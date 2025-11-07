IBM Digital Asset Haven

La base sécurisée et évolutive pour votre activité d’actifs numériques

Alimenter les opérations réglementées relatives aux actifs numériques

IBM Digital Asset Haven constitue l’épine dorsale opérationnelle des institutions financières et des entreprises réglementées qui pénètrent l’économie des actifs numériques. Il fournit une plateforme unifiée pour la gestion sécurisée des portefeuilles et l’orchestration des transactions en interagissant de manière efficace avec de multiples blockchains publiques et privées.

Sa gouvernance programmable basée sur des politiques et son ensemble diversifié d’interfaces adaptées aux développeurs permettent une intégration efficace dans les systèmes bancaires existants et permettent aux institutions d’adapter de manière flexible les flux opérationnels à leurs contrôles et processus internes. 
Plateforme unifiée pour un contrôle total des actifs numériques

Lancez, exploitez et développez votre activité d’actifs numériques sur une seule base intégrée.
Sécurisé et conforme dès la conception

Protégez les actifs numériques en combinant le MPC d’IBM, les HSM et le confidential computing, conformément aux réglementations internationales. 
Accélération de la mise sur le marché

Conçu pour accélérer le déploiement grâce à des services pré-intégrés de vérification d’identité, de prévention de la criminalité financière, de génération de rendement et plus encore.

Fonctionnalités essentielles

Portefeuilles en tant que service

Créez et intégrez des portefeuilles d’actifs numériques pour prendre en charge le trading multichain, la création automatisée d’adresses pour les simples dépôts, les notifications de transfert en temps réel, le suivi des soldes et les mouvements de fonds efficaces grâce aux contrôles de conformité intégrés et aux fournisseurs de liquidités.
Gestion des transactions

Orchestrez et automatisez les transactions sur la chaîne avec un contrôle total des politiques, une intelligence de routage et une visibilité complète du cycle de vie. Formatez et diffusez des transactions sur plusieurs blockchains avec nouvelles tentatives automatiques, mise en file d’attente et reprise en cas d’échec. Il prend en charge les données relatives à la Travel Rule, l’optimisation des frais, les flux de transactions conditionnels et bien plus encore, le tout par le biais d’une API unique.
Gouvernance et droits programmables

Définissez, gérez et appliquez des rôles d’utilisateurs granulaires, des permissions, des contrôles d’accès, des politiques de transaction et des validations du dernier kilomètre sur plusieurs blockchains. Assurez la conformité et la sécurité de toutes les opérations liées aux actifs numériques. 
Architecture de gestion des clés nouvelle génération

Gérez les clés en combinant le calcul multipartite (MPC) d’IBM et les modules matériels de sécurité (HSM). Tirez parti de l’orchestrateur de signature hors ligne (OSO) d’IBM pour des transactions de stockage à froid sécurisées, conformes et basées sur le temps. Conçu avec une assurance technique complète et une protection multi-niveaux pour sécuriser les opérations liées aux actifs numériques de manière holistique. 
Intégration transparente dans l’ensemble de l’écosystème

Bénéficiez d’un large éventail de capacités tierces pré-intégrées qui peuvent être activées immédiatement, avec des intégrations supplémentaires facilement mises en œuvre par le biais d’API REST, de SDK et d’outils adaptés aux développeurs. Procédez efficacement à l’intégration aux systèmes bancaires centraux existants, aux plateformes de gestion de patrimoine et aux solutions de paiement.
Explorer la plateforme

Découvrez la plateforme IBM Digital Asset Haven et ses capacités dans cette vidéo de présentation.
Apprenez à créer votre premier portefeuille numérique.
Apprenez à créer un alias lisible par l’humain qui se transforme en plusieurs adresses Blockchain.
Apprenez à simuler une transaction qui utilise un alias lisible par l’humain.

Cas d’utilisation

Vue rapprochée d’une banque de style ancien présentant des ornements architecturaux et le mot « BANK » bien visible en lettres dorées
Institutions financières

Intégrez les services d’actifs numériques dans les canaux bancaires en ligne existants pour permettre aux institutions et aux vendeurs au détail de détenir et de négocier en toute sécurité des actifs numériques sous le contrôle de la banque. 
Gros plan d’un client ayant recours au paiement NFC sans contact avec son smartphone dans magasin de détail
Prestataires de services de paiement

Effectuez des paiements transfrontaliers en temps quasi réel grâce au règlement en stablecoin, qui permet d’atteindre la finalité T+0 sur toutes les blockchains prises en charge. 
Gros plan d’une suite de colonnes classiques avec des marches
Institutions gouvernementales

Sécurisez les réserves stratégiques, les actifs garantis par l’État ou l’infrastructure des monnaies numériques des banques centrales grâce à des opérations de conservation et de trésorerie des actifs numériques entièrement isolées et protégées de manière globale.
Hall d’entrée d’une banque, photographie des années 1990 montrant deux femmes effectuant des transactions sur papier avec deux guichetiers et un homme utilisant un distributeur automatique de billets intégré au comptoir à côté des guichets, un autre homme utilisant un distributeur automatique de billets intégré dans un mur à l’arrière-plan à côté d’un employé de banque regardant un écran d’ordinateur et parlant à un client
Prestataires de services bancaires de base

Intégrez les capacités d’achat, de vente et de conservation d’actifs numériques directement dans votre plateforme pour vous permettre de proposer les services d’actifs numériques en tant que module payant à vos clients des services financiers. 

Produits associés

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator (OSO)
Permet la gestion et la signature sécurisées d’actifs dans des environnements de stockage isolé ou à froid.
IBM Hyper Protect Virtual Servers (HPVS)
Fournit des capacités de confidential computing pour les workloads sensibles sur les systèmes IBM Z et LinuxONE.
IBM LinuxONE
Offre une plateforme Linux résiliente et dédiée aux entreprises optimisée pour les environnements de cloud hybride.
Linux sur IBM Z
Combine l’ouverture de Linux et la fiabilité d’IBM Z pour une informatique d’entreprise sécurisée et hautes performances.
Passez à l’étape suivante

Découvrez comment IBM Digital Asset Haven fournit un service de conservation des actifs numériques de qualité bancaire pour les secteurs hautement réglementés. 

 Découvrir toutes les solutions dédiées aux actifs numériques
