Migration de logiciel IBM® Z

L’IA au service de la rapidité, de l’efficacité et de la réduction des risques

Découvrir la méthodologie
Architecte système inspectant un IBM z17

Favorisez la migration grâce à une méthodologie éprouvée

Donnez à votre entreprise les moyens de mettre en œuvre le logiciel IBM Z rapidement, à moindre coût et avec un minimum de perturbations. Conçue pour offrir un maximum de valeur et de retour sur investissement (ROI), notre approche jette des bases solides pour une innovation et une amélioration continues. Grâce à un processus rationalisé et à une équipe d’experts dédiée, IBM assure une transition simplifiée, réduisant le temps de migration des logiciels de plusieurs années à quelques mois seulement.
Risques réduits

Faites confiance à une méthodologie éprouvée et à une équipe soutenue par plus de 3 500 migrations logicielles réussies pour une transition fluide.
Réduction du coût global de possession (TCO)

Accélérez la migration et réduisez les efforts manuels, pour un coût total de possession inférieur et un ROI prévisible.
Migration en mois contre années

Accélérez la migration grâce à des processus rationalisés et des accélérateurs d’IA pour réduire le délai de création de valeur.
Innovation pilotée par l’IA

Migrez en toute confiance grâce à l’innovation de l’IA agentique qui s’appuie sur l’expertise éprouvée d’IBM.

Un processus fiable, une équipe d’experts

Le logiciel IBM Z redéfinit la manière dont les entreprises utilisent le mainframe, apportant l’innovation pilotée par l’IA sur chaque couche de votre stratégie informatique.

  • Accélérez le développement d’applications avec un IDE alimenté par l’IA et un pipeline CI/CD automatisé, rendant la modernisation plus rapide et plus facile.
  • Accédez à des informations plus détaillées grâce à l’intégration ouverte et aux données synchronisées pour une prise de décision plus intelligente.
  • Simplifiez les opérations en optimisant votre équipe informatique pour l’IA afin de renforcer la résilience et de maximiser la disponibilité.
  • Protégez votre entreprise grâce à des stratégies proactives de prévention des menaces et de continuité d’activité, qui vous permettent de rester en sécurité et de ne pas subir d’interruption.

Grâce à notre processus de migration éprouvé et à nos experts dédiés, commencez à réaliser les avantages des logiciels IBM Z rapidement et efficacement, en favorisant l’innovation et en apportant une réelle valeur ajoutée à l’entreprise.

 
Illustration d’IBM Manta Data Lineage
Étape 1 : Évaluation

Nous commençons par une analyse complète pour évaluer la faisabilité, définir le périmètre et établir un calendrier. Cette étape permet d’identifier rapidement vos défis uniques en matière de migration et de fournir une estimation fiable des délais et des coûts.
Cercles et flèches montrant un flux
Étape 2 : Planification

Ensuite, nous élaborons une feuille de route de migration détaillée en utilisant un point de contrôle unique qui guide la planification, la gouvernance et l’exécution du projet. Cette feuille de route comprend un contrôle d’accès basé sur les rôles garantissant la définition de la propriété, des étapes et des critères de réussite afin d’assurer l’alignement et la responsabilité.
Illustration de l’optimisation cloud IBM Turbonomic
Étape 3 : Migration

Cette phase couvre l’installation et la configuration du logiciel. Les outils alimentés par l’IA permettent de convertir les données et les règles métier, de résoudre les problèmes de traduction, d’effectuer des tests et d’assurer une mise en production sans faille.
Illustration de watsonx Orchestrate
Étape 4 : Transfert de compétences

Une fois la migration terminée, notre boîte à outils d’IA, alimentée par un contexte intelligent et des interactions soutenues, permet un transfert plus rapide des compétences, une formation interactive, une FAQ complète et des conseils continus. Cela permet d’améliorer l’efficacité des opérations dès le premier jour, d’accélérer l’adoption des produits et d’accélérer la création de valeur.
Illustration d’IBM Manta Data Lineage
Étape 1 : Évaluation

Nous commençons par une analyse complète pour évaluer la faisabilité, définir le périmètre et établir un calendrier. Cette étape permet d’identifier rapidement vos défis uniques en matière de migration et de fournir une estimation fiable des délais et des coûts.
Cercles et flèches montrant un flux
Étape 2 : Planification

Ensuite, nous élaborons une feuille de route de migration détaillée en utilisant un point de contrôle unique qui guide la planification, la gouvernance et l’exécution du projet. Cette feuille de route comprend un contrôle d’accès basé sur les rôles garantissant la définition de la propriété, des étapes et des critères de réussite afin d’assurer l’alignement et la responsabilité.
Illustration de l’optimisation cloud IBM Turbonomic
Étape 3 : Migration

Cette phase couvre l’installation et la configuration du logiciel. Les outils alimentés par l’IA permettent de convertir les données et les règles métier, de résoudre les problèmes de traduction, d’effectuer des tests et d’assurer une mise en production sans faille.
Illustration de watsonx Orchestrate
Étape 4 : Transfert de compétences

Une fois la migration terminée, notre boîte à outils d’IA, alimentée par un contexte intelligent et des interactions soutenues, permet un transfert plus rapide des compétences, une formation interactive, une FAQ complète et des conseils continus. Cela permet d’améliorer l’efficacité des opérations dès le premier jour, d’accélérer l’adoption des produits et d’accélérer la création de valeur.

Étude de cas

Commencer votre parcours de migration
 

Que vous passiez à des outils de base de données de pointe, à des fonctionnalités avancées ou à d’autres logiciels IBM Z, nos spécialistes et nos outils alimentés par l’IA sont prêts à vous guider et à accélérer votre parcours à chaque étape. Grâce à une grande expérience et une approche éprouvée, nous contribuerons à assurer une migration fluide, sûre et fiable.

 

Contactez dès aujourd’hui votre représentant IBM pour vous lancer.