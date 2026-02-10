Gestion du/des compte(s)

La gestion du compte est utilisée par votre contact principal et vos contacts secondaires désignés pour accorder l’accès à PAO et attribuer des rôles, des autorisations d’application et des privilèges d’utilisation de votre site Passport Advantage.

Aperçu

La gestion des comptes est utilisée par le contact principal du site et les contacts secondaires désignés pour

  • Mettre à jour les contacts  – Permet de s’assurer que les noms d’utilisateur, les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les rôles restent à jour.
  • Gérer l’accès – Permettre aux contacts principaux et secondaires d’ajouter et de supprimer des utilisateurs, d’accorder ou de refuser les demandes d’accès des utilisateurs et de mettre à jour l’accès aux outils et les privilèges d’utilisation de chaque utilisateur.

Mises à jour des contacts

Des informations de contact exactes et à jour sont essentielles pour la sécurité et la convivialité de votre site PAO. Elles permettent de s’assurer que les autres membres de votre entreprise reçoivent des communications les avertissant de ce qui suit :

  • Modifications apportées aux outils, tels que Passport Advantage Online, qui soutiennent le programme Passport Advantage
  • Prochains devis de renouvellement pour votre abonnement et support logiciel IBM
  • La disponibilité de nouvelles versions de vos produits logiciels IBM sous abonnement et support logiciels IBM Software actifs

Remarque : Seuls les contacts principaux et secondaires ont accès à l’application de mise à jour des contacts.

Si vous êtes le contact principal du site, vous pouvez programmer un rappel de calendrier chaque mois pour consulter ces informations cruciales.

  • Sélectionnez « Gestion du compte », puis « Mise à jour du contact ».
  • Consultez et mettez à jour les informations (si nécessaire) de tous les contacts. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque.
    1. Prénom et nom
    2. No de téléphone
    3. E-mail
    4. Adresse
    5. Ville
    6. État/province
    7. Code postal
  • Utilisez les cases à cocher pour indiquer le type de contact
    1. Contact principal
    2. Contact technique du site
    3. Contact administratif/preuve de droit
    4. Contact pour le renouvellement de l’abonnement et du support logiciel
    5. Contact pour l’expédition des supports liés à l’abonnement et au support logiciel
    6. Contact de facturation
  • Cliquez sur Envoyer pour enregistrer

Remarque : Les mises à jour ne prennent effet que lorsque vous cliquez sur « Enregistrer ».

Veuillez noter que la modification de l’adresse e-mail pour l’un des contacts n’affecte pas l’adresse e-mail pour les eNotifications de mise à niveau de produit. Les utilisateurs qui souhaitent s’abonner aux eNotifications doivent se rendre dans « Téléchargement logiciel et accès support » et « Définir mes préférences » pour mettre à jour leur adresse e-mail. 

Gérer l’accès

Disponible depuis la Gestion du compte, l’option Gérer l’accès permet aux contacts principaux et secondaires désignés de :

  • Modifier ou supprimer l’accès utilisateur
  • Approuver ou rejeter les demandes d’accès des utilisateurs
  • Ajouter de nouveaux utilisateurs

Les décisions prises ici garantissent la sécurité et l’utilisabilité de votre site Passport Advantage.

Lorsque vous sélectionnez « Gérer l’accès » (en tant que contact principal ou secondaire), vous accéderez à une « Liste d’utilisateurs ».

Mettre à jour l’accès utilisateur

  • Commencez par les informations utilisateur
  • Sélectionner un rôle
    1. Contact secondaire (jusqu’à quatre) qui assiste le contact principal dans diverses responsabilités de Gestion du compte.
    2. Utilisateur. Vous pouvez donner accès à un nombre illimité d’utilisateurs
  • Sélectionnez les applications et outils auxquels l’utilisateur doit avoir accès et attribuez des privilèges.

Accès aux applications et aux outils

Achat et téléchargement

  • Aucun
  • Téléchargements logiciels uniquement
  • Téléchargement logiciel et accès support uniquement
  • Téléchargement logiciel, accès support, devis, catalogues de produits et renouvellements de licences

Production de rapports

  • Aucun | Consulter

Droits : inventaire des droits et déploiements

  • Aucun | Consulter | Mettre à jour

Allocations de droits

  • Aucun | Consulter | Mettre à jour

Gestion du compte*

  • Gérer l’accès : Aucun | Consulter | Mettre à jour

  • Mises à jour des contacts : Aucun | Consulter | Mettre à jour

  • Aperçu de la mise à jour des contacts : Consulter

  • Documents liés au compte : Aucun | Consulter

Cliquez sur Envoyer pour sauvegarder.

Approuver les demandes

Si vous êtes le contact principal ou un contact secondaire avec des privilèges de mise à jour, c’est à vous de traiter les demandes d’accès à votre site PAO.

Cliquez sur « Accorder » ou « Refuser » à droite du nom du demandeur.

Si vous choisissez d’accorder l’accès, consultez la

  • Informations utilisateur pour plus de précision
  • Justification métier. Si aucun élément n’est fourni, vous pouvez en ajouter un

Si vous choisissez de refuser l’accès, indiquez une raison.

  • Demandeur inconnu
  • Le contact principal a déterminé que l’accès n’était pas nécessaire
  • Le demandeur n’a aucune relation commerciale avec ce site

Cliquez sur Envoyer pour enregistrer et l’utilisateur sera informé de votre décision.

Ajouter un nouvel utilisateur

En plus d’approuver les demandes d’accès, le contact principal ou secondaire, doté des privilèges de gestion des accès, peut ajouter des utilisateurs sans attendre une demande. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouvel utilisateur » sur l’écran de gestion des accès et de suivre les invites.

  • Saisissez l’identifiant IBM et l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Dans la plupart des cas, ils seront les mêmes.
  • Cliquez sur la case Utilisateur pour confirmer
  • Fournir une justification commerciale
  • Sélectionnez un rôle : contact secondaire ou utilisateur
    Remarque : Nous recommandons au contact principal d’ajouter au moins un contact secondaire pour l’aider à mettre à jour les informations de contact et à gérer l’accès au site.
  • Attribuer des privilèges d’accès et d’utilisation aux applications/outils
  • Envoyer

Le nouvel utilisateur recevra un e-mail de bienvenue dans IBM Passport Advantage.

