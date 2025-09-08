Intégrer l’IA à d’autres outils

Les agents d’IA sont plus efficaces lorsqu’ils travaillent avec des outils, des applications et des automatisations existants.

Mais, même si l’intégration est essentielle pour libérer la valeur de l’IA, seuls 40 % des DSI se sentent pleinement préparés à gérer et à intégrer cette technologie dans leur activité existante1. De nombreux agents et assistants d’IA opèrent actuellement de façon cloisonnée, ce qui peut constituer un obstacle au passage d’une adoption fragmentée à des mécanismes d’IA agentique systématiques.
La valeur des systèmes agentiques réside dans l’interactivité entre plusieurs agents. Les agents d’IA peuvent travailler ensemble pour accomplir des tâches afin que les personnes puissent se consacrer aux tâches plus stratégiques et à forte valeur ajoutée. IBM® watsonx Orchestrate peut vous aider à intégrer, connecter et gérer tous vos agents d’IA en un seul endroit, et à créer des systèmes agentiques composés de plusieurs agents pour vous aider à accomplir davantage de tâches.

Intégrer l’IA aux humains

À mesure que l’IA s’intègre dans votre entreprise, les obstacles à l’utilisation des agents et assistants d’IA diminuent considérablement, créant un environnement dans lequel les personnes ayant peu ou pas de compétences techniques peuvent créer des agents pour des workflows individuels. Les entreprises doivent se préparer à cette évolution.

Il est important de vous assurer que vos employés bénéficient d’une formation et d’un soutien adéquats, non seulement pour utiliser l’IA, mais aussi pour en tirer le meilleur parti. Prônez des outils d’IA centrés sur l’humain et prenez cette décision à l’aide d’indicateurs qui ne reposent pas uniquement sur les résultats commerciaux.

Commencez par déterminer si vos outils d’IA sont faciles à utiliser et libèrent votre équipe des tâches répétitives. Calculez ensuite le pourcentage d’utilisateurs d’IA au sein de votre entreprise, suivez la fréquence d’utilisation de l’IA dans le travail quotidien et attribuez une note de friction humain-machine aux tâches pour lesquelles l’IA est employée.

Êtes-vous prêts pour cette transformation ?

Avez-vous établi des principes d’IA responsable ?
Il est essentiel de mettre en place des garde-fous, car l’IA fait désormais partie intégrante du fonctionnement de votre entreprise. Définissez des pratiques responsables en matière d’IA, formez vos équipes et impliquez les humains à chaque stade de ce parcours.
Quel est le pourcentage d’employés formés aux principes fondamentaux de l’IA ?
Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, les PDG ont déclaré que 31 % de leur personnel aura besoin d’une formation et d’une requalification au cours des trois prochaines années. Tout en repensant les processus et en supprimant les goulets d’étranglement, identifiez les domaines dans lesquels vos employés auront besoin d’une mise à niveau de leurs compétences et tirez parti des formations de base disponibles en matière d’IA.
Vos cadres supérieurs participent-ils à des conseils ou à des groupes de travail sur l’IA ?
Sans coordination stratégique, les initiatives en matière d’IA peuvent rapidement devenir fragmentées et inefficaces. Les conseils sur l’IA peuvent vous aider à définir une stratégie d’IA alignée sur votre entreprise, à établir des politiques et à faciliter le partage des connaissances.
Vous repensez vos processus métier pour l’IA ?
En améliorant et en repensant vos processus avant d’automatiser ou d’ajouter des agents d’IA, vous augmenterez votre productivité au-delà de vos attentes initiales et générerez une plus grande valeur.

Conclusion

Alors que vous vous préparez à relever vos défis en tant que DSI dans un avenir où l’IA occupera une place prépondérante, n’oubliez pas que les éléments suivants peuvent vous aider à briser le paradoxe de la productivité et à obtenir un meilleur retour sur investissement de l’IA.

  • Identifiez les faiblesses ou les goulets d’étranglement de votre entreprise qui peuvent être résolus à l’aide d’agents ou d’assistants d’IA.
  • Faites preuve de discipline dans le choix des domaines où vous adoptez l’IA ; résistez au syndrome FOMO.
  • Intégrez l’IA à vos divers écosystèmes.
  • Connectez votre IA à vos données, applications, outils et employés existants.
