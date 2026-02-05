Lorsque vous vous inscrivez à Passport Advantage, vous nous communiquez le nom de votre contact principal. Ce contact est obligatoire.

IBM communiquera au contact principal toute modification apportée à l’accord, et toute autre question contractuelle. Si le contact principal est le seul contact spécifié, IBM le considérera comme contact unique pour toutes les questions administratives, de conformité et techniques.

Le contact principal est responsable des tâches de gestion du/des compte(s), y compris :

Mise à jour des coordonnées

Approuver les demandes d’accès au site

Attribution des rôles individuels

Octroi de l’accès aux outils et des privilèges

Accès aux outils Droits liés aux outils 1. Accès aux outils logiciels et services Aucun Téléchargements logiciels uniquement Téléchargement logiciel et accès média uniquement Téléchargement logiciel, accès média, devis, catalogues de produits et renouvellement de licence 2. Production de rapports Aucun | Consulter 3. Droits : inventaire des droits et déploiements Aucun | Consulter | Mettre à jour 4. Gestion du/des compte(s)* 5. Gérer l’accès Aucun | Consulter | Mettre à jour 6. Mises à jour des contacts Aucun | Consulter | Mettre à jour 7. Documents relatifs au compte Aucun | Consulter

*Au départ, seul le contact principal du site peut accéder à la gestion du/des compte(s) pour gérer les accès et mettre à jour les contacts.