Migration de logiciel IBM® Z

L’IA au service de la rapidité, de l’efficacité et de la réduction des risques
Donnez à votre entreprise les moyens de mettre en œuvre le logiciel IBM Z rapidement, à moindre coût et avec un minimum de perturbations. Conçue pour offrir un maximum de valeur et de retour sur investissement (ROI), notre approche jette des bases solides pour une innovation et une amélioration continues. Grâce à un processus rationalisé et à une équipe d’experts dédiée, IBM assure une transition simplifiée, réduisant le temps de migration des logiciels de plusieurs années à quelques mois seulement.
Faites confiance à une méthodologie éprouvée et à une équipe soutenue par plus de 3 500 migrations logicielles réussies pour une transition fluide.
Accélérez la migration et réduisez les efforts manuels, pour un coût total de possession inférieur et un ROI prévisible.
Accélérez la migration grâce à des processus rationalisés et des accélérateurs d’IA pour réduire le délai de création de valeur.
Migrez en toute confiance grâce à l’innovation de l’IA agentique qui s’appuie sur l’expertise éprouvée d’IBM.
Le logiciel IBM Z redéfinit la manière dont les entreprises utilisent le mainframe, apportant l’innovation pilotée par l’IA sur chaque couche de votre stratégie informatique.
Grâce à notre processus de migration éprouvé et à nos experts dédiés, commencez à réaliser les avantages des logiciels IBM Z rapidement et efficacement, en favorisant l’innovation et en apportant une réelle valeur ajoutée à l’entreprise.
ANZ Bank
En l’espace de huit mois, l’équipe a réussi à implémenter un cadre des exigences CI/CD pour environ 40 applications, dont 3 systèmes bancaires essentiels très critiques, et plus de 1 000 référentiels d’applications pour ses systèmes de contrôle de version basés sur Git ”
Que vous passiez à des outils de base de données de pointe, à des fonctionnalités avancées ou à d’autres logiciels IBM Z, nos spécialistes et nos outils alimentés par l’IA sont prêts à vous guider et à accélérer votre parcours à chaque étape. Grâce à une grande expérience et une approche éprouvée, nous contribuerons à assurer une migration fluide, sûre et fiable.
Contactez dès aujourd’hui votre représentant IBM pour vous lancer.