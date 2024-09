Avec IBM watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications, les organisations sont en mesure de simplifier et d’accélérer le cycle de vie de leurs applications Java, en boostant la productivité des développeurs grâce à l’automatisation et aux capacités alimentées par l’IA générative de génération de code, d’explication de code et de génération de tests.



L’amélioration, la mise à niveau et la modernisation continues des applications Java constituent un aspect critique de la stratégie de transformation numérique et de cloud hybride de toute entreprise. Le défi n’est cependant pas nouveau, en particulier pour les applications existantes qui sont monolithiques, mal documentées et accablées par la dette technique.



En exploitant la puissance de l’IA générative et de l’automatisation, les organisations ont la possibilité de réduire considérablement les coûts, les risques et les délais de création de valeur pour les équipes de développement travaillant avec des applications Java d’entreprise.