La gestion des comptes est utilisée par le contact principal du site et les contacts secondaires désignés pour
Des informations de contact exactes et à jour sont essentielles pour la sécurité et la convivialité de votre site PAO. Elles permettent de s’assurer que les autres membres de votre entreprise reçoivent des communications les avertissant de ce qui suit :
Remarque : Seuls les contacts principaux et secondaires ont accès à l’application de mise à jour des contacts.
Si vous êtes le contact principal du site, vous pouvez programmer un rappel de calendrier chaque mois pour consulter ces informations cruciales.
Remarque : Les mises à jour ne prennent effet que lorsque vous cliquez sur « Enregistrer ».
Veuillez noter que la modification de l’adresse e-mail pour l’un des contacts n’affecte pas l’adresse e-mail pour les eNotifications de mise à niveau de produit. Les utilisateurs qui souhaitent s’abonner aux eNotifications doivent se rendre dans « Téléchargement logiciel et accès support » et « Définir mes préférences » pour mettre à jour leur adresse e-mail.
Disponible depuis la Gestion du compte, l’option Gérer l’accès permet aux contacts principaux et secondaires désignés de :
Les décisions prises ici garantissent la sécurité et l’utilisabilité de votre site Passport Advantage.
Lorsque vous sélectionnez « Gérer l’accès » (en tant que contact principal ou secondaire), vous accéderez à une « Liste d’utilisateurs ».
Achat et téléchargement
Production de rapports
Droits : inventaire des droits et déploiements
Allocations de droits
Aucun | Consulter | Mettre à jour
Gestion du compte*
Gérer l’accès : Aucun | Consulter | Mettre à jour
Mises à jour des contacts : Aucun | Consulter | Mettre à jour
Aperçu de la mise à jour des contacts : Consulter
Documents liés au compte : Aucun | Consulter
Cliquez sur Envoyer pour sauvegarder.
Si vous êtes le contact principal ou un contact secondaire avec des privilèges de mise à jour, c’est à vous de traiter les demandes d’accès à votre site PAO.
Cliquez sur « Accorder » ou « Refuser » à droite du nom du demandeur.
Si vous choisissez d’accorder l’accès, consultez la
Si vous choisissez de refuser l’accès, indiquez une raison.
Cliquez sur Envoyer pour enregistrer et l’utilisateur sera informé de votre décision.
En plus d’approuver les demandes d’accès, le contact principal ou secondaire, doté des privilèges de gestion des accès, peut ajouter des utilisateurs sans attendre une demande. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouvel utilisateur » sur l’écran de gestion des accès et de suivre les invites.
Le nouvel utilisateur recevra un e-mail de bienvenue dans IBM Passport Advantage.