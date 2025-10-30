Plateforme d’actifs numériques

L’adoption rapide des actifs numériques, dont les cryptomonnaies, les actifs tokenisés, les NFT et les applications de la blockchain, est en train de remodeler les écosystèmes financiers. Pour s’imposer dans cette ère, les entreprises doivent protéger leurs clés cryptographiques, leurs données et leurs applications dans des environnements hybrides grâce à une infrastructure fiable et évolutive.