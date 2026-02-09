1. IBM License Metric Tool est-il obligatoire pour les licences de sous-capacité ?

Oui, ILMT (ou tout outil certifié approuvé) est une exigence obligatoire. Pour plus d’informations sur les outils certifiés, consultez la page d’information sur la sous-capacité ILMT.

Flexera One IT Asset Management et l’offre d’IBM, Flexera One with IBM Observability Asset Management, peuvent être utilisés à la place d’ILMT. L’exception mentionnée figure sur la page d’information sur la sous-capacité ILMT. Pour tout environnement non pris en charge par Flexera One IT Asset Management, les clients d’IBM Software devront configurer une instance ILMT dédiée connectée à l’environnement ou choisir un comptage de pleine capacité (sans profiter des économies de sous-capacité) pour cet environnement. Veuillez consulter la page d’information sur la sous-capacité ILMT pour connaître les environnements pris en charge par Flexera One IT Asset Management.

2. J’ai déjà un outil en place qui fournit les mêmes informations que l’outil d’IBM. IBM va-t-il quand même m’imposer l’utilisation d’IBM License Metric Tool ?

Oui. Bien que de nombreux outils soient capables de déterminer l’inventaire logiciel et peut-être même le type de cœur de processeur disponible pour un serveur physique ou une partition (physique ou virtuelle), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management et Flexera One IT Asset Management sont les seuls outils capables d’assurer une surveillance continue des environnements de serveurs virtualisés afin de mesurer la capacité maximale (de pointe) disponible pour le logiciel IBM et de transmettre ces exigences.



3. Pour un client qui remplit les conditions requises pour bénéficier d’une exception liée à IBM License Metric Tool et qui effectue un suivi et des rapports manuels, quels outils peut-il utiliser en complément de ces efforts manuels ?

Pour ceux qui ont utilisé des exceptions de déclaration avant le 1er mai 2023 : les exceptions annoncées dans le cadre de la règle ILMT, l’exigence manuelle de comptage/rapport peut être complétée par des outils alternatifs à condition qu’ils aident à mesurer avec précision la capacité maximale du cœur PVU par le produit logiciel. Il existe plusieurs produits sur le marché capables d’effectuer des analyses d’inventaire des logiciels simples et seulement une poignée de solutions pour déterminer le type de cœur de processeur sur le serveur matériel (une exigence pour déterminer le nombre de droits à concéder sous licence) (une exigence pour déterminer le nombre de PVU à concéder sous licence). Mais contrairement à ILMT, ces outils ne peuvent pas assurer une surveillance continue des modifications de la capacité du cœur de processeur d’une partition virtualisée, afin de capturer la capacité maximale (pic) disponible pour le logiciel basé sur les cœurs IBM.

Même ILMT peut être utilisé dans des environnements de technologie de virtualisation de serveurs non pris en charge, mais éligibles, pour aider à saisir les informations de base sur les processeurs matériels et les logiciels des serveurs. Cependant, si ILMT ne prend pas en charge la technologie de virtualisation, il ne générera pas la réponse correcte pour les partitions, les LPAR, les machines virtuelles, les domaines, etc. Ces données doivent être capturées manuellement à l’aide des moyens fournis par les systèmes d’exploitation, les technologies de virtualisation, les journaux de gestion du changement, et plus encore.﻿﻿

4. IBM License Metric Tool est-il « autonome », autrement dit, est-ce un outil « à configurer et à oublier » ?



Non. ILMT est une solution basée sur un serveur/agent, conçue pour assurer une surveillance continue des technologies sophistiquées de virtualisation de serveurs à travers des configurations de serveurs complexes. La plupart des clients capables de déployer des technologies de serveurs virtualisés complexes telles que PowerVM et VMware auront la capacité de déployer ILMT. Cependant, ILMT doit tirer parti des processus et des disciplines de gestion des actifs informatiques du client. Les clients qui ont déjà mis en place ces systèmes constateront qu’ILMT complète leurs efforts.



5. IBM exige-t-elle que les clients communiquent leurs résultats de sous-capacité chaque trimestre, de la même manière que SCRT est utilisé pour le logiciel System z ?

Non. Les clients ne sont tenus de fournir des rapports ILMT qu’à la demande d’IBM. Le SCRT (Sub-capacity Reporting Tool) n’est utilisé que pour soutenir le logiciel System z. Pour plus d’informations sur les licences de sous-capacité pour les logiciels System z, visitez le site Tarification du logiciel IBM Z, sélectionnez Licence, puis Licence de sous-capacité.

6. Sous quel délai les clients doivent-ils installer IBM License Metric Tool ?

Pour les sous-capacités, les nouveaux clients sont tenus de mettre en œuvre IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability Asset Management, ou Flexera One Asset Management dans les 90 jours suivant leur premier déploiement de produits de sous-capacités éligibles dans un environnement de virtualisation éligible. Les clients disposant de sous-capacités existantes doivent rapidement passer aux nouvelles versions ou mises à niveau lorsqu’elles sont mises à disposition par l’IPAA. Veuillez noter qu’IBM ne prescrit pas de période spécifique pour cette disposition, afin de tenir compte des différentes tailles d’entreprises. L’objectif est de permettre aux clients de procéder à la mise en œuvre le plus rapidement possible en tenant compte de leur cadre des exigences spécifique.

7. Cela signifie-t-il que je dois installer IBM License Metric Tool en plus de la version commerciale d’IBM BigFix Inventory, de Flexera One avec IBM Observability IT Asset Management ou de Flexera One IT Asset Management ?

Non, IBM n’exige pas l’installation d’ILMT si l’outil alternatif (BigFix, Flexera One avec IBM Observability IT Asset Management ou Flexera One IT Asset Management) prend en charge tous les environnements clients IBM Software. Veuillez consulter la page d’information des sous-capacités ILMT pour connaître les environnements pris en charge par Flexera One IT Asset Management.

8. Un client qui dispose d’un produit tel que WAS doit-il générer un rapport sur tous les serveurs équipés de WAS ?

Oui, si le client a l’intention d’obtenir une licence WAS pour une capacité inférieure à la capacité totale des serveurs sur lesquels il est déployé.

9. Si un client exécute plusieurs instances ou packages d’un produit dans une seule et même partition, comment les cœurs sont-ils décomptés ?

Les cœurs sont concédés sous licence en fonction de la capacité des cœurs de processeur disponibles pour le logiciel IBM. Du point de vue des licences, une partition peut avoir un nombre illimité d’« instances » ou de « packages » (terme non défini juridiquement) d’un produit en cours d’exécution. Nous ne comptons pas ces multiples instances de ce produit ; nous concédons uniquement des licences en fonction du nombre maximal (pic) de cœurs de processeur attribués à cette partition et disponibles pour ce produit. Si le nombre d’instances entraîne une augmentation de la capacité de la partition, ILMT enregistrera ce « niveau maximal » afin que le client puisse s’assurer de la conformité avec nos conditions.

10. Quelle sélection dois-je faire dans la section Mes notifications d’IBM afin d’être notifié lorsque les mises à jour d’IBM Licence Metric Tool sont disponibles ?

Une fois connectée avec votre identifiant IBM, saisissez IBM License Metric Tool dans la barre de recherche des produits, puis cliquez sur « S’abonner ». Sélectionnez vos préférences et cliquez sur Envoyer. Si vous n’avez pas d’identifiant IBM, consultez Mon profil de compte.



11. Quelle doit être, par défaut, la période de reporting d’IBM License Metric Tool ?

Les termes de sous-capacité reflètent la production de rapports trimestrielles en tant que délai maximal autorisé avant d’avoir à analyser et à rapprocher les rapports ILMT. La plupart des clients devront probablement effectuer cette opération chaque mois. Certains clients, qui disposent d’environnements de serveurs très dynamiques, où les partitions sont déplacées fréquemment et/ou avec des changements dans leur inventaire logiciel, peuvent devoir créer des rapports hebdomadaires afin de suivre le volume des changements. Seuls les clients disposant des environnements de serveurs virtualisés les plus stables pourront être en conformité avec les dispositions du contrat de licence IBM en réalisant des rapports trimestriels.

12. Où puis-je trouver des informations générales, des FAQ supplémentaires spécifiques à IBM License Metric Tool, des exemples de rapports disponibles, les exigences et une assistance supplémentaire pour IBM License Metric Tool ?

Consultez le site Web de documentation ILMT pour plus d’informations et de ressources techniques.

13. Est-il nécessaire d’avoir IBM License Metric Tool sur les serveurs de sauvegarde en cas de reprise après sinistre pour surveiller la capacité de cœur de processeur requise pour les dispositions du contrat de licence ?

Oui, vous devez installer des agents sur tout serveur de sauvegarde où ILMT est également installé sur le serveur/la partition principal(e).

Vous pouvez alors exclure ces instances du calcul si aucune licence n’est requise (généralement les sauvegardes à chaud/à froid, mais les exigences en matière de licence peuvent varier selon les produits). Pour plus de détails, consultez la lettre d’annonce du produit [en effectuant une recherche sur la page d’information sur les offres] ou le document d’informations sur les licences du produit [en effectuant une recherche dans les contrats de licence logicielle].

