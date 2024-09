Grâce à l’émulation avancée des menaces, X-Force Red évalue les capacités de détection et de réponse aux incidents de votre équipe chargée des opérations de sécurité. Nous utilisons des techniques de furtivité et de contournement pour compromettre votre organisation et atteindre des objectifs prédéterminés. Une fois l’exercice terminé, notre équipe rouge rencontre votre équipe bleue pour l’informer des processus utilisés et lui adresser des recommandations quant aux moyens de combler les lacunes existantes.