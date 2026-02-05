Passport Advantage Online pour les revendeurs fournit un accès sécurisé aux informations, outils et applications Passport Advantage propres au site pour passer des commandes, créer des devis, télécharger des fichiers des tarifs, générer des rapports et gérer les contacts.
Lorsque vous vous inscrivez à Passport Advantage, vous nous communiquez le nom de votre contact principal. Ce contact est obligatoire.
IBM communiquera au contact principal toute modification apportée à l’accord, et toute autre question contractuelle. Si le contact principal est le seul contact spécifié, IBM le considérera comme contact unique pour toutes les questions administratives, de conformité et techniques.
Le contact principal est responsable des tâches de gestion du/des compte(s), y compris :
|Accès aux outils
|Droits liés aux outils
|1. Accès aux outils logiciels et services
|Aucun
|Téléchargements logiciels uniquement
|Téléchargement logiciel et accès média uniquement
|Téléchargement logiciel, accès média, devis, catalogues de produits et renouvellement de licence
|2. Production de rapports
|Aucun | Consulter
|3. Droits : inventaire des droits et déploiements
|Aucun | Consulter | Mettre à jour
|4. Gestion du/des compte(s)*
|5. Gérer l’accès
|Aucun | Consulter | Mettre à jour
|6. Mises à jour des contacts
|Aucun | Consulter | Mettre à jour
|7. Documents relatifs au compte
|Aucun | Consulter
*Au départ, seul le contact principal du site peut accéder à la gestion du/des compte(s) pour gérer les accès et mettre à jour les contacts.
Pour trouver le nom du contact principal associé à votre site Passport Advantage ou Passport Advantage Express :
Remarque : si vous n’avez pas été autorisé(e) par votre contact principal à accéder à Passport Advantage Online, l’écran d’auto-nomination s’affiche. Saisissez vos informations client et envoyez votre demande d’auto-nomination, qui sera transmise à votre contact principal. Une fois la demande traitée, ce dernier vous en informera par e-mail.
Le contact administratif est le contact désigné par votre site pour tous les documents administratifs, y compris les avis de renouvellement de l’abonnement au logiciel et du support, les notifications de disponibilité des mises à jour du logiciel et les preuves de droits. Votre contact administratif est chargé de demander et d’autoriser les modifications des informations de compte. Si votre contact principal l’y autorise, votre contact administratif peut gérer l’accès aux sites Web et aux outils de votre entreprise et aura accès à vos preuves de droit en ligne via Passport Advantage Online pour confirmer votre utilisation autorisée des logiciels IBM.
Remarque : Les preuves électroniques de droit seront également envoyées par e-mail à votre contact administratif et/ou à votre IBM Business Partner lorsque vous obtiendrez de nouvelles licences ou renouvellerez votre abonnement et votre support logiciel.
Chaque site Passport Advantage, y compris le site d’origine et tous les sites supplémentaires, bénéficiant d’un abonnement logiciel et d’un support en cours de validité, doit désigner un contact technique de site (STC). Responsable de la conformité globale au support, le contact technique du site peut être désigné comme un administrateur au sein de l’environnement de support IBM. À ce titre, il ou elle :
Niveaux d’accès utilisateur pris en charge
En savoir plus sur la gestion des accès utilisateurs.
En plus des contacts principaux, administratifs/preuve de droit et technique du site décrits ci-dessus, votre contact principal peut désigner :