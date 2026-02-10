1. Quelles sont les modalités de commande de produits éligibles à une licence pour capacité partielle ?

En avril 2009, IBM a supprimé les références (part numbers) spécifiques à la sous-capacité ; les clients doivent simplement accepter les modalités des sections relatives à la sous-capacité de l’Accord IBM Passport Advantage et respecter ces modalités, puis passer commande en utilisant les références standard par cœur (ou utiliser leurs droits de licence existants). Dans la plupart des cas, l’outil ILMT devra également être commandé.

2. Le client doit-il toujours accepter les modalités des licences pour une utilisation en sous-capacité avant de commander des licences en vue d’un déploiement en sous-capacité ?

Depuis le 18 juillet 2011, les modalités relatives à la sous-capacité sont intégrées à l’accord de base IBM Passport Advantage. Les clients trouveront les modalités afférentes dans la section intitulée « Capacité totale et exigences en matière de virtualisation ».

3. IBM propose-t-il des références spécifiques à la sous-capacité pour Passport Advantage ? Si c’est le cas, s’appliquent-elles également aux références (P/N) de renouvellement et de réintégration du S&S ?

Depuis avril 2009, les produits de sous-capacité ne disposent plus de références spécifiques. Les mêmes références (P/N) d’origine basées sur les métriques PVU, VPC ou RVU peuvent être utilisées aussi bien pour des déploiements en capacité totale qu’en sous-capacité. IBM a retiré du catalogue les références spécifiques à la sous-capacité qui existaient jusqu’alors.

4. Où trouver la FAQ relative aux unités de valeur de processeur ?

Consulter la FAQ sur les unités de valeur de processeur (PVU)/a>

5. Comment obtenir l’IBM License Metric Tool ?

Bien qu’ILMT soit une offre de produit sans frais, il demeure nécessaire de passer commande afin de générer un enregistrement de vos droits IBM pour la licence ainsi que pour la couverture de l’abonnement et du support logiciel (S&S). En effet, ILMT bénéficie du même niveau de support technique que celui dont bénéficie le reste du portefeuille de produits Passport Advantage, par opposition aux autres outils et utilitaires gratuits fournis « en l’état » avec une assistance technique limitée, voire inexistante. Pour obtenir des instructions et des compléments d’information relatifs à la commande d’ILMT, veuillez consulter le document IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 Ko)

6. Pourquoi doit-on commander ILMT ? Pourquoi ne peut-on pas simplement le télécharger ?

La plupart des produits téléchargeables ne fournissent que peu ou pas de support technique*, ils sont fournis « tels quels ». Pour ILMT, IBM propose un niveau d’assistance identique à celui de ses autres middlewares essentiels. Bien qu’ILMT soit une offre de produit sans frais, il demeure nécessaire de passer commande afin de générer un enregistrement de vos droits IBM pour la licence ainsi que pour la couverture de l’abonnement et du support logiciel (S&S). Pour obtenir des instructions et des compléments d’information relatifs à la commande d’ILMT, veuillez consulter le document IBM License Metric Tool PA Online Ordering (PDF, 926 Ko).

7. Quel numéro de pièce utilise-t-on pour commander ILMT ?

La commande initiale d’ILMT doit être effectuée avec la référence (P/N) D561HLL. Afin de maintenir un enregistrement de droits, le S&S doit être renouvelé annuellement avec la référence (P/N) E027NLL. Pour obtenir des instructions et des compléments d’information relatifs à la commande d’ILMT, veuillez consulter le document IBM License Metric Tool PA Online Ordering (PDF, 926 Ko)



8. Pourquoi est-il nécessaire de renouveler l’abonnement et le support logiciel (S&S) pour un produit sans frais ?

Le renouvellement du S&S avec la référence (P/N) E027NLL est facultatif ; il n’est requis que si le client souhaite être habilité à recevoir les mises à jour, les mises à niveau ainsi que l’assistance technique*. Toutefois, sachez que le maintien à jour d’ILMT constitue une obligation contractuelle au titre du régime de la sous-capacité ; le renouvellement du S&S s’avère donc impératif pour tout client tenu d’utiliser cet outil.

9. Je détiens des droits sur IBM License Metric Tool avec la référence (P/N) D561HLL ; toutefois, il m’est impossible de télécharger la dernière version du code. Pourquoi ?

Il se peut que la période de couverture Software Subscription and Support de votre licence soit expirée. Vous auriez dû être prévenu(e) 60 à 90 jours avant l’expiration de la couverture initiale de 12 mois prévue pour D561HLL. Connectez-vous à PA Online pour savoir si votre période de couverture S&S pour D561HLL a expiré. Si tel est le cas, vous devrez commander soit E027NLL (Renouvellement), soit D561ILL (Rétablissement), selon le temps écoulé depuis l’expiration de la couverture S&S. Ces deux références sont gratuites. Pourquoi est-ce obligatoire ? Voir Q#8.

10. Pourquoi, en tant que client, dois-je émettre un bon de commande à zéro euro pour obtenir ILMT ?

Les clients peuvent s’affranchir de l’émission d’un bon de commande (BC) à zéro dollar en sollicitant leur responsable de site PA/PAE pour qu’il passe commande sur PA Online. Pour obtenir des informations sur PA Online ainsi que sur la gestion des coordonnées des responsables de site, veuillez vous reporter à la page IBM Passport Advantage Online destinée aux clients. Pour obtenir des instructions et des compléments d’information relatifs à la commande d’ILMT, veuillez consulter le document IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926 Ko)

11. Quelles sont les conditions d’octroi d’une licence IBM Metric Tool ?

L’octroi de licence pour ILMT repose sur une règle « par établissement ». En d’autres termes, le client est autorisé à déployer autant de copies d’IBM License Metric Tool qu’il le souhaite, exclusivement sur des machines vous appartenant ou louées par vous, situées sur un site physique unique (qui inclut, éventuellement, le campus environnant et des bureaux satellites), indépendamment de la nature de l’environnement serveur faisant l’objet d’un suivi.

12. Y a-t-il des frais supplémentaires liés à l’obtention d’une licence pour capacité partielle ?

Non, IBM n’applique aucun frais additionnel qui permet au client de bénéficier des conditions de sous-capacité pour les produits éligibles. Bien qu’IBM mette ILMT à disposition de ses clients sans frais, la responsabilité de l’infrastructure sous-jacente (serveur, réseau, etc.) et des ressources nécessaires à son déploiement ainsi qu’à sa gestion incombe au client. La majorité des clients en mesure de déployer des architectures de virtualisation de serveurs complexes, comme PowerVM et VMware, disposent déjà des compétences requises pour mettre en œuvre ILMT.

13. Un fournisseur de services peut-il acquérir ILMT, même si c’est pour le compte d’un utilisateur final détenteur de licences basées sur la PVU ?

Oui, lorsqu’un client utilisateur final doit déployer ILMT pour gérer ses PVU/VPC/RVU déployés en mode Capacité partielle, le fournisseur de services peut commander ILMT afin d’installer le code de l’agent ILMT sur son serveur hébergé, lequel communiquera ensuite avec le serveur ILMT de l’utilisateur final. Toutefois, le fournisseur de services doit être client actif de Passport Advantage ou de Passport Advantage Express pour passer la commande ILMT. Pour en savoir plus sur les modalités de commande ILMT, consultez Commander IBM License Metric Tool PA Online. (PDF, 926 Ko)



14. Les licences pour capacité partielle sont-elles proposées tant aux clients Passport Advantage qu’aux clients Passport Advantage Express ?

Oui.