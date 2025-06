Basé sur un cadre d'exigences agentique, API Agent automatise les tâches clés tout au long du cycle de vie de l’API. Il fonctionne via une interface conversationnelle, aidant votre équipe à générer rapidement des spécifications, à valider les API, à détecter les problèmes, à appliquer la gouvernance et à effectuer des tests. En gérant les tâches répétitives et en fournissant des conseils d’expert, API Agent raccourcit les cycles de développement, réduit les erreurs et permet à vos développeurs d’accélérer la création d’API de qualité.