Optimiser avec l’infrastructure hybride

L’infrastructure hybride d’IBM fournit des solutions d’infrastructure hybride évolutives et résilientes, garantissant une sécurité, des performances et une fiabilité optimales pour l’exécution des workloads stratégiques et l’exploitation de la plateforme d’infrastructure hybride d’IBM.

Dans le paysage numérique actuel piloté par l’IA, les entreprises ont besoin d’une infrastructure aussi dynamique et adaptable que possible. Cela exige une approche révolutionnaire conçue pour combler le fossé entre les systèmes existants sur site et les technologies cloud.

L’infrastructure hybride d’IBM répond à ce besoin en permettant aux entreprises d’allouer leurs ressources là où elles sont le plus utiles, du cloud au site, en tirant parti du meilleur des deux mondes. En concevant une infrastructure adaptée à leurs besoins, les entreprises ont la liberté de choisir où et comment exécuter leurs workloads, tout en optimisant les performances, la sécurité et la rentabilité.

Évolutions du marché

La transition vers une infrastructure hybride et une offre en tant que service se poursuit et s’accélère grâce à l’IA
81 % des entreprises considèrent le XaaS comme une solution stratégique à long terme 75 % considèrent les solutions hybrides (intégrant le sur site et le cloud) comme le principal critère de sélection d’un fournisseur 70 % de l’infrastructure IA sur site sera fournie en tant que service 50 % s’attendent à ce que le XaaS soit plus rentable que les solutions sur site traditionnelles

Avantages

Intégration de bout en bout
Évolutivité dédiée aux entreprises
Critères de performance éprouvés
Leadership en matière de conformité et de sécurité

Solutions

Applications d’IA
Applications ERP
Gestion de données
Applications d’entreprise

Plateforme d’infrastructure hybride

Optimisation des workloads
  • Architectures déployables
  • Infrastructure en tant que code (API, CLI, Terraform, Ansible, etc.)
Expérience transparente
  • Consolidation de la facturation
  • Gestion centralisée des ressources
  • Expérience personnalisée
  • Gestion des identités et des accès
  • Catalogue de services
  • Observabilité
Intégration de l’IA
  • Assistance par chat IA
Sécurité et conformité
  • Gestion automatisée de la posture
  • Plateforme de protection des applications cloud natives (CNAPP)
  • Prise en charge de la conformité spécifique au secteur

Produits

IBM Power Virtual Server

Solution d’infrastructure en tant que service (IaaS) basée sur le cloud pour l’exécution de workloads AIX, IBM i et Linux. Déployée sur IBM Cloud ou dans le centre de données d’un client.

 IBM Fusion

Une plateforme clé en main entièrement intégrée pour exécuter et assurer la maintenance de toutes vos applications Red Hat OpenShift sur site.

 IBM Cloud Satellite

Extension du plan de contrôle IBM Cloud pour fournir Red Hat OpenShift géré dans les centres de données et autres environnements hyperscalers.

 IBM Storage Ceph as-a-Service

Solution de stockage cloud défini par logiciel pour les blocs, les fichiers et les objets, fournie sous forme d’expérience de stockage cloud sur site.
Stratégie d’infrastructure hybride

Notre stratégie d’infrastructure hybride IBM est conçue pour offrir une valeur ajoutée substantielle à nos clients grâce à une approche axée sur les résultats. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de solutions de workloads hybrides adaptées aux applications métier critiques, notamment :

  1. Planification des ressources d’entreprise (ERP)
  2. Gestion de données
  3. Autres applications d’entreprise
  4. Applications d’IA

Cette approche flexible de la plateforme répond aux besoins actuels et anticipe les exigences futures, permettant l’ajout de nouvelles solutions de workload à mesure que notre feuille de route produit évolue. Les principaux attributs de notre stratégie comprennent une automatisation améliorée des workloads, des services de plateforme, une assistance intégrant l’IA et une expérience unifiée pour toutes les offres.

