Plateforme d’actifs numériques

Une infrastructure de bout en bout hautement sécurisée avec des solutions pour protéger vos actifs, vos transactions et vos clés privées

Développeur en train de coder sur deux écrans

Assurer l’avenir des actifs numériques

L’adoption rapide des actifs numériques, dont les cryptomonnaies, les actifs tokenisés, les NFT et les applications de la blockchain, est en train de remodeler les écosystèmes financiers. Pour s’imposer dans cette ère, les entreprises doivent protéger leurs clés cryptographiques, leurs données et leurs applications dans des environnements hybrides grâce à une infrastructure fiable et évolutive.
Un conférencier présente un nouveau produit

Instaurer la confiance dans l’économie numérique

IBM fournit une infrastructure sécurisée et évolutive pour prendre en charge la conservation des actifs numériques, les plateformes d’échange, l’émission de tokens et les réseaux blockchain autorisés. Cette base aide les entreprises à répondre aux exigences réglementaires, à renforcer leur résilience et à instaurer une confiance durable dans l’ensemble de l’économie numérique.
Renforcer les capacités de confidential computing

Isolez les workloads à l’échelle dans un environnement d’exécution fiable qui renforce la protection contre les cybermenaces émergentes.
Au-delà de la sécurité à isolement physique

Activez la communication entre les points de terminaison en toute sécurité sans jamais être directement connecté pour renforcer la sécurité des transactions.
Une conformité réglementaire fiable

Respectez la réglementation mondiale en matière d’actifs numériques en toute confiance afin d’accélérer l’innovation sécurisée et la croissance du marché.
Protection avancée des clés privées

Protégez les actifs numériques et empêchez toute perte irrécupérable due à des cyberattaques ou à des erreurs humaines grâce à la gestion sécurisée des clés.

Produits pertinents

À l’heure où les secteurs adoptent les actifs numériques, IBM propose des solutions de sécurité et de conformité dédiées aux entreprises qui protègent les clés cryptographiques, permettent des transactions fiables et prennent en charge les initiatives de tokenisation et de monnaie numérique. Ces solutions permettent aux entreprises d’innover en toute sécurité et en toute confiance.
Gros plan sur la main d’une femme effectuant un paiement mobile avec son smartphone dans un magasin
IBM Digital Asset Haven

Une plateforme complète conçue pour aider les institutions à gérer et à faire évoluer en toute sécurité les opérations liées aux actifs numériques.
Deux ingénieurs IBM dans le centre d’essai IBM z17
IBM Hyper Protect Virtual Servers

Obtenez un contrôle total sur les serveurs virtuels Linux pour les workloads sensibles, en garantissant la confidentialité des données et la confiance opérationnelle.
Ingénieurs informatiques et techniciens discutant d’un problème technique dans la salle des serveurs avec effet visuel de connexion des données
IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator

Mettez en place des workflows de signature sécurisés dans des environnements totalement isolés pour une conservation et une approbation fiables des actifs numériques.
Panneau IBM LinuxONE 5 en cours de déballage
IBM LinuxONE 5

Bénéficiez d’un niveau inégalé de sécurité, de performance et d’évolutivité pour les entreprises avec les workloads Linux et open source basés sur le cloud hybride et l’IA.
Responsable de la conception industrielle tenant le badge du nouveau système IBM z17
Linux sur IBM Z

Une plateforme d’entreprise évolutive et sécurisée qui combine la flexibilité de Linux avec les performances et la durabilité des mainframes IBM.

Étude de cas

Susan M. Eickhoff, directrice du développement des processeurs IBM Z, inspectant un système LinuxONE 5
Sécuriser la conservation des actifs numériques à l’échelle de l’entreprise

Hex Trust a fondé sa plateforme de stockage (« Hex Safe ») sur IBM LinuxONE et les Hyper Protect Virtual Servers pour combiner la flexibilité de l’open source avec une sécurité de niveau bancaire. Il en résulte une gestion sécurisée des clés privées à l’échelle, une innovation rapide et un solide avantage concurrentiel.

 Lire l’étude de cas Hex Trust
