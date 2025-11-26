Agents iPaaS

Un portefeuille complet d’agents prêts à l’emploi pour les spécialistes de l’intégration et des technologies d’entreprise
Transformez le langage naturel en intégrations d’entreprise. Qu’il s’agisse d’automatiser la gestion du cycle de vie des API, d’intégrer des partenaires B2B ou d’orchestrer des transferts de fichiers, les agents génèrent des flux, des cartographies et des mécanismes de gestion des erreurs en quelques minutes seulement au lieu de jours.
Garantissez la résilience et le temps de fonctionnement grâce à une surveillance autonome. Les diagnostics d’erreurs et les capacités d’auto-réparation classent les problèmes, hiérarchisent les plus critiques et proposent ou appliquent des correctifs automatiquement, ce qui permet aux opérations de se dérouler sans heurts.
Améliorez la rapidité avec laquelle vous appliquez les outils adéquats aux cas d’utilisation concrets (individuels ou multi-produits) en utilisant des réponses résumées et pertinentes tirées de la documentation produit.
IBM vous permet d’aller au-delà des projets pilotes d’IA et d’accélérer votre transition vers une entreprise agentique fiable et évolutive.