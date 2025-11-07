IBM Digital Asset Haven constitue l’épine dorsale opérationnelle des institutions financières et des entreprises réglementées qui pénètrent l’économie des actifs numériques. Il fournit une plateforme unifiée pour la gestion sécurisée des portefeuilles et l’orchestration des transactions en interagissant de manière efficace avec de multiples blockchains publiques et privées.

Sa gouvernance programmable basée sur des politiques et son ensemble diversifié d’interfaces adaptées aux développeurs permettent une intégration efficace dans les systèmes bancaires existants et permettent aux institutions d’adapter de manière flexible les flux opérationnels à leurs contrôles et processus internes.