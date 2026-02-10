Des informations de contact exactes et à jour sont essentielles pour la sécurité et la convivialité de votre site PAO. Elles permettent de s’assurer que les autres membres de votre entreprise reçoivent des communications les avertissant de ce qui suit :

Modifications apportées aux outils, tels que Passport Advantage Online, qui soutiennent le programme Passport Advantage

Prochains devis de renouvellement pour votre abonnement et support logiciel IBM

La disponibilité de nouvelles versions de vos produits logiciels IBM sous abonnement et support logiciels IBM Software actifs

Remarque : Seuls les contacts principaux et secondaires ont accès à l’application de mise à jour des contacts.

Si vous êtes le contact principal du site, vous pouvez programmer un rappel de calendrier chaque mois pour consulter ces informations cruciales.

Sélectionnez « Gestion du compte », puis « Mise à jour du contact ».

Consultez et mettez à jour les informations (si nécessaire) de tous les contacts. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque. Prénom et nom N o de téléphone E-mail Adresse Ville État/province Code postal

Utilisez les cases à cocher pour indiquer le type de contact Contact principal Contact technique du site Contact administratif/preuve de droit Contact pour le renouvellement de l’abonnement et du support logiciel Contact pour l’expédition des supports liés à l’abonnement et au support logiciel Contact de facturation

Cliquez sur Envoyer pour enregistrer

Remarque : Les mises à jour ne prennent effet que lorsque vous cliquez sur « Enregistrer ».

Veuillez noter que la modification de l’adresse e-mail pour l’un des contacts n’affecte pas l’adresse e-mail pour les eNotifications de mise à niveau de produit. Les utilisateurs qui souhaitent s’abonner aux eNotifications doivent se rendre dans « Téléchargement logiciel et accès support » et « Définir mes préférences » pour mettre à jour leur adresse e-mail.