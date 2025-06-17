L’infrastructure hybride d’IBM fournit des solutions d’infrastructure hybride évolutives et résilientes, garantissant une sécurité, des performances et une fiabilité optimales pour l’exécution des workloads stratégiques et l’exploitation de la plateforme d’infrastructure hybride d’IBM.

Dans le paysage numérique actuel piloté par l’IA, les entreprises ont besoin d’une infrastructure aussi dynamique et adaptable que possible. Cela exige une approche révolutionnaire conçue pour combler le fossé entre les systèmes existants sur site et les technologies cloud.

L’infrastructure hybride d’IBM répond à ce besoin en permettant aux entreprises d’allouer leurs ressources là où elles sont le plus utiles, du cloud au site, en tirant parti du meilleur des deux mondes. En concevant une infrastructure adaptée à leurs besoins, les entreprises ont la liberté de choisir où et comment exécuter leurs workloads, tout en optimisant les performances, la sécurité et la rentabilité.