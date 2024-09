Et si vous pouviez passer moins de temps à étudier des volumes de renseignements relatifs aux produits d’assurance et d’informations clients et actuarielles, et davantage à améliorer l’évaluation des risques et à offrir de meilleurs résultats aux clients ? Grâce au traitement automatique du langage naturel (NLP), IBM Watson Discovery aide vos souscripteurs, agents de réclamation, agents du service client et actuaires à trouver plus rapidement des réponses et des informations à partir de documents d’assurance, de données client et publiques. Vous obtenez ainsi des résultats plus rapides, des clients satisfaits et des employés plus heureux.