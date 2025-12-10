Migration de logiciel IBM® Z

Le logiciel IBM Z redéfinit la manière dont les entreprises utilisent le mainframe, apportant l’innovation pilotée par l’IA sur chaque couche de votre stratégie informatique.

Accélérez le développement d’applications avec un IDE alimenté par l’IA et un pipeline CI/CD automatisé, rendant la modernisation plus rapide et plus facile.

Accédez à des informations plus détaillées grâce à l’intégration ouverte et aux données synchronisées pour une prise de décision plus intelligente.

Simplifiez les opérations en optimisant votre équipe informatique pour l’IA afin de renforcer la résilience et de maximiser la disponibilité.

Protégez votre entreprise grâce à des stratégies proactives de prévention des menaces et de continuité d’activité, qui vous permettent de rester en sécurité et de ne pas subir d’interruption.

Grâce à notre processus de migration éprouvé et à nos experts dédiés, commencez à réaliser les avantages des logiciels IBM Z rapidement et efficacement, en favorisant l’innovation et en apportant une réelle valeur ajoutée à l’entreprise.