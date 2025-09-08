Quel est le pourcentage d’employés formés aux principes fondamentaux de l’IA ?

Selon une étude de l’IBM Institute for Business Value, les PDG ont déclaré que 31 % de leur personnel aura besoin d’une formation et d’une requalification au cours des trois prochaines années. Tout en repensant les processus et en supprimant les goulets d’étranglement, identifiez les domaines dans lesquels vos employés auront besoin d’une mise à niveau de leurs compétences et tirez parti des formations de base disponibles en matière d’IA.