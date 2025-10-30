Plateforme d’actifs numériques

Une infrastructure de bout en bout hautement sécurisée avec des solutions pour protéger vos actifs, vos transactions et vos clés privées
L’adoption rapide des actifs numériques, dont les cryptomonnaies, les actifs tokenisés, les NFT et les applications de la blockchain, est en train de remodeler les écosystèmes financiers. Pour s’imposer dans cette ère, les entreprises doivent protéger leurs clés cryptographiques, leurs données et leurs applications dans des environnements hybrides grâce à une infrastructure fiable et évolutive.
IBM fournit une infrastructure sécurisée et évolutive pour prendre en charge la conservation des actifs numériques, les plateformes d’échange, l’émission de tokens et les réseaux blockchain autorisés. Cette base aide les entreprises à répondre aux exigences réglementaires, à renforcer leur résilience et à instaurer une confiance durable dans l’ensemble de l’économie numérique.
Isolez les workloads à l’échelle dans un environnement d’exécution fiable qui renforce la protection contre les cybermenaces émergentes.
Activez la communication entre les points de terminaison en toute sécurité sans jamais être directement connecté pour renforcer la sécurité des transactions.
Respectez la réglementation mondiale en matière d’actifs numériques en toute confiance afin d’accélérer l’innovation sécurisée et la croissance du marché.
Protégez les actifs numériques et empêchez toute perte irrécupérable due à des cyberattaques ou à des erreurs humaines grâce à la gestion sécurisée des clés.
À l’heure où les secteurs adoptent les actifs numériques, IBM propose des solutions de sécurité et de conformité dédiées aux entreprises qui protègent les clés cryptographiques, permettent des transactions fiables et prennent en charge les initiatives de tokenisation et de monnaie numérique. Ces solutions permettent aux entreprises d’innover en toute sécurité et en toute confiance.
Une plateforme complète conçue pour aider les institutions à gérer et à faire évoluer en toute sécurité les opérations liées aux actifs numériques.
Obtenez un contrôle total sur les serveurs virtuels Linux pour les workloads sensibles, en garantissant la confidentialité des données et la confiance opérationnelle.
Mettez en place des workflows de signature sécurisés dans des environnements totalement isolés pour une conservation et une approbation fiables des actifs numériques.
Bénéficiez d’un niveau inégalé de sécurité, de performance et d’évolutivité pour les entreprises avec les workloads Linux et open source basés sur le cloud hybride et l’IA.
Hex Trust a fondé sa plateforme de stockage (« Hex Safe ») sur IBM LinuxONE et les Hyper Protect Virtual Servers pour combiner la flexibilité de l’open source avec une sécurité de niveau bancaire. Il en résulte une gestion sécurisée des clés privées à l’échelle, une innovation rapide et un solide avantage concurrentiel.