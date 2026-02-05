Passport Advantage : contacts clés

Découvrez tous les contacts clés, tels que les contacts principaux, administratifs, techniques du site et supplémentaires.

Passport Advantage Online pour les revendeurs fournit un accès sécurisé aux informations, outils et applications Passport Advantage propres au site pour passer des commandes, créer des devis, télécharger des fichiers des tarifs, générer des rapports et gérer les contacts.

Contacts clés

Cliquez sur les categories suivantes pour en savoir plus.

Lorsque vous vous inscrivez à Passport Advantage, vous nous communiquez le nom de votre contact principal. Ce contact est obligatoire.

IBM communiquera au contact principal toute modification apportée à l’accord, et toute autre question contractuelle. Si le contact principal est le seul contact spécifié, IBM le considérera comme contact unique pour toutes les questions administratives, de conformité et techniques.

Le contact principal est responsable des tâches de gestion du/des compte(s), y compris :

  • Mise à jour des coordonnées
  • Approuver les demandes d’accès au site
  • Attribution des rôles individuels
  • Octroi de l’accès aux outils et des privilèges
Accès aux outilsDroits liés aux outils
1. Accès aux outils logiciels et servicesAucun
Téléchargements logiciels uniquement
Téléchargement logiciel et accès média uniquement
Téléchargement logiciel, accès média, devis, catalogues de produits et renouvellement de licence
2. Production de rapportsAucun | Consulter
3. Droits : inventaire des droits et déploiementsAucun | Consulter | Mettre à jour
4. Gestion du/des compte(s)* 
5. Gérer l’accèsAucun | Consulter | Mettre à jour
6. Mises à jour des contactsAucun | Consulter | Mettre à jour
7. Documents relatifs au compteAucun | Consulter

*Au départ, seul le contact principal du site peut accéder à la gestion du/des compte(s) pour gérer les accès et mettre à jour les contacts.

Pour trouver le nom du contact principal associé à votre site Passport Advantage ou Passport Advantage Express :

  • Accéder à Passport Advantage Online
  • Connectez-vous à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe IBM.
  • Accédez à la Gestion du/des compte(s), sélectionnez Mise à jour des contacts et « Afficher tous les contacts » pour obtenir la liste des contacts du site.

Remarque : si vous n’avez pas été autorisé(e) par votre contact principal à accéder à Passport Advantage Online, l’écran d’auto-nomination s’affiche. Saisissez vos informations client et envoyez votre demande d’auto-nomination, qui sera transmise à votre contact principal. Une fois la demande traitée, ce dernier vous en informera par e-mail.

Le contact administratif est le contact désigné par votre site pour tous les documents administratifs, y compris les avis de renouvellement de l’abonnement au logiciel et du support, les notifications de disponibilité des mises à jour du logiciel et les preuves de droits. Votre contact administratif est chargé de demander et d’autoriser les modifications des informations de compte. Si votre contact principal l’y autorise, votre contact administratif peut gérer l’accès aux sites Web et aux outils de votre entreprise et aura accès à vos preuves de droit en ligne via Passport Advantage Online pour confirmer votre utilisation autorisée des logiciels IBM.

Remarque : Les preuves électroniques de droit seront également envoyées par e-mail à votre contact administratif et/ou à votre IBM Business Partner lorsque vous obtiendrez de nouvelles licences ou renouvellerez votre abonnement et votre support logiciel.

Chaque site Passport Advantage, y compris le site d’origine et tous les sites supplémentaires, bénéficiant d’un abonnement logiciel et d’un support en cours de validité, doit désigner un contact technique de site (STC). Responsable de la conformité globale au support, le contact technique du site peut être désigné comme un administrateur au sein de l’environnement de support IBM. À ce titre, il ou elle :

  • gère l’accès des utilisateurs au support ;
  • ajoute et supprime des utilisateurs selon les besoins
  • met à jour les informations utilisateur
  • approuve ou rejette les demandes d’accès des utilisateurs 
  • accorde et met à jour les niveaux d’accès des utilisateurs.

Niveaux d’accès utilisateur pris en charge

  1. Pas d’accès : l’utilisateur ne pourra ni ouvrir, ni modifier, ni consulter les dossiers associés à ce compte. Il ne pourra pas non plus recevoir les mises à jour correspondantes.
  2. Accès de base : les utilisateurs n’ont accès qu’aux dossiers dont ils sont propriétaires. Ils ne pourront ni consulter les dossiers gérés par leur équipe, ni être ajoutés aux dossiers en tant que partie intéressée.
  3. Accès complet : les utilisateurs ont accès aux dossiers associés à un ou plusieurs comptes spécifiés. L’utilisateur pourra ouvrir de nouveaux dossiers, consulter les dossiers ouverts, être ajouté comme partie intéressée, publier des mises à jour et en recevoir au sujet des dossiers associés à ce compte.
  4. Administrateur : les administrateurs ont des droits d’accès complet ; en PLUS, ils peuvent approuver ou rejeter les demandes, modifier les niveaux d’accès, et voir et modifier les utilisateurs d’un compte donné.

En savoir plus sur la gestion des accès utilisateurs.

En plus des contacts principaux, administratifs/preuve de droit et technique du site décrits ci-dessus, votre contact principal peut désigner :

  • Contacts secondaires (jusqu’à 4 par site) pour faciliter la gestion du/des compte(s)
  • Un contact pour le renouvellement de l’abonnement au logiciel et du support (recommandé pour tous les sites Passport Advantage)
  • Un contact pour l’expédition des supports liés à l’abonnement et au support logiciel
  • Un contact de facturation
  • un nombre illimité d’utilisateurs du site