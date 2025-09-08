3 actions pour étendre l’impact de votre IA agentique

Les outils d’IA tels que les copilotes, les assistants et les agents promettent de révolutionner la productivité, mais de nombreuses entreprises sont confrontées à un paradoxe préoccupant. Au lieu de simplifier les workflows, une IA mal mise en œuvre peut ralentir les équipes, créant ainsi des défis pour les chefs d’entreprise chargés de transformer les processus tout en générant des rendements.



C’est un moment charnière pour les DSI. La prochaine évolution de l’IA, à savoir des agents autonomes axés sur les résultats, a le potentiel de briser ce paradoxe. Ces systèmes peuvent exécuter des tâches complexes, dégager de nouveaux gains d’efficacité et apporter une valeur commerciale significative. Pour réussir, il ne suffit pas d’adopter la technologie ; il faut faire preuve d’intentionnalité, en alignant l’IA sur les workflows, les données et les objectifs stratégiques.



Alors que l’IA évolue d’une initiative technologique vers une opportunité à l’échelle de l’entreprise, les DSI doivent mener la charge, en veillant à ce que la bonne IA soit appliquée aux bons défis.