Donnez des droits administratifs limités pour faciliter la gestion de la sécurité et de la confidentialité. Le personnel du support et du centre d’assistance ou les administrateurs de sécurité ne voient que les profils et les actions qu’ils ont le droit d’administrer. Par exemple, un membre du personnel du service d’assistance ayant le droit de réinitialiser les mots de passe (mais n’ayant pas d’autres droits) ne pourra pas lancer de commandes pour créer des utilisateurs. En outre, vous pouvez réduire les coûts et les efforts en évitant le déploiement de sessions TSO/ISPF et 3270 auprès de votre personnel.