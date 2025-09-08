Mais, même si l’intégration est essentielle pour libérer la valeur de l’IA, seuls 40 % des DSI se sentent pleinement préparés à gérer et à intégrer cette technologie dans leur activité existante1. De nombreux agents et assistants d’IA opèrent actuellement de façon cloisonnée, ce qui peut constituer un obstacle au passage d’une adoption fragmentée à des mécanismes d’IA agentique systématiques.
La valeur des systèmes agentiques réside dans l’interactivité entre plusieurs agents. Les agents d’IA peuvent travailler ensemble pour accomplir des tâches afin que les personnes puissent se consacrer aux tâches plus stratégiques et à forte valeur ajoutée. IBM® watsonx Orchestrate peut vous aider à intégrer, connecter et gérer tous vos agents d’IA en un seul endroit, et à créer des systèmes agentiques composés de plusieurs agents pour vous aider à accomplir davantage de tâches.
À mesure que l’IA s’intègre dans votre entreprise, les obstacles à l’utilisation des agents et assistants d’IA diminuent considérablement, créant un environnement dans lequel les personnes ayant peu ou pas de compétences techniques peuvent créer des agents pour des workflows individuels. Les entreprises doivent se préparer à cette évolution.
Il est important de vous assurer que vos employés bénéficient d’une formation et d’un soutien adéquats, non seulement pour utiliser l’IA, mais aussi pour en tirer le meilleur parti. Prônez des outils d’IA centrés sur l’humain et prenez cette décision à l’aide d’indicateurs qui ne reposent pas uniquement sur les résultats commerciaux.
Commencez par déterminer si vos outils d’IA sont faciles à utiliser et libèrent votre équipe des tâches répétitives. Calculez ensuite le pourcentage d’utilisateurs d’IA au sein de votre entreprise, suivez la fréquence d’utilisation de l’IA dans le travail quotidien et attribuez une note de friction humain-machine aux tâches pour lesquelles l’IA est employée.
Alors que vous vous préparez à relever vos défis en tant que DSI dans un avenir où l’IA occupera une place prépondérante, n’oubliez pas que les éléments suivants peuvent vous aider à briser le paradoxe de la productivité et à obtenir un meilleur retour sur investissement de l’IA.
Découvrez comment IBM peut vous aider à orchestrer et à gérer les agents et les assistants d’IA dans l’ensemble de votre entreprise.
1 Evans, N. « 5 ways to deal with AI proliferation » , CIO.com (blog), 17 mars 2025.
2 « 5 mindshifts to supercharge business growth », IBM Institute for Business Value (IBM IBV), 2025.