La base sécurisée et évolutive pour votre activité d’actifs numériques
IBM Digital Asset Haven constitue l’épine dorsale opérationnelle des institutions financières et des entreprises réglementées qui pénètrent l’économie des actifs numériques. Il fournit une plateforme unifiée pour la gestion sécurisée des portefeuilles et l’orchestration des transactions en interagissant de manière efficace avec de multiples blockchains publiques et privées.
Sa gouvernance programmable basée sur des politiques et son ensemble diversifié d’interfaces adaptées aux développeurs permettent une intégration efficace dans les systèmes bancaires existants et permettent aux institutions d’adapter de manière flexible les flux opérationnels à leurs contrôles et processus internes.
Lancez, exploitez et développez votre activité d’actifs numériques sur une seule base intégrée.
Protégez les actifs numériques en combinant le MPC d’IBM, les HSM et le confidential computing, conformément aux réglementations internationales.
Conçu pour accélérer le déploiement grâce à des services pré-intégrés de vérification d’identité, de prévention de la criminalité financière, de génération de rendement et plus encore.
Découvrez la plateforme IBM Digital Asset Haven et ses capacités dans cette vidéo de présentation.
Apprenez à créer votre premier portefeuille numérique.
Apprenez à créer un alias lisible par l’humain qui se transforme en plusieurs adresses Blockchain.
Apprenez à simuler une transaction qui utilise un alias lisible par l’humain.
Intégrez les services d’actifs numériques dans les canaux bancaires en ligne existants pour permettre aux institutions et aux vendeurs au détail de détenir et de négocier en toute sécurité des actifs numériques sous le contrôle de la banque.
Effectuez des paiements transfrontaliers en temps quasi réel grâce au règlement en stablecoin, qui permet d’atteindre la finalité T+0 sur toutes les blockchains prises en charge.
Sécurisez les réserves stratégiques, les actifs garantis par l’État ou l’infrastructure des monnaies numériques des banques centrales grâce à des opérations de conservation et de trésorerie des actifs numériques entièrement isolées et protégées de manière globale.
Intégrez les capacités d’achat, de vente et de conservation d’actifs numériques directement dans votre plateforme pour vous permettre de proposer les services d’actifs numériques en tant que module payant à vos clients des services financiers.
Découvrez comment IBM Digital Asset Haven fournit un service de conservation des actifs numériques de qualité bancaire pour les secteurs hautement réglementés.