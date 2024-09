IBM Instana Observability

Évitez que les problèmes ne se transforment en incidents grâce à IBM Instana Observability. Vous pouvez améliorer la gestion de la performance des applications et accélérez les pipelines CI/CD, et ce quel que soit l’emplacement des applications. Instana ingère automatiquement les indicateurs d'observabilité, les traces et les événements en temps réel et contextualise toutes les interdépendances des applications, des services et de l'infrastructure, ce qui vous permet d'agir immédiatement sur n'importe quel problème. Il gère les exigences rigoureuses des applications cloud natives et microservices et offre une meilleure visibilité sur vos systèmes, en créant ainsi une véritable observabilité pour votre entreprise. Instana permet :

Bénéficiez d’une visibilité en temps réel avec une granularité métrique d’une seconde et un délai de notification de trois secondes

Un débogage des applications 75% plus rapide

Une réduction du MTTR de 50 %



Principaux avantages d'IBM Instana Observability :

Automatisation : automatise la découverte et la configuration pour vous offrir une observabilité complète sur les environnements dynamiques. Chaque demande est suivie et tous les indicateurs sont enregistrés sans zones d’ombre.

Contexte piloté par l'IA : Instana contextualise les données en informations significatives, en fournissant un modèle interactif des relations entre toutes les entités en temps réel.

Action intelligente pilotée par l'IA : analysez chaque demande d'utilisateur, quel que soit son point de vue, pour trouver et résoudre rapidement tous les goulets d'étranglement.

Accessibilité : fournissez aux équipes de l'ensemble de votre organisation une plateforme d'observabilité facile à utiliser.

En savoir plus sur IBM Instana Observability