaction des développeurs à la valeur de l’entreprise. Les quelques domaines qui donnent d’excellents résultats sont la suppression des architectures complexes, l’utilisation accrue d’outils et de processus de développement modernes et la création de plateformes internes avec des composants configurables réutilisables.