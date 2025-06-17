Conçues pour garantir la liberté de choix
L’infrastructure hybride d’IBM fournit des solutions d’infrastructure hybride évolutives et résilientes, garantissant une sécurité, des performances et une fiabilité optimales pour l’exécution des workloads stratégiques et l’exploitation de la plateforme d’infrastructure hybride d’IBM.
Dans le paysage numérique actuel piloté par l’IA, les entreprises ont besoin d’une infrastructure aussi dynamique et adaptable que possible. Cela exige une approche révolutionnaire conçue pour combler le fossé entre les systèmes existants sur site et les technologies cloud.
L’infrastructure hybride d’IBM répond à ce besoin en permettant aux entreprises d’allouer leurs ressources là où elles sont le plus utiles, du cloud au site, en tirant parti du meilleur des deux mondes. En concevant une infrastructure adaptée à leurs besoins, les entreprises ont la liberté de choisir où et comment exécuter leurs workloads, tout en optimisant les performances, la sécurité et la rentabilité.
La transition vers une infrastructure hybride et une offre en tant que service se poursuit et s’accélère grâce à l’IA
Solution d’infrastructure en tant que service (IaaS) basée sur le cloud pour l’exécution de workloads AIX, IBM i et Linux. Déployée sur IBM Cloud ou dans le centre de données d’un client.
Une plateforme clé en main entièrement intégrée pour exécuter et assurer la maintenance de toutes vos applications Red Hat OpenShift sur site.
Extension du plan de contrôle IBM Cloud pour fournir Red Hat OpenShift géré dans les centres de données et autres environnements hyperscalers.
Solution de stockage cloud défini par logiciel pour les blocs, les fichiers et les objets, fournie sous forme d’expérience de stockage cloud sur site.
Notre stratégie d’infrastructure hybride IBM est conçue pour offrir une valeur ajoutée substantielle à nos clients grâce à une approche axée sur les résultats. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de workloads hybrides adaptées aux applications métier critiques, notamment :
Cette approche flexible de la plateforme répond aux besoins actuels et anticipe les exigences futures, permettant l’ajout de nouvelles solutions de workload à mesure que notre feuille de route produit évolue. Les principaux attributs de notre stratégie comprennent une automatisation améliorée des workloads, des services de plateforme, une assistance intégrant l’IA et une expérience unifiée pour toutes les offres.
Découvrez comment le XaaS peut relier les données dans un cadre de cloud hybride afin de fournir des services d’IA.
Découvrez comment optimiser les coûts, moderniser les applications et sécuriser les données avec le XaaS.
Exploitez le XaaS pour passer à des modèles axés sur les résultats et simplifier l’informatique, réduisant ainsi les coûts, les risques et la complexité.
À mesure que l’adoption du XaaS et de l’IA s’accélère, une sécurité des données robuste est essentielle à la réussite et peut également simplifier la conformité.