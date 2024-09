IBM XL C/C++ for z/VM inclut la bibliothèque standard C++ I/O Stream Library pour l’exécution d’opérations d’entrée et de sortie (E/S), la bibliothèque C++ Standard Complex Mathematics pour la manipulation de nombres complexes et la Standard Template Library (STL), qui est composée d’algorithmes basés sur des modèles C++, de classes de conteneurs, d’itérateurs, d’objets de localisation et de la classe de chaînes.